Трейлер был на английском языке и рассказывал о случае с так называемыми «вагнеровцами», произошедшем летом 2020 года. При этом в видео использовался логотип популярного стримингового сервиса Netflix.

Многие посчитали, что это — анонс готовящегося блоггерской группой Bellingcat расследования по поводу срыва операции по похищению Украиной бывших ополченцев Донбасса.

Однако основатель Bellingcat, журналист и блогер Элиот Хиггинс заявил, что его организация к трейлеру не имеет никакого отношения.

«Не знаю, кто это сделал, но это не от нас, у нас даже нет названия для документа, и мы определенно не продали его Netflix (пока)», — написал Хиггинс в Twitter.

Но до этого момента клип вовсю разгонялся в соцсетях. Как правило, этим занимались «порохоботы» — сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко.

Появление трейлера 6 октября вряд ли было случайным. Спустя несколько часов после его публикации — в ночь на 7 октября — завершила работу временная следственная комиссия Верховной Рады по «вагнеровцам».

Что узнала Рада

Результаты действия комиссии по провалу украинской спецоперации представляла ее глава — депутат из фракции партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. По ее словам, российские спецслужбы могли знать о спецоперации еще за несколько месяцев до ее провала.

«Мы получили информацию от разведывательного сообщества, которая потенциально подтверждает, что российские спецслужбы могли знать о специальных мерах, которые проводились с украинской стороны уже с мая 2020 года как минимум. И соответственно, если детализировать, то это ФСБ — (знали) с мая 2020 года, а ГРУ Генерального штаба РФ — с июля. То есть определенные доказательства были предоставлены, эти доказательства являются закрытыми, я не могу их комментировать», — заявила Безуглая на брифинге.

История грандиозного скандала: 5 главных загадок инцидента с «вагнеровцевцами»
История грандиозного скандала: 5 главных загадок инцидента с «вагнеровцевцами»

При этом она добавила, что эти данные приобщат к другим материалам ВСК.

Кроме того, Безуглая намекнула на то, что временная следственная комиссия располагает информацией о том, кто и когда с украинской стороны дал распоряжение о приостановке или переносе операции.

«ВСК получила эту информацию. При этом есть определенные данные, которые совпадают с различными источниками, но есть определенные данные, которые еще должны быть проверены, потому что они вызывают вопросы, но это информация закрыта, и я не могу ее озвучить», — заявила она.

На вопрос журналиста народный депутат ответила, что конкретные фамилии этих людей есть у комиссии.

«Конечно, разные фамилии назывались, разная информация есть сейчас у ВСК. Все материалы комиссии будут соответственно отработаны, классифицированы, то есть некоторые закрыты, некоторые будут обнародованы и станут достоянием парламента», — пообещала нардеп.

Тем самым она добавила интриги в будоражащий украинское общество вопрос: по вине кого была сорвана операция, благодаря которой Украина должна была заполучить в свои руки бывших бойцов ополчения. Как говорится, при всей сложности вопроса, Безуглая напустила туману больше, че5м его была в этом вопросе до нее. Очевидно туманным остается, например, утверждение, что украинские спецслужбы знают, о том, что происходит в ФСБ и ГРУ России. Как ит то, что комиссия знает, но почему-то не сообщает, кто с украинской стороны слил российским спецслужбам информацию про "вагнеровцев", когда Безуглая говорит, что эту информацию надо сначала проверить. Так зачем, не проверив ее, вообще сообщать о том, что доподлинно неизвестно и т.д.

И вообще из того, что Безуглая сообщила ценным (для украинских журналистов) является только одно — спецслужбы РФ знали о проводимой операции, но почему-то операцию не пресекли в самом начале, а дали ей развиваться и чуть-ли не воплотиться. Похоже, это единственная информация, ради которой Безуглая проводила свой брифинг — перевалить ответственность на Россию.

Между тем противники нынешнего режима знают, кто во всем виноват. По их мнению это — президент Украины Владимир Зеленский.

«На Банковую пробрались враги»

Подозрения по поводу причастности Зеленского или кого-то в его ближайшем окружении к «сливу» операции по «вагнеровцам» в конце концов вывели украинского президента из себя.

В минувшие выходные на брифинге для прессы в Трускавце Зеленский довольно резко ответил журналисту «Пятого канала» на вопрос, кто же сорвал операцию.

«Мне кажется, владелец вашего канала, гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать… Я не принимал участие в этой операции, я не принимаю участия в российских операциях в принципе. Что касается этого вопроса. Мое обсуждение было с паном Лукашенко, это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю», — заявил Зеленский.

«Какой хозяин на Банковой, такие и холопы»: соцсети о «вагнеровцах» и разоблачениях CNN
«Какой хозяин на Банковой, такие и холопы»: соцсети о «вагнеровцах» и разоблачениях CNN
© 24tv.ua

Кроме того, он сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ему изучить этот вопрос и сделать все возможное.

«Он мне сказал: "Да, мы изучим этот вопрос. Обязательно. Вы же знаете, как мы дружим, как дружат наши государства. Мы сделаем все возможное". И после этого — все», — ответил Зеленский на вопрос по поводу своего участия в деле «вагнеровцев».

Но «порохоботов» он не убедил.

«Были разные версии про крота. Кто-то говорил про Ермака. Кто-то говорил про Демченко. Потом Зеленский в интервью "1+1" ляпнул про свой звонок Лукашенко, про рассказ про боевиков. Но там такая формулировка была… обтекаемая. Или до задержания позвонил, или после задержания позвонил. Не было точной ясности. Х***к (и вот. — Ред.), явка с повинной», — прокомментировал эти слова Зеленского волонтер и бывший советник Порошенко, член «Европейской солидарности» Юрий Бирюков.

Примечательно, что слова Зеленского идут вразрез со словами президента Белоруссии Лукашенко. Тот 2 октября заявил, что информацию о «вагнеровцах» ему передали белорусские спецслужбы.

«Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил», — заявил Лукашенко, отвечая на слова американского журналиста о том, что белорусскую сторону проинформировал кто-то из высокопоставленных лиц Украины.

В общем, Зеленский своими словами добавил интриги. И дал основание части украинского общества считать себя виновным в провале спецоперации.

Очевидно, что дело «вагнеровцев» еще будут не раз использовать против украинского президента. Теперь же на Украине ожидают расследования Bellingcat. Согласно представилям этого сообщества, оно должно появиться в ближайшее время: в сентябре член Bellingcat Христо Грозев заявил, что текст расследования по делу «вагнеровцев» будет опубликован в ближайшие несколько недель.