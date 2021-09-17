Последним громким и ставшим достоянием гласности в СМИ заявлением первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах о мире в Донбассе Алексея Резникова стали его слова о необходимости сохранить основу этих переговоров - «Минские соглашения-2» («Минск-2»).

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Алексеем Арестовичем, еще одним мудрагелем-пиарщиком из команды «зе-ботов» в офисе президента (ОПУ).

Но слова Резникова отнюдь не означают, что он идет против «генеральной линии партии» или — о, ужас! — вопреки воинственным настроениям патриотов из «зе-команды» и искренне жаждет мира для Донбасса и для всей страны. Вовсе нет, нет и еще раз нет! Во-первых, Резников же в Украине — с 5 мая 2020 года еще и вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. То есть Крыма и Донбасса. С бюджетом в 1 млрд. грн. А это значит, что есть где «разгуляться» с деньгами, особенно когда деньги идут, а так называемая «реинтеграция» и «деоккупация» сводятся к общей пустой говорильне, напыщенным, но бессмысленным заявлениям и банальной имитации процесса вместо его реального воплощения. О том, как «реинтегратор-деоккупатор» Резников хочет мира на юго-востоке страны, говорят его слова о том, что «Донбасс — это раковая опухоль Украины», и подготовка закона о коллаборационистах, в которые вице-премьер готов записать всех жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Жизнь замечательных людишек. Арахамия как лицо украинской независимости

Но имитация реинтеграции, повторюсь, дает деньги, следовательно Резников обеими руками за нее. Потому что он умеет осваивать любые суммы, проходящие через руки. Этим он занимался всю свою жизнь в адвокатуре, главном деле своей жизни, и на разных должностях в госвласти, что является производным от и адвокатской, и политической деятельности.

Во-вторых, — и это тоже главное! — Резников чутко и жестко держит нос по ветру новых главных политических тенденций в Украине и ее власти и готов «бороться за мир в Донбассе» исключительно при содействии и под руководством США. Сейчас он является одним из главных сторонников привлечения США к мирным переговорам по Донбассу в любом качестве. То ли в «нормандском формате», то ли в «минском процессе», то ли в качестве миротворческих сил, которые помогут прогнать «российских агрессоров». А ранее тот же Резников одним из первых в стране призывал США построить в Украине базы ПВО. Ну, чтобы «Путин не напал».

Вот умение держать нос по ветру, чувствовать все опасные нисходящие или восходящие вверх тенденции, всегда раньше других находить новых хозяев и вовремя к ним пристраиваться и подстраиваться — это первая и главная черта Резникова, которая и позволяет ему всегда держаться на плаву в независимой Украине. Жизнь замечательных людишек. Мужчина «низкой социальной ответственности» © rubryka.com / Facebook/Слуга Народу

Вторая — это готовность легко и непринужденно предавать свое национальное естество (Резников, судя по фамилии этнический русский, рожденный во Львове) и удачно светиться на ниве хорошо оплачиваемого и приносящего самые разные — от денег до власти — дивиденды профессионального патриотизма.

Украинского, разумеется. Громче всех крикнул «Слава Украине!», значит, засветился, можешь быть замечен и отблагодарен. И в Украине нет более нарванных и упоротых украинских патриотов, нежели представители других национальностей, сменивших свою идентичность и заявивших о верности «нэньке». Это украинский феномен после госпереворота 2014 года — «жидобандеровцы», «кацапобандеровцы» и т. д., отказавшиеся от самое себя ради конъюнктурной выгоды.

Третья заметная черта Резникова — умение и способность легко предавать, менять или тасовать своих прежних и подельников, и коллег, и партнеров.

И если бы не удачное и органичное сочетание этих черт в Резникове, его биография была бы скучна и постна, как диетический супчик для страдающих желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Но ЖКТ Резникова за 30 лет независимости переварил все. И сегодня если надо, то и гвозди измельчит.

Как уже было сказано, выходец из Львова из семьи профессиональных спортсменов Алексей Резников встретил развал «первого в мире рабоче-крестьянского государства» — СССР в 1991 году подобающе — отслужившим в ВДВ фрезеровщиком на заводе «Кинескоп», санитаром в областной больнице Львова и 25-летним выпускником юридического факультета Львовского государственного (теперь — национального) университета, где он и завел первые нужные связи. Уловив рыночные (в экономике) и патриотические (в политике) тенденции, Резников уже в 1991 году создает свое первое предприятие — брокерскую компанию «Галицкие ценные бумаги» (Galicia Securities). В 1994-м — получает адвокатскую лицензию и в 1997 году перебирается уже в Киев. В составе так называемого «львовского десанта реформаторов», который курировал и подтягивал для своих нужд в столицу один из «отцов рыночных преобразований» в стране министр экономики, а потом и вице-премьер по экономике Виктор Пинзеник.

Пинзеник и вытянул Резникова в столицу по принципу «репки» («дедка за репку, бабка за дедку…»). Сначала чиновник пригрел у себя однокурсника Резникова — некоего Игоря Пукшина, и уже тот подтянул к себе и Резникова, и его львовского партнера Сергея Власенко. Вместе они чудили в Киеве на юридически-законодательном поприще: создали «Центр развития украинского законодательства», затем —адвокатские конторы «Правис», «Резников, Власенко и партнеры», «Магистр и партнеры». В 2001-м к ним присоединился 24-летний юрист-адвокат Андрей Богдан, сын Иосифа Богдана — доцента кафедры права ЛНУ, друга Пинзеника и бывшего наставника Пукшина, Резникова и Власенко. Жизнь замечательных людишек. Государство — это они

Чем и какими делами только не занимались эти молодые львовские адвокаты в Киеве, пока в 2004-2005 году все тот же Пинзеник и стоящие за его спиной американцы не подтянули их фирму «Правис» к сотрудничеству с Николаем Катеринчуком, еще одной тогдашней восходящей звездой «демократической адвокатуры». Катеринчук тогда занимался обслуживанием интересов кандидата в президенты Виктора Ющенко, который оспаривал итоги второго тура президентских выборов-2004. Итогом того изнасилования права и Конституции Украины стал договорняк противоборствующих сил, «третий тур» выборов и, по его итогам, назначение президентом «оранжевого» Ющенко. А Резников тогда впервые публично примерил тогу «известного адвоката, спасшего демократию».

А дальше началась бурная адвокатская деятельность вперемешку с политиканством. И в этот период Резников, как привередливая дама перчатки, менял партнеров, союзы, формальные политубеждения. Ушел от Ющенко-Пинзеника в 2007-ом и вместе с Власенко обслуживал и облизывал Юлию Тимошенко с ее «Батькивщиной». В 2008 в составе «Блока Николая Катеринчука» впервые сам испробовал политики — избрался депутатом Киевского горсовета и занялся прибыльными вопросами рекламы и дележом земли.

А тут подоспел и госпереворот-2014. Тогда же Резников бросил уже и Тимошенко с Власенко, и Катеринчука и переметнулся в партию «УДАР» мэра Виталия Кличко. Опять избрался депутатом Киевсовет и стал председателем комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных, а потом и заместителем городского головы — секретарем Киевского горсовета. Фактически вторым человеком в городе после Кличко. Резников назвал Минские соглашения «мертвой историей» © Алексей Резников/Фейсбук

В 2015 году опять переизбрался депутатом и стал зампредседателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) по вопросам производства самоуправляющихся полномочий. Деньги потекли рекой. В 2017-м отвечал за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение» в Киеве со стороны КГГА. В следующем году отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона- 2017/2018.

И в это же время Резникова начал притягивать в свою орбиту президент Петр Порошенко. Именно его «серый кардинал» и армейский друг Игорь Кононенко отказался от должности заммэра в пользу Резникова. И он однозначно ушел бы от «боксера» к «кондитеру», так как в 2018-м ушел с поста партнером в юридическую фирму «Астерс», связанную с окружением Порошенко и Валерии Гонтаревой и занимающуюся мошенническими схемами увода из «Приватбанка» около 600 млн. грн. под видом оплаты юридических консультаций.

А тут как раз подоспели выборы-2019, на которых Порошенко с треском позорно проиграл Зеленскому. Но и здесь Резников не утонул, а наоборот — всплыл еще круче. В это время главой ОПУ стал давно ушедший к олигарху Игорю Коломойскому старый подельник Резникова Андрей Богдан. Он и выдернул «коллегу» к Зеленскому. В сентябре 2019-го новый президент назначил Резникова полномочным представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ, уволив при этом Романа Безсмертного, «человека» главы укроделегации Леонида Кучмы.

А дальше случилось самое необычное: когда внезапно пал Богдан, а на его место пришел нынешний глава ОПУ Андрей Ермак, то выяснилось, что Резников — уже «его человек», которого и сделали в 2020 году вице-премьером по вопросам реинтеграции. Оставив при этом в ТКГ.

Вот такой он — «патриот и миротворец», вице-премьер и адвокат, антикоррупционер и активист Резников, умеющий быть в нужном месте в нужное время и всегда выходить сухим из воды. Ведь при всей своей показной любви к Украине Резников неслабо поработал и на многих украинских олигархов, на российский «агрессивный» бизнес. По мнению многих, в 2009-2010 годах Резников и Власенко, отстаивая сторону «Нефтогаза», проиграли все судебные дела против «РосУкрЭнерго», газпромовско-украинского посредника в торговле газом в Украине. И «Нефтегаз» был вынужден вернуть одному из учредителей «РосУкрЭнерго» олигарху Дмитрию Фирташу 12 млрд. ранее отжатых кубометров газа. При этом на протяжении двух лет «Нефтогаз» заплатил за юридические услуги почти 35 млн. грн.

Именно Резников летом 2007-го своими непрофессиональными действиями на посту помощника президента «Укрречфлота» по правовым вопросам помог российскому олигарху Константину Григоришину отжать эту кампанию под себя.

А еще раньше, в 2000 году Резников и Власенко удачно обслужили уход на счета российской фирмы «Мосукраинснаб» 150 млн. долл. со счетов украинского «Нефтегаза». Якобы в счет оплаты газа и какого-то оборудования. Причем «Нефтегаз» взял ссуду на эту сумму в «Укргазбанке», оформив кредит на себя, а потом из денег, полученных за оплату транзита российского газа, выплатил кредит, а 150 «лямов» навсегда затерялись в России, откуда никакого газа и оборудования в Украине так и не получили. Глава «Нефтегаза» Игорь Диденко тогда ударился в бега, а Резников с Власенко вышли сухими из воды.

При этом Резников — заслуженный юрист Украины, активный и демонстративный патриот и общественник. Он на словах готов порвать глотку за «нэньку» любому, ведет свою адвокатскую школу, выдает свои же именные стипендии молодым юристам (готовит, так сказать, себе подобную смену), участвует во всех антикоррупционных мероприятиях и акциях по реформированию украинского законодательства в соответствии с новыми веяниями.

И в этом плане Резников — лицо и зеркало тех кадров, которые сегодня пришли к власти и рулят Украиной. И куда он стремится по карьерной лестнице и кем хочет закончить свои дни, пока не ясно. Но все возможно — такие люди и востребованы сегодня. Вот только где здесь интересы Украины? Вопрос риторический, потому на него никто и не отвечает.