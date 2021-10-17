С киевской библиотекой Ярослава Мудрого все более или менее понятно – тогда любое собрание, в которое входило более одной книги, претендовало на статус библиотеки. Несколько книг Нового Завета, наиболее часто используемых во время службы, «Русская правда» – вот тебе и библиотека. Иван IV жил во времена более просвещённые

Скульптор Марк Антокольский изобразил грозного царя Ивана Васильевича с книгой в руках, и это совершенно правильно — при всех странностях своей личной истории это был начитаннейший человек, владевший, помимо церковно-славянского, также греческим и латынью. Его действительно проще было представить с книгой, чем с мечом в руках.

Так что же могло входить в собрание легендарной библиотеки Ивана Грозного?

Во-первых, в неё входили Великие Минеи четьи, собранные под общей редакцией митрополита Макария (человека блестяще образованного).

Четьи-минеи — материалы для духовного чтения, включавшие тексты, которые во время служб обычно не использовались. Материалы располагались по порядку месяцев и дней (чтение на каждый день). Объем — 12 томов.

Великие Минеи существовали в двух редакциях — новгородской, собранной Макарием, еще когда он был архиепископом, и московской. В последнюю, в частности, впервые были включены жития и похвальные слова всем русским святым.

В Великие Минеи полностью входила Библия. Надо думать, что это был перевод на церковно-славянский язык, который, по легенде, был сделан ещё Св. Кириллом и Мефодием. Не исключено, что царь Иван имел и перевод Библии на современный язык юго-западной Руси, сделанный Франциском Скориной и напечатанный в 1517-1525 годах в Праге и Вильне.

Отдельный список Великих Миней делался специально для царя.

Во-вторых, это Лицевой свод (Царь-книга) — огромное иллюстрированное изложение всемирной истории на основе русских и византийских летописей и даже светских исторических сочинений. Сформирован в 1568-76 годах в Александровской слободе при участии Алексея Адашева (боярин, известный книжник, юрист и дипломат, один из ближайших помощников царя). Лицевой свод включает 10 томов, содержащих около 10 тысяч листов бумаги, украшенных более чем 16 тысячами миниатюр. Охватывает период «от сотворения мира» до 1567 года.

В-третьих, «Степенная книга» — первое систематическое изложение русской истории, составленное по инициативе митрополита Макария духовником Ивана IV Андреем (будущий митрополит Афанасий) между 1560 и 1563 годами. Включает 17 частей с хронологическим изложением деятельности князей и их оценкой, а также единовременных с ними митрополитов и святых.

Своеобразным приложением к ней была летопись царствования Ивана IV, подготовленная при участии того же Адашева.

В формировании Лицевого свода и Степенной книги принимал участие и сам Иван Грозный, требуя включать в них сведения и оценки в соответствии со своими представлениями о прекрасном.

В-четвёртых, это Судебники 1497 и 1550 годов — сборники нормативных актов, описывающих в основном порядок судебного процесса, статус и полномочия судей. Нормы права там приведены в примерах, не систематизированно, потому считать Судебники подобием кодексов было бы неправильно.

В-пятых, это «Государев разряд» в редакции 1556 года (актуальной эта разрядная книга была до 1584 года). В разрядной книге фиксировалась служба всех дворян Московского княжества — участие в войнах, занимаемые административные посты, награждения и взыскания. На основании записей разрядных книг определялись «места» (как за царским столом, так и в административной системе), которые «вместно» было занимать тем или иным представителям земельной аристократии.

Чтобы понять, насколько важным было это обстоятельство, достаточно вспомнить, что в 1605 году боярин Пётр Басманов не получил пост первого воеводы, уступив это место Андрею Телятевскому. Не снеся такого оскорбления, он перешёл на службу к Лжедмитрию I, что означало конец династии Годуновых.

В-шестых, «Просветитель» Св. Иосифа Волоцкого — богословское сочинение, направленное против ереси «жидовствующих». Эта книга была настольной и у митрополита Макария, и у царского духовника протопопа Благовещенского собора Сильвестра.

Скорее всего это был краткий извод данного произведения, составленный в 1504 году, но, возможно, у царя была и полная версия, впервые изданная уже в XIX веке.

В-седьмых, царь обладал потрясающей эрудицией и мог в беседе запросто ввернуть суждение о ходе и результатах Троянской войны. Во всяком случае в переписке с Курбским он обращался к Светонию, Полибию и Тациту. Так что в его собрании наверняка имелись произведения античной исторической литературы. По крайней мере, в той части, которая вошла в «Лицевой свод».

Надо понимать, что это вот все было не просто библиотекой как хранилищем знаний. Все это было Иваном Васильевичем прочитано и изучено, а отчасти даже продиктовано.