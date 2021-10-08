В четверг, 7 октября, Львовский облсовет принял решение признать 2022 год годом УПА*, в честь, так сказать, их 80-летия. В эти же дни на траурных мероприятиях, посвященных 80-летию Бабьего Яра, где упашниками были расстреляны в 1941 году тысячи евреев, украинская власть ответственность за это преступление попыталась возложить на СССР

Самым кошмарным и в высшей степени циничным и показательным для современной Украины продолжением траурно-торжественных мероприятий в память 80-ой годовщины трагедии в Бабьем Яре может стать объявление следующего 2022 года «годом УПА» — фактически первых исполнителей киевских казней 100-200 тысяч жертв.

Именно в последний день траурных мероприятий 27 сентября — 7 октября 2021 года, когда из страны еще не успели уехать президенты Израиля и Германии Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер, принимавшие участие в траурных мероприятиях, депутаты Львовского облсовета подготовили соответствующие документы и объявили на территории области следующий год «годом УПА». То есть, Украинской повстанческой армии* — военного формирования Организации украинских националистов (ОУН), которая официально было создана 14 октября 1942 года, но до этого тесно сотрудничала с Адольфом Гитлером тем, что дала гитлеровцам первых рекрутов в карательные зондеркоманды, уничтожавшие поляков, русских, евреев и цыган в годы немецкой оккупации части СССР, и потом в дивизию СС «Галичина». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но ничего удивительного в этом решении львовян с муниципальными мандатами нет. Оно полностью ложится в канву всей политики нынешний украинских властей, действующих по принципу «и нашим, и вашим». И не зря же президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Бабьем Яре, обмолвился, что памятник жертвам трагедии — это памятник и убитым, и убивавшим. Намекая на то, что в феврале 1942 года в Бабьем Яре были казнены и сотни украинских националистов во главе с оккупационным бургомистром Киева Владимиром Багазием, которые разочаровали немцев своей излишней самостоятельностью попыток создания самостийного Украинского государства, и к тому же крупно проворовались на службе немецкой администрации.

И это давняя задумка современных последователей тех расстрелянных националистов — объединить жертв и их убийц в единой памяти о трагедии и тем самым отбелить и даже реабилитировать карателей.

Так, вроде казнь карателей в том месте, где они раньше массово и добровольно расстреливали других, может уменьшить их вину за страшные преступления против человечности и участие в Холокосте. Пример упомянутого выше Багазия тут показателен: в качестве бургомистра он освящал своим присутствием первые казни киевских евреев в Бабьем Яре 20-23 сентября 1941 года, но был обвинен потом в связях с советским подпольем, в том, что при нем «городское управление Киева под его руководством стало оплотом украинского шовинизма», и в том, что «способствовал также стремлениям украинцев к государственной независимости», и казнен в феврале следующего года. Вместе с другими националистами, в честь которых в Киеве еще в 1992 году перед Бабьи Яром был поставлен памятный крест. Бабий Яр: виноваты коммунисты и партизаны © РИА Новости, Шурубор / Перейти в фотобанк

И то, что Багазия был расстрелян теми же фашистами, которые сгоняли в Бабий Яр киевских евреев, совершенно не обеляет его в нашей памяти, поскольку на расстрелах евреев за полгода до этого он присутствовал в качестве бургомистра, то есть украинского главы городской администрации оккупированного фашистами Киева.

В этом году к 80-летию трагедии власти в Киеве даже собирались открыть памятную доску в честь Багазия на одной из улиц Киева, по которым жертв вели на расстрелы. Задумка осталась, кажется, пока не реализованной и не смогла удивить президентов Израиля и Германии. Но не президента Зеленского, при котором эта идея, скорее всего, еще будет воплощена.

Кроме того, вполне может быть реализована и еще одна идея львовских депутатов — провести «год УПА» по всей Украине и тем самым «достойно» отметить 80-ю годовщину ее создания. Впервые с такой идеей в июле текущего выступила группа депутатов парламента, ведомых коллегой из неонацистской партии «Свобода» Оксаной Савчук. Они подали проект постановления о широком праздновании 80-летия основания Украинской повстанческой армии осенью 2022 года, возвращении звания героев Украины лидерам ОУН-УПА Степану Бандере и Роману Шухевичу и присвоении этого звания Тарасу Бульбе-Боровцу, человеку, который ввел в обиход само это понятие — УПА, создав первые партизанские формирования.

Характерно же то, что кроме Савчук авторами документа были депутаты от фракций пропрезидентской партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», депутатских групп «Доверие», «За будущее» и внефракционные парламентарии. В частности, лично лидер фракции и партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и первый заместитель фракции «Слуга народа» и лидер этой партии Александр Корниенко, что, собственно, многое говорит само за себя. И показывает, на кого ориентируется высшая украинская власть. Украинские неонацисты из «Азова» устроили языческую мистерию © скриншот YouTube

Это постановление зарегистрировано в Раде под номером 5721 и гласит: «Верховная рада постановляет: Кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания "Украинской повстанческой армии", предусмотрев, в частности: проведение в октябре 2022 года в столице Украины — городе Киеве, областных центрах, других населенных пунктах Украины торжественных мероприятий, посвященных 80-летию создания «Украинской повстанческой армии».

А также конкретно рекомендует:

— Кабмину создать организационный комитет по разработке, утверждению и исполнению плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания УПА;

— Госкомитету теле- и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в СМИ мероприятий в связи с празднованием 80-летия создания УПА;

— органам местного самоуправления обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке;

— Нацбанку Украины изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, посвященную 80-летию создания УПА, Бандере, Шухевичу и другим коллаборационистам УПА.

И проделать все это будет, в принципе, не сложно. Ведь еще в 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА статус «борцов за независимость» страны, а ее участникам дал все социальные права ветеранов. И тогда же парламентом Украины был принят соответствующий закон. В честь Бандеры, Шухевича и прочих националистов-коллаборационистов времен Второй мировой войны переименованы улицы и проспекты в Киеве и во многих населенных пунктах Украины, поставлены памятники и установлены мемориальные доски. И потому акция «2022-й — год УПА» только станет продолжением этой политики.

Все это, разумеется, является не только акциями по переформатированию исторической памяти, но и отвечает общей политике превращения Украины в агрессивную и воинственную «АнтиРоссию», отрыва ее от России и тотального выведения из зоны российского влияния. На Украине это уже незамысловато называется «борьба с русским миром». И ведется она жесткими и даже жестокими методами — с подавлением любого сопротивления и даже простого недовольства. Львовский телеканал оштрафовали из-за ксенофобии © Public Domain

А для начала Львовская облгосадминистрация до 1 декабря 2021 года должна разработать перечень мероприятий, посвященных юбилею УПА, и предложить его в качестве образца для подражания всей стране.

К 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра русофобы на так называемом коллективном Западе, кажется, придумали еще один действенный способ отрыва Украина от России и эскалации агрессивной и наступательной русофобии. 5 октября 2021 года в интервью немецкому журналисту Клеменсу Вергину американский историк и профессор Йельского университета, специализирующийся на истории Украины, Белоруссии, Литвы, Польши и России нового времени и на проблемах национализма, тоталитаризма и Холокоста, Тимоти Снайдер озвучил идею и предложил обкатать ее во время визита президента ФРГ Штайнмайера в Киев на траурно-памятные мероприятия в Бабьем Яре. По его словам, «чувство вины Германии за нацистские преступления на Востоке до сих пор было больше сосредоточено на России, а не на других государствах бывшего Советского Союза».

И дальше Снайдер огласил план действий: «Теперь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приезжает в Бабий Яр в ознаменование резни. Может ли это означать новую главу для немецкой памяти о Холокосте? Я надеюсь на это. Холокост — гораздо более масштабное событие в украинской или белорусской истории, чем в российской. В России было убито около 60 000 евреев, что, конечно, ужасно много, но это намного меньше, чем количество евреев, убитых на Украине или в Белорусси. Холокост напоминает нам о географии Восточной Европы. И он напоминает нам, что территории, которую оккупировали немцы, и где произошли некоторые из самых страшных преступлений, были гораздо больше в Белорусси и Украине, чем в России. В целом на Украине было убито больше мирных жителей, чем в России, не только по отношению к населению, но и в абсолютных цифрах. Визит президента Штайнмайера очень важен для того, чтобы история немецкой оккупации Украины стала более заметной для немецкого сознания». «Плохой сигнал для Украины». Сосновский о том, какие воспоминания Штайнмайер должен привезти в Киев © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

А вот и вишенка на этом русофобском торте. Нужно все это, по Снайдеру, лишь для одного — геополитического отрыва Украины от России: «Чем скорее немцы вспомнят об этом (о том, что Украина пострадала больше, чем Россия. — Авт.), тем скорее они воспримут обе страны как самостоятельные исторические субъекты. Как сущности, с которыми следует поддерживать разговор на том же уровне, что и с Россией. Российская пропаганда была очень хороша в том, чтобы рекламировать все страдания во время Второй мировой войны для России. Я надеюсь, что визит (Штайнмайера в Киев — авт.) приведет к большему балансу».

В этом псевдоисторическом высказывания то ли намеренно, то ли по недомыслию не учитывается тот простой факт, что в СССР и накануне, и после войны евреи и русские жили в едином государстве, в одной стране, и потому различия между украинскими евреями, русскими или казахскими евреями не было — все жили в одной стране, а потомки украинских евреев могут проживать сегодня и в Москве, и на Чукотке. А следовательно, их искусственное разделение, основанное на сегодняшней ситуации, когда Украина и Россия являются независимыми государствами, показывает либо полное непонимание исторического процесса, либо, что еще хуже, намеренное его искажение.

А украинские неонацисты сегодня — лишь удобный инструмент для проведения подобной антироссийской политики и навязывания ее обществу любыми методами.

Штайнмайер в Киеве повел себя как мудрый и взвешенный политик и ни о чем подобном не говорил. Но идея уже запущена в общественное сознание, и если русофобы всех мастей увидят ее практическую геополитическую или даже прикладную пользу, то отработают ее по полной. И любые средства, как всегда, окажутся хороши и приемлемы для тех, кто хочет превратить граждан Украины в манкуртов.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ