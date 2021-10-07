В среду, 6 октября, в украинском сегменте соцсетей стал распространяться трейлер фильма-расследования о «вагнеровцах», который якобы должен выйти в ближайшее время на Netflix. Позже оказалось, что это подделка

Трейлер был на английском языке и рассказывал о случае с так называемыми «вагнеровцами», произошедшем летом 2020 года. При этом в видео использовался логотип популярного стримингового сервиса Netflix.

Многие посчитали, что это — анонс готовящегося блоггерской группой Bellingcat расследования по поводу срыва операции по похищению Украиной бывших ополченцев Донбасса.

Однако основатель Bellingcat, журналист и блогер Элиот Хиггинс заявил, что его организация к трейлеру не имеет никакого отношения.

«Не знаю, кто это сделал, но это не от нас, у нас даже нет названия для документа, и мы определенно не продали его Netflix (пока)», — написал Хиггинс в Twitter.

This trailer is apparently doing the rounds, supposedly some people think its for our upcoming Wagnergate documentary. No idea who made it, but it's not from us, we've not even got a title for the doc yet, and we've definitely not sold it to Netflix (yet). pic.twitter.com/J2yPRZkqwA — Eliot Higgins (@EliotHiggins) October 6, 2021

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Но до этого момента клип вовсю разгонялся в соцсетях. Как правило, этим занимались «порохоботы» — сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко.

Появление трейлера 6 октября вряд ли было случайным. Спустя несколько часов после его публикации — в ночь на 7 октября — завершила работу временная следственная комиссия Верховной Рады по «вагнеровцам».

Что узнала Рада

Результаты действия комиссии по провалу украинской спецоперации представляла ее глава — депутат из фракции партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. По ее словам, российские спецслужбы могли знать о спецоперации еще за несколько месяцев до ее провала.

«Мы получили информацию от разведывательного сообщества, которая потенциально подтверждает, что российские спецслужбы могли знать о специальных мерах, которые проводились с украинской стороны уже с мая 2020 года как минимум. И соответственно, если детализировать, то это ФСБ — (знали) с мая 2020 года, а ГРУ Генерального штаба РФ — с июля. То есть определенные доказательства были предоставлены, эти доказательства являются закрытыми, я не могу их комментировать», — заявила Безуглая на брифинге. История грандиозного скандала: 5 главных загадок инцидента с «вагнеровцевцами»

При этом она добавила, что эти данные приобщат к другим материалам ВСК.

Кроме того, Безуглая намекнула на то, что временная следственная комиссия располагает информацией о том, кто и когда с украинской стороны дал распоряжение о приостановке или переносе операции.

«ВСК получила эту информацию. При этом есть определенные данные, которые совпадают с различными источниками, но есть определенные данные, которые еще должны быть проверены, потому что они вызывают вопросы, но это информация закрыта, и я не могу ее озвучить», — заявила она.

На вопрос журналиста народный депутат ответила, что конкретные фамилии этих людей есть у комиссии.

«Конечно, разные фамилии назывались, разная информация есть сейчас у ВСК. Все материалы комиссии будут соответственно отработаны, классифицированы, то есть некоторые закрыты, некоторые будут обнародованы и станут достоянием парламента», — пообещала нардеп.

Тем самым она добавила интриги в будоражащий украинское общество вопрос: по вине кого была сорвана операция, благодаря которой Украина должна была заполучить в свои руки бывших бойцов ополчения. Как говорится, при всей сложности вопроса, Безуглая напустила туману больше, че5м его была в этом вопросе до нее. Очевидно туманным остается, например, утверждение, что украинские спецслужбы знают, о том, что происходит в ФСБ и ГРУ России. Как ит то, что комиссия знает, но почему-то не сообщает, кто с украинской стороны слил российским спецслужбам информацию про "вагнеровцев", когда Безуглая говорит, что эту информацию надо сначала проверить. Так зачем, не проверив ее, вообще сообщать о том, что доподлинно неизвестно и т.д.

И вообще из того, что Безуглая сообщила ценным (для украинских журналистов) является только одно — спецслужбы РФ знали о проводимой операции, но почему-то операцию не пресекли в самом начале, а дали ей развиваться и чуть-ли не воплотиться. Похоже, это единственная информация, ради которой Безуглая проводила свой брифинг — перевалить ответственность на Россию.

Между тем противники нынешнего режима знают, кто во всем виноват. По их мнению это — президент Украины Владимир Зеленский.

«На Банковую пробрались враги»

Подозрения по поводу причастности Зеленского или кого-то в его ближайшем окружении к «сливу» операции по «вагнеровцам» в конце концов вывели украинского президента из себя.

В минувшие выходные на брифинге для прессы в Трускавце Зеленский довольно резко ответил журналисту «Пятого канала» на вопрос, кто же сорвал операцию.

«Мне кажется, владелец вашего канала, гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать… Я не принимал участие в этой операции, я не принимаю участия в российских операциях в принципе. Что касается этого вопроса. Мое обсуждение было с паном Лукашенко, это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю», — заявил Зеленский. «Какой хозяин на Банковой, такие и холопы»: соцсети о «вагнеровцах» и разоблачениях CNN © 24tv.ua

Кроме того, он сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ему изучить этот вопрос и сделать все возможное.

«Он мне сказал: "Да, мы изучим этот вопрос. Обязательно. Вы же знаете, как мы дружим, как дружат наши государства. Мы сделаем все возможное". И после этого — все», — ответил Зеленский на вопрос по поводу своего участия в деле «вагнеровцев».

Но «порохоботов» он не убедил.

«Были разные версии про крота. Кто-то говорил про Ермака. Кто-то говорил про Демченко. Потом Зеленский в интервью "1+1" ляпнул про свой звонок Лукашенко, про рассказ про боевиков. Но там такая формулировка была… обтекаемая. Или до задержания позвонил, или после задержания позвонил. Не было точной ясности. Х***к (и вот. — Ред.), явка с повинной», — прокомментировал эти слова Зеленского волонтер и бывший советник Порошенко, член «Европейской солидарности» Юрий Бирюков.

Примечательно, что слова Зеленского идут вразрез со словами президента Белоруссии Лукашенко. Тот 2 октября заявил, что информацию о «вагнеровцах» ему передали белорусские спецслужбы.

«Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил», — заявил Лукашенко, отвечая на слова американского журналиста о том, что белорусскую сторону проинформировал кто-то из высокопоставленных лиц Украины.

В общем, Зеленский своими словами добавил интриги. И дал основание части украинского общества считать себя виновным в провале спецоперации.

Очевидно, что дело «вагнеровцев» еще будут не раз использовать против украинского президента. Теперь же на Украине ожидают расследования Bellingcat. Согласно представилям этого сообщества, оно должно появиться в ближайшее время: в сентябре член Bellingcat Христо Грозев заявил, что текст расследования по делу «вагнеровцев» будет опубликован в ближайшие несколько недель.