Что перевозят по воздуху из Украины в сопредельные страны

Минувшей ночью молдавские пограничники обнаружили на своей территории украинский самолет АН-2, приземлившийся на окраине села Грозница. Его экипаж доставил через границу партию контрабандных сигарет, которые как раз перегружали на приехавший за ними автомобиль. Среди задержанных оказались жители Киева и Черновцов, а также гражданин Белоруссии — а этим «черным пилотам» помогали сообщники из числа местных жителей-молдаван. Потому что подобные рейсы совершались здесь далеко не впервые.

Авиационная контрабанда из Украины давно перестала быть экзотикой, превратившись в привычную всем рутину. «Кукурузники» постоянно летают через границу с табачным грузом, переправляя его во все сопредельные страны Евросоюза.

В начале августа украинский истребитель Миг-29 перехватил в Карпатах один такой самолет, который перевозил контрафактные сигареты в Румынию. Еще раньше, в Венгрии, обнаружили другую группу украинских контрабандистов. Их сообщники регулярно перелетали границу на самолете и сбрасывали табачные изделия с парашютом. А в Ровенской области осудили трех украинских граждан, которые перевозили по воздуху сигареты, доставляя их на территорию Польши.

Количество таких рейсов постоянно растет — вместе с воздушным флотом контрабандистов. Иногда они обустраивают для перевозок что-то вроде тайных аэродромов — один из них обнаружили в прошлом году под Черкассами, в селе Хлыстуновка, где базировался сверхлегкий самолет марки Zenith. Но чаще всего контрабандисты используют старенькие АН-2, которые числятся на балансе у агрофирм, и летают на совершенно легальной основе. Обычно они опрыскивают поля химикатами, но время от времени пилоты берут себе «левые» заказы, перебрасывая за кордон сигареты.

Постепенно это становится для них основной работой — ведь, по оценкам европейских экспертов, за один контрабандный рейс «кукурузника» можно доставить около 25 тысяч пачек сигарет общей стоимостью около 70 тысяч евро. Между тем, объемы теневых перевозок огромны. Совсем недавно правоохранители обнаружили в Житомирской области тайный схрон, где находилось 276 наименований табачных изделий известных марок в количестве почти 4,4 млн пачек — на общую сумму более 246 млн гривен. И это только один из складов, где хранится подготовленная для переброски по воздуху контрабанда. Операция «Кличко»: чешская облава на украинских мигрантов © РИА Новости, Всеволод Власенко / Перейти в фотобанк

Как правило полиция закрывает на этот бизнес глаза, получая за это «малую мзду», а пограничникам очень трудно поймать тихоходные низколетящие самолеты — сбивать их с земли нельзя, а перехватывать истребителями неудобно и дорого. Летающие преступники мобильны — они могут выбрасывать свой товар в разных точках, где его оперативно подбирают посредники. Воздушный мост «Украина-Европа» работает в регулярном режиме — неопознанные летающие объекты то и дело снуют над лесами Закарпатья и Буковины. И к ним настолько привыкли, что эта «черная авиация» получила в народе ироническое прозвище «Тютюн эрлайнс».

Однако преступники используют не только малые самолеты. В Словакии разбился принадлежащий им вертолет Ми-2, а в приграничной зоне часто фиксируют полеты мотодельтапланов, которые также провозят украинские сигареты. Журналисты американского канала Viceland сделали об этих аппаратах специальный сюжет, показывая, как их запускают в воздух — причем, контрабандисты признались, что получают с каждого рейса 300% процентов прибыли. А сейчас сигареты все чаще перевозят через границу с помощью дистанционно управляемых дронов.

«Даже радар не заметит низко летящий беспилотник, дельтаплан, вертолет или малый самолет. Если он летит над железнодорожным составом, невозможно уловить даже его звук, а садятся они все чаще в глубине словацкой территории.

Для посадки годятся не только бывшие аэродромы, а пилоты не только украинцы. Многие из тех, кто живет на словацкой стороне границы, например, в селе Бидовце, окончили летные курсы. Зачем, если официально аэродромы не эксплуатируются? «За месяц мы зафиксировали около 50 незаконных перелетов через границу. Сколько остались незамеченными, сказать трудно. Воздушного контроля на границе почти нет», — говорит анонимный источник, хорошо знакомый с ситуацией на государственной границе. Министерство внутренних дел не отрицает такие полеты» — пишет об этой ситуации словацкое издание Dennik N.

Табачную контрабанду контролируют международные преступные группировки, где тоже опираются на поддержку коррумпированных полицейских чинов. Переброшенные через границу сигареты доставляют для реализации в Германию, Францию, Австрию и Италию, а также продают их на территории других европейских стран. С украинской стороны в этом бизнесе нередко участвуют представители ультраправых — о чем открыто пишет словацкий журналист Андрей Бан.

Впрочем, это не является ни для кого особым секретом. Роман Стойка, бывший командир закарпатского «Правого сектора» (запрещённая в РФ организация — Ред.), который прославился перестрелкой в центре Мукачево, переправлял контрабандные сигареты с помощью моторизованных дельтапланов. Да и сама резонансная разборка была спровоцирована борьбой за передел контроля над потоками контрабанды.

Однако в Европу возят не только контрафактный табак. В Ковельском районе Волынской области, возле села Кашевка, обнаружили самолет АН-2, на котором перевозили оружие и незаконно добытый янтарь. Как рассказали приграничные жители, партии «солнечного камня» часто перебрасывают через границу воздушным путем — потому что его проблемно замаскировать в автотранспорте из-за веса и габарита. Янтарь сбрасывают с воздуха в заранее условленном месте, откуда его оперативно увозят. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, украинские самолеты доставляют в Европейский Союз мигрантов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Тела иностранцев были обнаружены словацкими пограничниками в уже упомянутом разбившемся вертолете, а венгерская полиция поймала нелегалов в районе села Калошшемьен, куда их высадили украинские летчики. Кроме того, венгерские правоохранители обнаружили при аресте контрабандистов наркотики — которые, по всей видимости, тоже перевозили по воздуху. Ведь транзитные поставки афганского героина нередко проходят в Европу через украинскую границу.

У президента Зеленского наверняка осведомлены об этом положении дел — но так и не пресекли полеты табачных контрабандистов. Борьба с контрабандой, как правило, проходит на уровне показухи. Таможенники, которых массово увольнял весной украинский президент, без шума вернулись к своей работе. А «Тютюн эрлайнс» является наиболее успешным авиаперевозчиком постмайдановской Украины.