Эротика, которую мы не увидели. Заслуженный цыган Советского Союза сначала был китайцем и только потом негром

Всегда приятно вспомнить культовые приключения «Неуловимых мстителей». Но начинать лучше даже не с «Неуловимых», а с их предшественников — «Красных дьяволят». Повесть о приключениях малолетних партизан в 1921 году написал секретарь Костромского губкома РКП (б) Павел Бляхин

Опубликовали ее в 1922 году, причем вторым названием, помимо «Красных дьяволят», было такое, не вполне нам сегодня понятное, — «Охота за голубой лисицей». Донецкие цыгане рассказали, когда закончится война в Донбассе © Facebook, Наталия Варакута

Что любопытно, сюжетные линии самодеятельный писатель вырисовывал в теплушке по дороге из Костромы в Баку.

В стране царила разруха, поезда ходили крайне нерегулярно, так что путь занял месяц. И страна получила замечательную книгу, кроме всего прочего, пользующуюся спросом у кинематографистов.

В своих фантазиях, впрочем опиравшихся на реальные наблюдения автора, поскольку в 1920 году тому довелось находиться в Одесской и Екатеринославской губерниях, Бляхин в помощь местным «мстителям» направил китайца по имени Ю-ю. Но уже в 1923 году, когда состоялась первая экранизация и народ познакомился с «Красными дьяволятами» в формате немого кино, китайского товарища заменили на негра, уличного акробата. То есть эта позиция была твердо закреплена за интернациональными персонажами.

Когда дошло дело до съемок «Неуловимых мстителей», режиссер Эдмонд Кеосаян скептически отнесся к китайцу. И негр ему тоже не пришелся по душе. Роль «цветного» парня в данном случае решили отдать цыгану. Тем паче такое решение давало простор для маневра — гитара, песни, пляски, серьга в ухе и прочие атрибуты цыганского самобыта.

Как оскароносный уроженец Кременчуга запустил в СССР голую женщину, затмившую золото Америки © «Золото Маккенны» Василий Васильев. Самый натуральный цыган, кочующий и даже слегка бродяжничающий. Кино дало ему путевку в жизнь и в искусство.

В фильме Яшка-цыган ловок, смел, голосист, отменно стреляет из маузера. А еще он едва не стал участником эротической сцены. Стал даже, только строгое кинематографическое начальство ее безжалостно вырезало.

Собственно, ну как, эротической… Это была такая целомудренная подростковая эротика. Авторы фильма придумали фрагмент, где Ксанка (единственная девушка в четверке «неуловимых») переодета мальчиком, но потом облачается в женское платье. Перед этим купается в речке. И это случайно видит Яшка, который симпатизирует девушке… Понятные переживания подростка-акселерата, учащенный пульс и все такое…

Исполнявшая роль Ксанки 15-летняя спортсменка Валентина Курдюкова согласилась разоблачиться перед камерой. Тем паче сцена была выстроена так, что виден был бы только силуэт девушки, разумеется, без каких-либо подробностей.

Как говорил оператор фильма, фрагмент получился красивый, трогательный, романтический. Но на стадии утверждения высокое начальство решило поберечь ранимую публику от волнений на почве эротики. Мол, картина в первую очередь рассчитана на юную аудиторию, нечего советским мальчикам показывать голую советскую девочку.

Впрочем, ни отсутствие обнаженной натуры, ни цыган вместо китайца не помешали «Неуловимым мстителям» снискать оглушительную славу.

В 1967 году картину посмотрело 54 500 000 человек. С тех пор с неудержимой четверкой отважных подростков из херсонских степей познакомилось и подружилось несколько поколений зрителей.