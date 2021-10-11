«Пьяная» церковь, плоский дом и здание-кроссворд: самые необычные постройки Украины

Когда-то архитекторы-фантазеры бросили вызов обыденности и соорудили на Украине удивительные нетипичные здания. Сегодня издание Украина.ру подготовило подборку таких домов, чтобы наши читатели смогли оценить нестандартный подход к проектированию строений.

«Дом с химерами» в Киеве

Это уникальное здание в стиле модерн, возведенное из кирпича, находится в Печерском районе (центр столицы), по улице Банковой.

Название дом получил благодаря находящимся на фасаде и в интерьере скульптурам. На здании можно увидеть украшения в виде животных наземного мира и подводных глубин, мифических существ (химер) и сказочных персонажей, охотничью атрибутику и трофеи.

Его строительством занимался архитектор Владислав Городецкий. Возведение здания длилось с 1901 по 1903 год. Авторство эскизов скульптурных украшений принадлежит Элио Саля. Зданию был присвоен статус памятника архитектуры.

«Дом легенд» во Львове

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

Сейчас внутри работает ресторан. При входе в здание можно увидеть трубочиста-баснописца. Говорят, если его потрогать за пуговицу, исполнится самое заветное желание.

Каждая комната здесь особенная: в «комнате львовского времени» можно ознакомиться с историей часов города, здесь находится фотоархив, макеты солнца, луны и звезд, устройства для подкручивания секунд и многое другое. В «комнате легенды о львовской мостовой» представлены наглядные образцы мостовой в различные исторические периоды. В «комнате о закованной реке Плотве» можно лицезреть мир удивительных рыб. Их возможно словить под Оперным театром. Также в «Доме легенд» есть другие, не менее удивительные комнаты: «львовских львов»; «львовских книг»; «львовской погоды». В комнате «львовских львов» хранятся фото, скульптуры городских львов, запасные части тел, хвосты, приспособления для их лечения и корм. Легенда гласит: львы в ночное время суток оживают и стоят на страже благополучия города.

На крыше обустроена смотровая площадка.

Дом-корабль в Черновцах

На пересечении улиц Главной и Шолом-Алейхема находится удивительное здание, по своей форме напоминающее корабль. Дом характеризуется суженным фасадом, который подобен передней части судна. На втором этаже расположена открытая площадка-палуба. Над крышей можно увидеть башенку, которая на корабле служит мачтой, или же трубой. На носу дома-корабля красуется фонтан, по форме напоминающий львиную голову. В былые времена из него горожане пили воду.

Если верить городской легенде, дом-корабль в Черновцах был сооружен предпринимателем для брата, который работал моряком.

Перевернутый дом в Полянице (Буковель, Карпаты)

Необычный дом можно увидеть в окрестностях Поляницы Ивано-Франковской области. Уникальность архитектурного сооружения заключается в том, что оно является перевернутым (с фундаментом вверху, а крышей — снизу). Дом сооружен мастерами Карпат согласно дерево-каркасной технологии. Его строительство заняло всего лишь полтора месяца. Изначально планировалось, что в здании разместится гостиница или кафе, но потом было принято решение, что дом станет музеем, и мебель в нем также будет располагаться «вверх ногами».

На первом этаже «перевертыша» находятся подсобное помещение и санузел. На второй этаж ведет деревянная лестница. Здесь можно увидеть одну просторную комнату и большие окна. Вся мебель в ней, а также лисье чучело, прикручены к потолку. Не могут не удивить табуреты для «настоящего гуцула».

Николаевский собор, или «Пьяная церковь» в Черновцах

Николаевский кафедральный собор отличается замысловатыми узорами и нетипичными для православных храмов закрученными куполами. Из-за них уникальное культовое сооружение получило другое название — «Пьяная церковь».

Здание возведено согласно образцу средневекового зодчества Румынии, в стиле неороминеск. Церковь святого Николая напоминает внешним видом красивый, почитаемый румынами православный Успенский архиерейский собор, датируемый серединой XIV века, красующийся на территории румынского государства, в населенном пункте Куртя-де-Арджеш. Он ранее выполнял роль усыпальницы королей — Кароля I, Фердинанда, королевы Елизаветы (супруги Кароля I), а также Марии, являвшейся дочерью российского самодержца Александра II.

Черновицкая «Пьяная церковь» является весьма необычной не только снаружи. Внутри алтарь расположен нестандартно — не напротив входа, а справа от него. Посетителей не могут оставить равнодушными красивейшие витражи под куполами, а также резной старинный иконостас.

Дом-скульптура (Дом Голованя) в Луцке

Разработкой проекта здания занимался скульптор Николай Головань. Над созданием дома также трудился архитектор Ростислав Метельницкий.

Внешний вид сооружения весьма необычный. В его оформлении прослеживается эклектика — смешение разных стилей. На доме можно увидеть огромное количество разнообразных скульптур. Складывается впечатление, что они совершенно не сочетаются друг с другом.

Возле дома тоже нагромождены фигуры, причем и святых, и персонажей из сказок. У входа во двор установлена скульптура ребенка, читающего книгу, которая олицетворяет известную поговорку — «Устами младенца глаголет истина». Вблизи ворот установлены фигуры львов. С ними соседствуют скульптуры апостолов — Петра и Павла. Чуть дальше находятся фигуры Иисуса Христа и Девы Марии.

Свое творение автор дома-скульптуры назвал вернисажем искусства.

Здание ресторана «Старый млын» в Тернополе

Здание построили на фундаменте паровой мельницы в 2002 году и оформили в стиле Гауди (характеризуется странной футуристической формой). При строительстве здания было использовано примерно сто тысяч старинных кирпичей необычной формы. В помещении можно увидеть около трех тысяч предметов антиквариата, повествующих о традициях, народных обычаях и обрядах украинцев.

Плоский дом-стена в Одессе

Если смотреть на дом с фасадной стороны, он кажется вполне обычным для старой Одессы. Здание украшают кованые балконы, карнизы, удивляет только интересная отделка поверхности стен. Но если взглянуть на сооружение сбоку, кажется, что у него отсутствует боковая стена, а общая ширина здания не превышает метра.

Секрет дома заключается в его особенной конструкции. Строительство здания началось еще во времена царской России. В процессе его возведения выяснилось, что финансов катастрофически не хватает. Чтобы довести дело до конца, архитектор решил прибегнуть к нестандартному решению — придать зданию треугольную форму. Для того, чтобы сэкономить на задней стене, две боковые стены просто-напросто свели меж собой. Если смотреть на дом под определенным ракурсом, будет казаться, что у него отсутствует боковая стена.

Дом-кроссворд во Львове

Боковую стену двадцатиэтажного дома украшает настоящий кроссворд. Рисунок на доме довольно большой: в ширину граффити достигают восемнадцати метров, их высота составляет тридцать метров.

Над уникальным архитектурным проектом работала строительная компания совместно с художником Сергеем Петлюком. Работы были завершены в 2009 году.

В клетках кроссворда зашифрованы имена деятелей живописного и архитектурного искусства, творения которых прославили Украину. Вопросы же к нему спрятаны в разных уголках города. Найти их туристы смогут, посетив местные достопримечательности. Для того, чтобы облегчить задачу, подготовлены специальные буклеты. Художник отметил, что вопросы не являются трудными. Подсказки можно найти в библиотеке и в интернете. Узнать правильные ответы на зашифрованные вопросы кроссворда можно также у самого дома в сумерки. С наступлением вечера зажигаются фонари. Свет падает на стену, освещая ее, тогда в квадратиках появляются ответы, написанные с помощью люминесцентной краски.