Постсоветские государства одно за другим ставят рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. Преломить эту тенденцию власти пытаются при помощи вакцинации

О необходимости прививаться говорят и первые лица государств.

«Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, честно говоря, странно, эти разговоры странными являются", — отметил он. "Я помню, в самом начале спрашиваю своих близких людей, однокурсников: "Ты привился?" Вопрос ко мне: "А ты привился?" Я говорю: "Нет пока". "Я подожду, пока ты привьешься". "Хорошо, вот я привился, спрашиваю: "Ты привился?". "Нет". "Почему?" "Ну, не знаю, подожду пока», — заявил 20 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что российская вакцина весьма надежна. Борьба с COVID-19: Существующие вакцины на 90% эффективны против тяжелых форм болезни, а в Великобритании организовали провокацию против «Спутника V»

«У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще раз об этом сказать. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?» — отметил Путин.

В Латвии, где с 21 октября начался самый строгий локдаун за всё время пандемии, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался бывший глава Центризбиркома Арнис Цимдарс. Он выступал против обязательной вакцинации.

Теперь его страна — худшая в мире по темпам распространения COVID-19. В понедельник, 18 октября, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии сообщил, что на предыдущей неделе число случаев заражения COVID-19 увеличилось в Латвии на 48,8%, госпитализированных больных — на 56%, тяжелых пациентов — на 62,8%. В итоге в стране ввели жесткий локдаун.

Во вторник, 19 октября пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщила: за предыдущие сутки в стране от COVID-19 скончалось 538 человек. Это — самый высокий показатель с начала пандемии.

В тот же день стало известно, что Украина вошла в тройку лидеров по смертности от COVID-19, пропустив перед собой занявшую второе место Россию и лидера этого печального рейтинга — США. По количеству заражений Украина стала пятой в мире, после США, Великобритании, России и Турции.

Всё это вынудило руководство Украины усилить темпы вакцинации. Притом решили начать не только с «низов», но и с «верхов». Украинцы бояться вакцинироваться из-за «чипирования» и «облучения»

Вколю в тебя укол

В рассказе «Фантомас» Виктора Драгунского неграмотный мальчишка угрожает учителю русского языка: «Кол, а Кол! фкалю ф тибя укол!».

Похожие «угрозы» в среду, 20 октября прозвучали в адрес народных депутатов Украины. Решение об установлении в Верховной Раде пункта вакцинации приняли в тот день на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования

«Как сообщил председатель комитета Михаил Радуцкий, внедрение предложенных постановлением мероприятий требует определенного времени для технического обеспечения их выполнения. Поэтому предлагается добавить в текст постановления такие предложения: дать аппарату Верховной Рады поручение не позднее 15 ноября обеспечить оборудование постов охраны, через которые будет осуществляться допуск лиц к админзданиям, соответствующими техническими средствами для выполнения условий допуска, предусмотренных этим постановлением, поручить аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной Рады в пленарные недели», — указывалось в сообщении.

А ещё раньше в ряде СМИ появилась информация, что в Верховной раде также планируют зарегистрировать постановление о запрете входа непривитых депутатов и посетителей.

Не всем депутатом это пришлось по нраву.

«Постановление не проголосовано. О чем мы говорим? Нет [не буду за него голосовать]. Я не собираюсь нарушать Конституцию Украины», — ответил на вопросы журналистов 19 октября народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук.

И тем самым навлёк на себя гнев «старших товарищей».

«Вчерашняя выходка нардепа «Слуги народа» Юрия Камельчука очень не понравилась Офису президента. Юру предупредили, что в кейсе вакцинации лучше молчать, так как он своими заявлениями дискредитирует политику Президента по кейсу вакцинации», — сообщил 20 октября популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный». Под Верховной Радой сотни верующих вышли на митинг против вакцинации детей © Скриншот из видео Украина.ру

А однопартиец Камельчука — глава профильного комитета Радуцкий — в тот же день попытался воззвать к сознательности нардепов.

«Украина сегодня вторая в Европе по количеству умерших. За позапрошлые сутки умерли более 500 человек. Очередь в Киевский крематорий из катафалков занимает более двух часов», — рассказал Радуцкий, выступая в Верховной Раде.

Он призвал своих коллег прививаться, а также носить маски, подавая тем самым пример согражданам.

Но там, где убеждение и запугивание бессильно, власть прибегает к более жёстким — административным — мерам.

Локдаун и увольнение

Вечером 20 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал ужесточение карантина ещё в семи регионах.

«Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев — очень высокая. 94% пациентов, которых госпитализировали с Covid-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей. Обращаюсь к представителям общин — позаботьтесь об ускорении темпов вакцинации», — заявил Чернышов.

Как сообщила пресс-служба его министерства, по результатам заседания комиссий ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС (чрезвычайных ситуаций) усилить противоэпидемийные мероприятия в Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Этим областям угрожает попадание в красную карантинную зону, где ограничительные меры довольно жёсткие и подчас напоминают полноценный локдаун.

Ранее в красную зону попали Днепропетровская, подконтрольная Украине Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. Украина краснеет. Страну накрыла волна коронавируса © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Из этого власти уже сделали кадровые выводы. Так, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 20 октября после визита в Запорожскую область решил отстранить от должности главу здравоохранения Запорожья Викторию Ушакову.

«За вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки — более 226 000. И это не предел — регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье», — заявил Ляшко.

Присматриваются власти и к главам областных государственных администраций. Тем более, ряд Τelegram-каналов уже сообщил, что Офис президента на фоне падения рейтинга главы государства Владимира Зеленского собирает информацию о работе губернаторов.

«Наш источник сообщает, что ОП заказывало социологические замеры в каждом регионе и отношения громады к главе области (губернатору). Цифры удивили многих. Источник обещал дать цифры по регионам и губернаторам. Источник указывает, что это делали, так как ожидается частичная перезагрузка регионального кейса. Многих ждут отставки», — сообщил 20 октября Telegram-канал «Легитимный».

Неблагоприятная пандемийная ситуация в таком случае будет ещё одним отягощающим обстоятельством для руководства регионов.

А тем временем простые украинцы демонстрируют: привитым быть не только безопасно, но и выгодно. Так, самом популярном украинском сайте интернет-объявлений OLX начали появляться предложения для непривитых граждан. В основном объявления публикуют жители Днепра — столицы «красной» Днепропетровской области. Но есть объявления и жителей из Кривого Рога, Львова, Николаева, Харькова и других городов.

Привитые украинцы предлагают за скромное вознаграждение сходить за покупками вместо тех, у кого нет сертификата о вакцинации или подержать очередь на укол.

«Скуплюсь за вас в любых магазинах, кафе и ресторанах», — указано в одном из объявлений.

В общем, привитым украинцем быть не только безопасно, но и выгодно.