Смерть журналиста и одного из основателей «Народного руха Украины» Вячеслава Черновола не была случайным ДТП – это спланированное убийство, заявил в среду, 15 сентября, бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша

В эфире «4 канала» он поделился новыми подробностями гибели Черновола: по словам Голомши, его убили четырьмя ударами кастета.

«Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя», — рассказал экс-заместитель генпрокурора.

Как утверждает Голомша, специалисты установили отключение подушек безопасности и подделку осмотра места происшествия.

«Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Черновола», — сказал бывший чиновник.

Несмотря на доказательства, расследование дела Черновола старательно «хоронят» уже много лет: при Кучме, Ющенко и Януковиче. В марте 2021 года, уже при Зеленском, в МВД снова заявили — Черновол погиб в результате травм, полученных в ДТП, подтверждения другим версиям пока не найдены.

Кем был Вячеслав Черновол?

Вячеслав Черновол родился 24 декабря 1937 года в селе Ерки Звенигородского района Киевской области (ныне Черкасская область). После окончания школы поступил на филологический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, на втором курсе перешел на факультет журналистики.

В 1958 году Черновол в связи со своими политическими взглядами был вынужден уехать в Жданов (ныне Мариуполь) на строительство домны. Через два года он с отличием окончил университет, защитив дипломную работу на тему публицистики писателя и защитника украинского языка Бориса Гринченко.

4 сентября 1965 года Черновол, будучи сотрудником газеты «Молодая гвардия», вместе с украинским поэтом Василием Стусом и публицистом Иваном Дзюбой выступили в кинотеатре «Украина» на премьере фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» с протестом против ареста украинской антисоветской интеллигенции.

Вячеслав Черновол: первый федералист Украины и создатель Галицкой ассамблеи © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк

За годы советской власти из-за правозащитной и украинской национал-патриотической деятельности Черновол был осужден в общей сложности три раза. В 1967 году его отправили на шесть лет в колонию строгого режима за создание сборника о шестидесятниках «Горе от ума» («Лихо з розуму»), а в 1980 году он был сослан на пять лет в Якутию за участие в оппозиционных протестах и членство в Украинской хельсинской группе.

В 1988 году, после интервью зарубежной журналистке, Черновола пытались лишить советского гражданства, однако он выступил с призывом к другим странам не принимать его.

Через год при участии Черновола был создан «Народный рух Украины за Перестройку». Позже упоминание перестройки из названия исчезло.

В 1990 году Черновол стал народным депутатом Украины, а в следующем году баллотировался в президенты и занял второе место на выборах, уступив Леониду Кравчуку.

В 1992 году в партии намечался раскол в связи с противостоянием Черновола, с одной стороны, и Ивана Драча и Михаила Горыня, с другой. Все они были избраны сопредседателями НРУ. Позже Черновол был избран единоличным главой партии, а недовольные его политикой вышли из политсилы и создали «Всенародных рух Украины».

Черновол был избран в народные депутаты еще дважды — в 1994 и 1998 годах. В 1998 году он выдвигает свою кандидатуру на пост президента, но позже снимает. В феврале следующего года в НРУ происходит еще один раскол: к власти пытается прийти заместитель Черновола Юрий Костенко, но его действия признаются незаконными. Черновол остается председателем «Руха».

Как по официальной версии погиб Черновол?

В ночь с 24 на 25 марта 1999 года Вячеслав Черновол, его водитель Евгений Павлов и пресс-секретарь Дмитрий Понамарчук возвращались из Кировограда (ныне Кропивницкий). На 5 км автотрассы Борисполь — Золотоноша автомобиль Toyota, в котором они ехали, врезался в прицеп КамАЗ, разворачивающийся посреди дороги.

Павлов и Черновол погибли сразу, а Понамарчук, отдыхавший на заднем сидении, получил серьезные повреждения, но выжил.

Представители НРУ с самого начала называли произошедшее политическим убийством. Однако тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко, не дожидаясь предварительных результатов следствия, заявил, что Черновол и его водитель погибли в результате ДТП, а версия покушения на его жизнь «даже не рассматривалась».

Дело о гибели Черновола закрыли уже в июне 1999 года. Расследование возобновлялось в 2001, 2005 и в 2006 годах. В марте 2007 года генеральная прокуратура Украины получила результаты независимой экспертизы из Польши, которая подтвердила версию несчастного случая.

Пять самых громких заказных убийств на Украине, которые остаются нераскрытыми Тарас Черновол дал согласие на эксгумацию тела своего отца и в 2011 году его эксгумировали, чтобы снова провести экспертизу.

В 2012 году Бориспольский суд Киевской области начал слушание по делу о гибели Черновола по полной процедуре с судебным следствием. Через два года дело снова закрыли, признав произошедшее несчастным случаем.

О несчастном случае говорил и главный фигурант уголовного дела, водитель КамАЗа Владимир Куделя.

«Я уже 13 лет живу под гнетом подозрений в преднамеренной аварии, якобы специально кем-то подстроенной, чтобы физически устранить Черновола <…> Все разговоры о том, что это была какая-то спецоперация, в которую вовлекли и меня, — чушь. Не буду их даже комментировать. Теперь пусть суд во всем разберется..», — заявлял он в комментарии газете «Сегодня».

По официальной версии, Куделя нарушил правила, совершив разворот в неположенном месте, а водитель Toyota ехал со скоростью выше допустимой.

В 2014 году дело направили на повторное расследование в Генеральную прокуратуру, в том числе по статье «Посягательство на государственного или общественного деятеля». Как заявил Тарас Черновол, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко пообещал ему вернуться к расследованию дела его отца после завершения расследований о преступлениях Януковича и гибели «небесной сотни».

Почему многие сомневаются в официальной версии?

Члены НРУ и близкие Черновола уверены — это было покушение.

По словам Понамарчука, Черновол умер не сразу после столкновения — у исполнителей было несколько минут, чтобы его «добить».

«Есть один период после катастрофы, где я не мог контролировать ситуацию. Предположительно, я с врачами установил, 5-7 минут. Этого было бы достаточно, чтобы убийцы убили тех, кто был на переднем сидении. Почему меня не добили? Потому что я упал с заднего сиденья на пол», — рассказал Понамарчук в 2018 году.

Версию о «добивании» кастетом высказал и экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша.

«Что такое ДТП? Это одномоментный удар. У Чорновила же на затылке нашли четыре линейных повреждения, хотя сзади него никаких препятствий не было. Даже если он в последний момент развернул голову, все равно повреждения должны быть получены одновременно, в момент удара. А там не так», — утверждает Голомша.

Убили кастетом: озвучены новые данные по делу о гибели Черновола © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк

В деле также есть еще одна странность — подушки безопасности в автомобиле не сработали.

«Если бы сработали подушки безопасности, был бы жив и водитель "Тойоты" Евгений Павлов. Но никто не удосужился вникнуть в то, почему они в момент столкновения с КамАЗом оказались отключенными. Непонятно и то, сколько было подушек — одна или две, ведь вещдоки постарались очень быстро уничтожить, и среди них — остатки "Тойоты"», — заявил Тарас Черновол.

Кому нужна была смерть Черновола?

Водитель КамАЗа Владимир Куделя, по мнению близких Черновола, был лишь слепым исполнителем убийства.

«Что Куделя — он всего лишь слепой исполнитель чьей-то злой воли, который в суде говорит только то, что хочет сказать и что выгодно лично ему. А вот, кто заказчик этого страшного преступления — это вопрос вопросов, на него нет ответа, и неизвестно, получим ли мы его когда-нибудь!», — говорила в комментарии газете "Сегодня" сестра Черновола Валентина.

Народный депутат Анатолий Ермак, погибший в автомобильной аварии через несколько лет после Черновола, утверждал — к гибели политика причастны заместитель начальника отряда специального назначения «Сокол» МВД Юрий Ненаженко и генерал-полковник, начальник милицейской разведки под названием «управление уголовного розыска», руководитель аппарата МВД Эдуард Фере. К слову, Фере позже будут вспоминать и в связи с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

Дело Гонгадзе: продолжение следует? © РИА Новости, Андрей Волошин / Перейти в фотобанк Леонид Кучма. По его словам, Черновола-старшего убили, потому что «боялись, что он сломает схему беспрепятственного выхода во второй тур Кучмы с Симоненко, что гарантировало бы Кучме победу».

«Последним сигналом, как мне рассказывали очевидцы, стало интервью отца журналисту Леониду Капелюшному в кабинете Верховной Рады. Там же все прослушивается, а Черновол тогда наговорил очень откровенно, очень жестко и где-то вспомнил о некоторых социологических исследованиях, согласно которым осенью во втором туре могли встретиться не Кучма с Симоненко, а Черновол с Морозом. Думаю, что после этого и было принято решение об убийстве», — рассказывает Тарас Черновол.

По одной из версий, убийство Черновола может быть связано с расколом внутри «Народного Руха» — на момент аварии он возвращался в Киев после поездки в Кировоград, где как раз улаживал организационные споры.

Как изменилась Украина после гибели Черновола?

После гибели политика из жизни начали уходить и те, кто имел к этому делу хоть какое-то отношение.

Так, вскоре якобы от сердечного приступа скончался один из пассажиров КамАЗА Иван Шолом. Как сообщают украинские СМИ, мужчина никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Незадолго до смерти к нему приезжали неизвестные, распивали с ним спиртное. Позже тело эксгумировали и обнаружили в нем следы тяжелых металлов, пишет «Сегодня».

Нет в живых как депутата Анатолия Ермака, так и того, кого он подозревал в причастности к гибели Черновола — Эдуарда Фере, он скончался после 6 лет комы в 2009 году.

Его тогдашний начальник, министр внутренних дел Юрий Кравченко, перед тем как отправиться на допрос по делу Гонгадзе в 2005 году, якобы дважды выстрелил себе в голову. В предсмертной записке он назвал себя «жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения». Следствие признало произошедшее суицидом, однако на Украине в эту версию никто не верит.

Юбилей Руха. От массового движения в поддержку КПСС, до карликовой националистической группы © commons.wikimedia.org, М.Яковенко, В.Білецький / Перейти в фотобанк

На съезде в 2004 году делегаты решили поддержать на президентских выборах Виктора Ющенко. После его прихода к власти лидер НРУ Борис Тарасюк получил пост министра иностранных дел Украины.

В 2010 году партия решила поддержать на президентских выборах Юлию Тимошенко, а в 2013 году попыталась объединиться с «Украинской народной партией».

Руховцы принимали активное участие в протестах на Майдане. В 2014 году на внеочередных президентских выборах партия выдвинула своего кандидата — лидера НРУ Василия Куйбиду, который по итогу получил 0,06% голосов украинцев. «Рух» также не получил ни одного места в парламенте.

Резюме

В силу определенных причин — значительности президентской власти, конкуренции среди элит Украины и неурегулированности вопросов с мирным процессом перехода власти от президента к президенту, украинские выборы главы государства на протяжении всех лет независимости всегда сопровождались скандалами, а так же почти всегда — устранением или попытками устранения конкурентов. Через это прошли Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Избежал, по сути, такого поворота событий только Зеленский. Однако не стоит забывать, что накануне последних президентских выборов министерством внутренних дел Украины, которое тог7да возглавлял Арсен Аваков, в Украине была разоблачена так называемая сетка, технология, которая должна была обеспечить победу Петру Порошенко. Сам факт разоблачения "сетки" был обнародован после посещения Аваковым Вашингтона, где он встречался с высокопоставленными сотрудниками спецслужб США и группой видных политиков.