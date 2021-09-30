В Службе безопасности Украины отчитались о завершении расследования по делу экс-командира «Донбасс» Семена Семенченко, по которому проходят в целом 9 человек

Семенченко создавал украинский Моссад при поддержке Минобороны - Шевченко © Facebook, Семен Семенченко

Как батальон Донбасс превращали в ЧВК

Еще в конце марта нынешнего года СБУ заявила о разоблачении и прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования, организованного экс-командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко (настоящее имя — Константин Гришин) и агентом Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)

Евгением Шевченко.

По заверениям спецслужбы, данное формирование включало 150 человек и фактически его собирались использовать как частную военную компанию (ЧВК). При этом деятельность группировки была направлена на подготовку тяжких преступлений, в том числе и против основ национальной безопасности. После обысков был изъят огромный арсенал оружия, которое ее участники собирались использовать для противоправных действий.

Изначально Семенченко и Шевченко отправили в СИЗО. Первого — безальтернативно, второго — с альтернативой выхода под залог в 5 млн гривен, чем агент НАБУ и воспользовался 30 марта. Правда, они являются не единственными подозреваемыми в деле: под домашний арест был отправлен второй командир «Донбасса» Анатолий Виногродский, а также бывшие бойцы добробата Александр Новиков, Игорь Орленко и Сергей Акимович.

Раскрутку дела против скандального экс-комбата СБУ начала летом прошлого года после разоблачения нескольких групп граждан, которые под видом детективных агентств вели незаконное видеонаблюдение и слежку, торговали конфиденциальной информацией из баз данных правоохранителей и оружием. Маскировалась деятельность группировки под видом охранного бизнеса и общественных организаций.

В июле 2018 года в США в штате Делавэр зарегистрировали Donbass Battalion Corporation, которую возглавил начальник штаба «Донбасса» Акимович. Параллельно на Украине появилась охранная фирма «Донкорп Украина», записанная на Акимовича и Орленко.

Игры украинской разведки, Белоруссия и провокатор: что стоит за делом Семена Семенченко © РИА Новости, Facebook / Александр А. Дьяченко

Структура имела собственный тренировочный лагерь под Киевом, где боевики проходили военно-тактическую подготовку. Некоторые из участников ЧВК тренировались в аналогичных лагерях и за границей. Инвестором выступил днепропетровский бизнесмен с казахским гражданством Сергей Борисенко: он предоставил Семенченко около 1 миллиона долларов наличными, а затем перевел Шевченко на его счет в «Приватбанке» еще 95 тыс. долларов.

«Донбассовцы» убедили бизнесмена в выгодности проекта, рассказав о своих намерениях получить контракты на охрану объектов в Сирии, Ираке, Афганистане, Алжире и других странах. И действительно, Семенченко и Шевченко от имени Donbass Battalion Corporation проводили переговоры как с правительственными, так и с частными структурами.

СБУ курирует процесс

Деятельность структур, созданных бывшими атошниками, нарушает Конституцию и законы Украины об обороне, общественных объединениях и охранной деятельности. Частные военные компании в стране официально запрещены (хотя неофициально частные армии существуют, и в кулуарах Рады ведутся разговоры об их легализации). Но поскольку пока легально действовать могут только ВСУ, военные формирования СБУ и Нацгвардия, участников подобных организаций следует привлекать к уголовной ответственности.

Такое положение в целом выгодно властям, которые в зависимости от ситуации могут использовать группировки в своих целях и при этом держать радикалов, что называется, «на крючке». Праворадикалы, особенно возглавлявшие добровольческие батальоны, так или иначе имели кураторов в СБУ, согласовывая с ними свои действия. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что функционирование организации «военных коммерсантов» было явно не секретом для сотрудников спецслужбы.

Контрабанда оружия из РФ

Важным фактором обвинения является контрабанда военными запчастями из России. Ведь бывший боец «Донбасса» Евгений Шевченко является фигурантом нашумевшего дела Свинарчуков-Гладковских, всколыхнувшего Украину в конце февраля — начале марта 2019 года, благодаря которому Порошенко окончательно проиграл выборы. Он оправдывался, что участвовал в этой афере лишь для того, чтобы после самостоятельно вывести на чистую воду инициаторов схемы.

Очень вероятно, что главной целью следствия как раз является агент НАБУ, который в курсе многих незаконных делишек как прошлой, так и нынешней власти. Именно у него Bellingcat брало интервью в рамках подготовки расследования по «Вагнергейту».

Оказывается, Шевченко и Андрей Рогоза — еще один фигурант дела о коррупции в «Укроборонпроме» — закупили в России две линейки клистронов (запчасти к системам противовоздушной обороны ЗРК С-300).

Семенченко назвался противостоящим Лукашенко украинским спецагентом © Facebook, Семен Семенченко Зеленского в последнее время выдвигают обвинения в подготовке военного вторжения в «незалежную».

Против Шевченко дали показания трое свидетелей, в том числе вышеупомянутый Борисенко. В материалах дела также присутствует интервью Шевченко программе «Бигус Инфо», где он сообщает, что принимает участие в создании военизированного формирования, и переписка агента НАБУ с Семенченко, полученная в ходе слежки за ними. Во время судебных заседаний по мере пресечения бывший командир «Донбасса» утверждал, что СБУ в курсе деятельности охранных фирм, а инспирированное против него и его соратников дело назвал «провокацией российских спецслужб».

Участие Семенченко и Ко в расшатывании обстановки в Белоруссии

Позже и Семенченко и Шевченко разоткровенничались, рассказали, что целый год сотрудничали с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и руководителем данного ведомства Кириллом Будановым. В частности, ветераны «Донбасса» организовывали лагеря для представителей белорусской оппозиции в Волынской области, чтобы подготовленные там боевики стали основой антилукашенковских формирований внутри РБ.

Кроме того, одну из операций, связанную с Белоруссией, украинские спецслужбы проводили по инициативе США, намекая на провалившуюся операцию по похищению российских военных (так называемых «вагнеровцев»).

В схожем ключе высказывался и Евгений Шевченко, который вышел на свободу под залог.

«Семен Семенченко действительно работал над созданием украинского "Моссада" для уничтожения врагов Украины. Данная организация действительно финансировалась Главным управлением разведки МОУ, и ее деятельность была санкционирована лично руководителем ГУРа генералом Будановым. Семен Семенченко действительно помогал радикальным белорусским оппозиционерам для свержения режима Лукашенко», — утверждал он в своем Facebook.

Дело Семенченко: вооруженная группировка под носом у СБУ и контрабанда оружия из РФ © Facebook, Valentina Shevchenko

Заявления очень резонансные. Получается, что под покровительством официальной ГУР создавались аналоги латиноамериканских «эскадронов смерти» для осуществления расправ над неугодными власти лицами, также для вмешательства в дела сопредельных государств, прежде всего России и Белоруссии. Очевидно, это повод для серьезных разбирательств в отношении Киева на международном уровне.

Скорее всего, после провальной эпопеи с «вагнеровцами» и неудачной попытки организации Майдана в Белоруссии украинские спецслужбы просто заметают следы своей подрывной работы. В лице Семенченко и Ко они нашли удобного козла отпущения, назвав выполнение их неофициальных просьб и инструкций «самодеятельностью».

Не важно, к чему в итоге приведет судебное рассмотрение уголовных дел. Главное, что оно будет длиться годами. За это время все документы, по кураторству экс-комбата «Донбасса» и спецоперациям, если таковые имеются, можно легко уничтожить — и избежать огромнейших проблем.