Истоптанные башмаки, бабушка—«покровительница студентов» и летающая корова: как выглядят забавные скульптуры Киева

Некоторые памятники и скульптуры в Киеве, как верят местные, приносят удачу, деньги и помогают сдавать зачеты. Самые необычные монументы — в новой подборке издания Украина.ру

Тетя Соня, гигантский огурец и кот-воришка: необычные скульптуры Одессы © dmitrysh.gorod.tomsk.ru Полицейский с собакой

Металлический полицейский выглядит очень позитивно, он похож на героя мультика про милиционера Дядю Степу, который старался всем помочь. Рядом с ним — верная овчарка.

Полицейский довольно высокий — 2,5 метра. Он держит зонт над информационным терминалом возле Киевской полиции. В голове у полицейского — лампочка, так как он еще исполняет роль уличного фонаря.

Бабуся

Мимо памятника бабушке невозможно пройти с серьезным выражением лица. Она сидит на одной из лавочек в парке Тараса Шевченко и смотрит на прохожих. Может, она кого-то ждет, присматривает за внуками или просто отдыхает?

Скульптуру очень любят. Некоторые даже укрывают ее плащом, когда идет дождь. Особенно неравнодушны к ней студенты. Существует поверье: если перед зачетом или экзаменом потереть зачеткой о бабушкину сумочку — точно будет хорошая оценка. А если посидеть рядом с ней — целый день будет сопутствовать удача.

Дядя Яша

Если будете прогуливаться по Подолу, обязательно загляните к дяде Яше. Это необычная деревянная скульптура возле ресторана «Цимес». Именно там старый еврей, которого прозвали дядя Яша, сидит за столом и считает деньги.

Среди киевлян уже даже появилась примета: чтобы привлечь деньги — надо бросить Яше монетку.

Памятник кофемолке

Он расположен рядом с кофейней «Kaffa». Эта кофемолка является точной копией маленькой ручной кофемолки, которая есть у хозяина кофейни. Досталась она ему от немецкой семьи, которая жила в Западной Украине.

Для хозяина кофейни эта кофемолка стала символом его любимого дела.

Памятник балерине

Сначала киевский скульптор-эколог Владимир Колинько создал скульптуру спички из высохшего дерева. Однако всего через несколько дней на памятнике появилась записка, в которой было написано: «Пожалуйста, поставьте на этом месте памятник балерине. Неподалеку живет заслуженная балерина и ей будет чрезвычайно приятно. Спасибо».

Скульптор был очень удивлен и не смог проигнорировать просьбу. Скоро на месте спички появилась рыжеволосая балерина. Ее туловище — из липы, руки и голова — из керамики, а юбка-пачка — из строительной сетки.

Памятник спичке

Однако памятник спичке в Киеве все же есть. И называется он «Ожившая спичка». Автор Владимир Белоконь создал четырехметровую сгорающую спичку, на которой, если хорошо присмотреться, виден зеленый росток.

Такой необычной композицией скульптор-кузнец хотел привлечь внимание киевлян к проблеме уничтожения зеленых зон.

Кот из одноразовых вилок

Забавная скульптура, которая поднимает настроение, — кот на дереве — полностью сделана из обычных пластиковых вилок. Чтобы соорудить кота, скульптору Константину Скретуцкому понадобилось 600 одноразовых вилок и не одна сотня шурупов.

Памятник носу

Считается, что это прототип носа писателя Николая Васильевича Гоголя.

Ранее памятник находился на Андреевском спуске. Именно с ним и связана одна из легенд, которая гласит, что Гоголь с насморком прогуливался по Андреевскому и не мог думать больше ни о чем, как о своем носе. Так пришла идея повести «Нос».

Считается, что если потереть скульптуру руками — у вас никогда не будет насморка.

Летающая корова

Скульптор Константин Скретуцкий считает, что в нашем мире возможно все — даже летающие бурёнки. Он установил на одном из засохших деревьев столицы «Летающую корову». Она словно приземлилась на дерево и улыбается всем вокруг.

Корова сделана из проволоки, дерева и пластиковых ложек.

Влюбленная парочка

Два стульчика подогнули ножки и будто сидят на ограждении. Они символизируют парня с девушкой, которые во время первого свидания присели поболтать. Арт-объект воплотил в жизнь скульптор-кузнец Владимир Белоконь.

Памятник бабочке-красавице

В одном из внутренних дворов в центре Киева можно найти кованую скульптуру бабочке-красавице. Она сидит на большой ромашке в туфельках и с маникюрной пилочкой, как истинная кокетка.

Башмаки страхового агента

Этот памятник интересен тем, что попал в «Книгу рекордов Украины» в номинации «Самая большая обувь, которую можно примерить».

Идея создания огромных, но истоптанных башмаков принадлежит одной из киевских страховых компаний. Именно так они хотели показать, какая тяжелая работа у страхового агента.

Киевляне и гости столицы, то и дело, примеряют башмаки. И не только для красивых фото. Ведь уже давно ходит молва: кто наденет огромные башмаки, тому будет сопутствовать удача.

Памятник ножницам

Памятник в виде парикмахерских ножниц находится в Киеве возле салона красоты «Gallery studio». Это точная копия парикмахерских ножниц, которые увеличены в 20 раз. Высота памятника составляет почти 4 метра.

В день своего открытия необычный арт-объект вошел в «Книгу рекордов Украины» в категории «Искусство» и получил диплом «Самые большие парикмахерские ножницы».