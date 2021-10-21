За отопительный сезон, до конца марта, по одной ветке СП-2 могут дополнительно подать в Германию до 12 миллиардов кубометров газа. Этого будет достаточно, чтобы компенсировать низкие запасы в хранилищах

Первая нитка «Северного потока — 2» готова к запуску

Первую нитку «Северного потока — 2» (СП-2) заполнили газом и она готова к запуску. Теперь всё зависит от сроков сертификации оператора проекта немецким регулятором.

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — сообщил оператор СП-2, швейцарская компания Nord Stream 2 AG. В компании уточнили, что данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа. Тем временем пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Проектная мощность одной нитки «Северного потока — 2» составляет 75 миллионов кубометров в сутки. За отопительный сезон, до конца марта, по ней могут подать до 12 миллиардов кубометров газа в Германию дополнительно. Этого достаточно, чтобы значительно компенсировать низкие запасы в хранилищах. Однако немецкий регулятор ещё ведет экспертизу документов на сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, и может затянуть её до начала января 2022 года. В свою очередь, у Еврокомиссии есть ещё два месяца на рассмотрение проекта решения Федерального сетевого агентства Германии.

В «Газпроме» ранее заявляли, что сейчас выполняют контрактные обязательства, а дополнительные заявки готовы удовлетворить после запуска «Северного потока — 2». Состоявшиеся 18 октября аукционы бронирования транзитных мощностей на ноябрь показали, что и в этом месяце «Газпром» пока не планирует увеличивать поставки газа в Европу. Так, российский газовый монополист отказался бронировать по всем направлениям на ноябрь все предлагавшиеся объёмы в более 140 млн кубометров в сутки, а ограничился объемом чуть больше 40 млн кубометров — для сохранения поставок через Польшу и в Румынию.

В частности, российская компания отказалась докупать дополнительные 15 млн кубометров в сутки украинского транзита — через пункты «Суджа» и «Сохрановка». «Газпром» забронировал на ноябрь транзитные мощности через Польшу — но лишь 31,4 млн кубометров в сутки из предложенных оператором польской ГТС 89 миллионов мощностей по прокачке газа трубопроводом Ямал-Европа. В последнем случае речь идёт не о дополнительных мощностях — ведь долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит газа через Польшу закончился год назад, и Варшава наотрез отказалась его продлевать или подписывать новый. После этого все мощности газопроводу Ямал-Европа распределяются по итогам аукционов. На прошедший газовый год (с октября 2020-го по сентябрь 2021 года) российская компания бронировала мощности на годовом аукционе.

Однако на текущий газовый год «Газпром» от такого бронирования воздержался, отказавшись заодно и от квартального заказа мощностей. На октябрь 2021-го «Газпром» бронировал мощности трубопровода Ямал-Европа на входе в ГТС Германии практически в том же в объеме, что и на ноябрь, — 31,3 млн кубометров в сутки. На тот же период российский газовый монополист также отказался от дополнительного транзита через Украину — ведь основные его объёмы, согласно истекающему в 2024-м пятилетнему контракту, и так составляют почти 110 миллионов кубометров газа в сутки. Эксперт по энергетике объяснил, почему европейцы идут против своих интересов и не сертифицируют «Северный поток - 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Европейские биржи моментально отреагировали на отказ российской компании от большей части свободных мощностей. Если утром в понедельник, 18 октября, газ с поставкой в ноябре продавали по 984 долларов за тысячу кубов (82 евро за мегаватт-час), то на 13.20 московского времени ноябрьские контракты торговались уже по 1293,2 доллара за тысячу кубометров (+11% к пятнице). Газ с поставкой в декабре продавали по 1297,5 доллара, а в январе — по 1296 долларов.

Еврокомиссия хочет затормозить сертификацию СП-2 с помощью Польши и Украины?

Компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом 20 октября сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook. «Оператор ГТС Украины» подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство — прим.) на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2», — написал он.

Макогон пояснил, что таким образом Украина пытается противостоять реализации проекта СП-2, который он назвал геополитическим, «несущим риски национальной безопасности Украины» и угрожающим безопасности поставок газа в Европу. «Введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» только усилит доминирующую позицию «Газпрома», но отнюдь не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки. Оба «Северных потока» являются избыточными мощностями, цель которых — вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря», — заявил глава украинской компании. Глава «Нафтогаза» сообщил о подаче заявки на участие в сертификации газопровода «Северный поток - 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом ещё 18 октября глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Он пояснил это желанием «доказать невозможность сертификации данного газопровода», так как считает, что его соответствие европейскому законодательству не обеспечено. Судя по всему, активность Киева была инспирирована из Брюсселя, потому что 20 октября источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил агентству ТАСС, что присоединение «Нафтогаза Украины» к сертификации Европейской Комиссией (ЕК) газопровода «Северный поток — 2» технически осуществимо, и может затянуть этот процесс на два месяца.

«В процессе подготовки мнения по проекту решения о сертификации немецкого национального регулятора Еврокомиссия может запросить мнения заинтересованных государств ЕС или заинтересованных компаний, в число которых может быть включен, соответственно, и «Нафтогаз Украины». В этом случае период в два месяца для предоставления заключения ЕК по решению немецкого регулятора будет продлен ещё на два месяца», — сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о правомочности и возможных последствиях участия «Нафтогаза Украины» в процессе сертификации СП-2. По его словам, тому, что мнение украинской компании будет учтено, в частности, способствует членство Украины в Европейском энергетическом сообществе.

Также 20 октября министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Еврокомиссии разобраться, имеет ли «Газпром» отношение к дефициту газа на европейском рынке. Как передает польское агентство РАР, он написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении». Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 Договора о функционировании ЕС, где сказано о запрете злоупотребления доминирующим положением, а Вестагер занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.

Польский политик, в частности, считает, что инфраструктура транзита газа через Польшу и Украину достаточна для того, чтобы удовлетворить растущий спрос в Европе, и для этого не нужен СП-2. «Когда «Северный поток — 2» будет запущен, это станет еще одним инструментом для достижения политических и коммерческих целей. Поэтому единственный способ смягчить риски для безопасности поставок и внутреннего рынка газа — отказаться от этого проекта и не допустить его запуска», — написал он.

Немецкие «зелёные» хотят больше российского газа, но против запуска СП-2

Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналена Бербок возложила на Россию частичную ответственность за сложную ситуацию на газовом рынке в Европе и призвала не выдавать разрешения на запуск «Северного потока — 2» до тех пор, пока не будут выполнены все предписания ЕС. Об этом она заявила в опубликованном 20 октября интервью немецкой медиагруппе «Функе».

«Я хочу, чтобы соблюдалось европейское право в области энергетики. Конкретно это означает, что оператором «Северного потока — 2» должна быть одна компания, а поставлять газ другая. Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию», — заявила Бербок, которая в новом правительстве ФРГ может занять пост главы МИД.

Лидер «зелёных» считает, что высокие цены на газ в Европе связаны с повышенным спросом и низким предложением. «При этом можно наблюдать «игру в покер» со стороны России: поставки газа прилично сократились. Мы не позволим нас шантажировать», — сказала она. «Проблема в том, что, хотя Россия в соответствии с контрактами поставляет газ в Европу, хранилища относительно пусты. Российская сторона это может делать сознательно, чтобы вынудить поскорей ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», хотя не все правовые условия выполнены», — полагает Бербок, известная своей критической позицией по отношению к проекту и Москве в целом. Ранее она неоднократно призывала остановить строительство газопровода.

При этом её коллеги по партии требуют, чтобы действующее правительство Германии обеспечило увеличение поставок газа из России. «Мы зависим от России, Россия ограничивает поставки газа. Хранилища заполнены не полностью. Правительство должно как можно скорее вступить в диалог с Россией, чтобы изменить ситуацию», — сказал в эфире телеканала ARD 17 октября сопредседатель немецких «зелёных» Роберт Хабек. По его словам, то, что СП-2 не может пока получить разрешение на работу в связи с доработанной газовой директивой ЕС, — «внешнеполитический вопрос», и его следует обсуждать.

При этом Министерство экономики и энергетики ФРГ пока продолжает процесс разработки своей оценки по сертификации СП-2. Об этом заявила 20 октября на брифинге в Берлине представитель ведомства Беате Барон. Ранее в Кабмине ФРГ подтверждали, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства в рамках действующих контрактов. Заполненность хранилищ газа в Германии сейчас находится на уровне ниже 70%, это связано с тем, что, по данным Минэкономики ФРГ, «первый газ начал, как обычно, использоваться с наступлением холодных месяцев».