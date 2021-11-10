Реалии современной Украины: если ты «активист» праворадикальной организации, ветеран АТО/ООС или блогер-русофоб, то тебе можно призывать к насилию против граждан по национальному и религиозному признаку, расстреливать из гранатомета оппозиционные телеканалы и даже пытаться убивать журналистов. Тебя за это не накажут

По крайней мере, правоохранительные органы сильно тебя преследовать не будут. Так, подержат чуть-чуть и отпустят, потому что хоть и нацисты, а «проукраинские». Зато к людям с другими взглядами снисхождения нет.

Ниже — три показательных примера.

Венгерское восстание

18 октября Береговский райсуд Закарпатской области покарал гражданина за призывы к сепаратизму, то есть по статье 110 Уголовного кодекса (УК) Украины.

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

А дело вот в чем. Кто-то из закарпатских венгров написал критическую статью о дискриминационном языковом законе (о тотальной украинизации), который лишает миллионы неукраиноязычных граждан Украины немалой части их гражданских прав и свобод. Обвиняемый, закарпатский венгр, прокомментировал эту статью в соцсети в ключе — раз нас, как национальное меньшинство на Украине, лишили гражданских прав, то зачем нам оставаться в составе Украины?

И ведь кто-то же из сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) сидит и отсматривает венгроязычные комментарии на Закарпатье в поисках недовольных дискриминационной госполитикой.

Доказывал ли прокурор в судебном заседании противоправность действий обвиняемого? Снова нет, снова сделка. Мужчина признал вину, заявил, что комментарий написал необдуманно, никакой цели при этом не имел, просто хотел поддержать предыдущего комментатора, очень жалеет и обещает больше не писать такие комментарии.

Суд сжалился… и приговорил человека к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Потому что публично высказываться против дискриминационных законов нельзя.

«Враги Украины». Наступила осень, начались посадки © Андрей Лубенский Сидит ли Путин в «Одноклассниках»?

22 сентября судья Приморского райсуда Мариуполя Дмитрий Дьяченко приговорил мужчину за репосты со страницы «Рупор Новороссии» в сети «Одноклассники».

В приговоре сказано, что в октябре-ноябре 2018 и апреле-июне 2020 обвиняемый распространил публикации, в которых был призыв к президенту РФ Владимиру Путину як «нашему истинному президенту» и другим представителями российской власти ввести войска и «ваши танки, самолеты и флот» на территорию Украины, чтобы защитить мирных жителей Донбасса и русскоязычное население юго-восточной части Украины от притеснения их прав от «кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева», «фашистской бандерской власти Киева».

В одной из публикаций было изображение карты Украины, где Харьковская, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Херсонская области и Крым окрашены цветами флага Российской Федерации.

Это дело отличается от остальных подобных ровно одним — обвиняемый не признал вину. Он заявил, что в 2014 в связи с тяжелой политической ситуацией, которая сложилась на Украине, он подписался на группы вроде «Рупора Новороссии», чтобы иметь возможность получать информацию с обеих сторон конфликта и делать объективные выводы. Это правильный ход.

Неверно он поступил дальше, пояснив, что делился записями группы без злого умысла, даже не вчитываясь в их смысл. Неверно, поскольку суд сослался на то, что обвиняемый размещал материалы систематично и не ограничил доступ к своей странице, что говорит о прямом умысле в его действиях. Нужно было говорить не об отсутствии умысла в репостах, а о конституционном праве свободно распространять информацию. Посты писал не он, а распространять в качестве новости можно что угодно.

Обвиняемый не дописал к «призывам к Путину» свои призывы, а значит, репосты вполне можно интерпретировать как сообщение о том, что кто-то такие призывы распространяет (вот какие есть настроения в обществе). Кроме того, статья 110 УК предполагает ответственность за распространение материалов с призывами к изменению границ территорий и госграниц Украины, но в распространенных обвиняемым постах нет призывов к изменению границ. Там призывы силовым способом защитить права дискриминируемой части населения.

О том, чтобы юго-восток Украины вошел, например, в состав России, там нет ни слова. В общем, нужна была альтернативная экспертиза и вообще активная работа адвоката.

Прозрение от Freedom House. Внесудебные расправы и поддержка неонацистов на Украине © wikipedia

Майдан отомстил прокурору

Этот приговор Лебединского райсуда Сумской области был оглашен в конце марта, но это резонансное дело, о котором говорят до сих пор. Ведь приговорили прокурора.

В январе 2014 сумской прокурор Дмитрий Грищук подписал подозрения в захвате Сумского облсовета и областной госадминистрации (ОГА) двум гражданам. Ясное дело, что представителям Майдана.

24 января, подыгрывая майданным погромщикам, тимошенковский нардеп Владимир Шульга, которого 2 марта, сразу после переворота, Александр Турчинов назначит главой Сумской ОГА, заявил, что открывает на первом этаже ОГА «гражданскую приемную». Так он попытался легализовать захват облгосадминистрации майданщиками, которые в количестве 200 человек вошли в здание вместе с нардепом.

Позже свидетели в суде скажут, что ночью нардеп никакого приема не проводил, и вообще, Шульга был избран в Ромнах и к Сумам не имел никакого отношения. Кроме того, прием граждан был объявлен в вестибюле, а захвачены были сессионные залы.

Сотрудники прокуратуры сообщили суду, что у них есть видеозапись, на которой Шульга выламывает двери в здании. Сам же нардеп заявил, что около 8 часов вечера вообще ушел из ОГА и финал событий не застал, но видел среди зашедших в здание людей в шлемах, балаклавах и с битами, о около ОГА горели костры. По его словам, майданщики «набирали снег в мешки и носили их к дверям помещения, блокируя их, чтобы «милиция не учиняла провокаций».

Так, почти по единому сценарию, в конце февраля совершался госпереворот в регионах.

«Звони в СБУ!». Как «птенцы Сороса» будут учить украинцев доносить друг на друга © Facebook, Служба безпеки України

Правда, охраняла порядок милиция, и помощи она не требовала, а кроме самих майданщиков порядок никто не нарушал. Поэтому прокурор Грищук подписал им подозрения и суд поместил их под домашний арест (крайне мягко по сравнению с тем, что чуть позже начнут делать с теми же оппозиционными журналистами).

После совершения госпереворота самопровозглашенное правительство Турчинова/Яценюка приняло закон о запрете уголовного преследования участников Майдана и дело были вынуждены закрыть. Зато дело открыли против прокурора Грищука, который уволился из прокуратуры и ушел в адвокатуру.

В итоге в 2021 суд решил, что Грищук намеренно пытался привлечь к уголовной ответственности заведомо невиновных (людей в шлемах и с битами, которые, выломав двери в ОГА, захватили сессионные залы), и осудил его на 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

В этом случае власть преследовала силовика, который пытался честно делать свою работу.