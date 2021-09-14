Несколько дней назад государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило масштабную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области. Очевидно, что такие действия происходят систематически и с их помощью Украина пытается покрыть дефицит нефтепродуктов, хотя официально никаких контактов по этой части с РФ не поддерживает

Украина систематически ввозит контрабандой топливо из РФ и РБ

По данным следствия, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте к Румынии, Турции и Болгарии. С отключенными «маячками» корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты из российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах. В дальнейшем, в документации указывали другую страну происхождения топлива, а также для минимизации налогов занижали объемы ввозимой продукции. Москаль «указал» Зеленскому на главный хаб контрабанды © Facebook, Hennadii Moskal

При ввозе топлива в Украину фигуранты дела подделывали документы, указывая другую страну его происхождения. Они также якобы занижали реальные объемы ввозимого топлива. По данным ГБР, официально с начала года суда-фигуранты ввезли в Украину 27 000 тонн топлива, но реальные объемы могут доходить до 80 тыс. тонн.

Следователи Территориального управления бюро в Николаеве предварительно установили, что масштабная схема ввоза российского горючего некоторыми украинскими фирмами происходила при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы.

В середине июля текущего года аналогичную ситуацию зафиксировали российские таможенники, которые начали уголовное дело по факту контрабанды танкера нефти в Украину. Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о незаконном перемещении в Украину нефти на 2 млрд российских рублей. По данным ФТС, капитан танкера Altai после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти сообщил, что судно следует в итальянский порт Аугуста. Однако танкер направился в порт Южный в Украине, где выгрузил товар. Как удалось установить оперативникам, капитан казахстанского танкера, который является гражданином России, заранее получил от представителя зарегистрированной в Великобритании компании-оператора рейсовое задание, в соответствии с которым должен был перевезти нефть в Украину. Также он получил «указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза». Центральная энергетическая таможня РФ возбудила уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

А 18 мая 2021 г. СБУ обыскала дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, по делу о контрабанде топлива из Белоруссии и России. Оперативники установили, что предполагаемые злоумышленники поставляли продукцию нескольким коммерческим структурам на сумму не менее 100 млн. грн. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и акцизного налога, в документации занижали содержание химических добавок в импортируемой продукции, в том числе ядовитого метилового спирта. Фирмы не имели производственных мощностей и не находились по адресам регистрации, а их учредителем, директором и бухгалтером выступало одно лицо. Импортированный на Украину товар перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы, после чего реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов. Одним махом. Зеленский чистит СБУ за контрабанду и плохую антироссийскую работу © пресс-служба президента Украины / пресс-служба СБУ

Как действует схема

К слову, еще во времена Януковича контрабандными схемами по поставке нефтепродуктов через Одессу активно занимался олигарх Сергей Курченко.

Их оформляли как транзитный груз или даже как украинскую продукцию (Одесского нефтеперерабатывающего завода), хотя на самом деле продавали. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы работники целого ряда частных предприятий, должностные лица госорганов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов. Среди них был и танкер Delfi, который, сев неа мель, застрял в одесском заливе фактически на год.

Корабль подозревался в участии в контрабандных перевозках до 2018 года, пока у него не произошла поломка в машинном отделении. Тогда его отбуксировали в порт Южного. Там танкер мог исполнять функцию склада нефтепродуктов, в том числе контрабандных. Это работало следующим образом: судно курсирует между портами, но не заходит в них, чтобы не производить таможенное декларирование грузов. Его прямо в открытом море нелегально разгружают суда, официально не покидающие территориальных вод Украины и не подлежащие, поэтому, таможенному контролю. Времени для совершения тех или иных махинаций с грузами в таких условиях более чем достаточно.

В 2018 году российское правительство постановило запретить вывоз из РФ сырой нефти на территорию Украины в качестве ответной меры на антироссийские санкции Киева, которые постоянно множились при Петре Порошенко. Осуществлять экспорт стало возможным исключительно по специальным разрешениям. Для Украины ситуация в данном отношении была весьма болезненной. В отношении топлива Россия была основным и естественным партнером Украины, а все остальные варианты являлись гораздо более дорогими.

Получение российских нефтепродуктов через Азербайджан

Украина существенно снизила импорт нефти и нефтяного сырья за первые шесть месяцев 2021 года. По данным украинской Государственной таможенной службы, всего за указанный период импорт уменьшился почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В начале июня Украина достаточно болезненно пережила сокращение поставок в течение месяца белорусских нефтепродуктов, в частности, бензина марки А-95, из-за ремонта на Мозырском НПЗ. Это стало знаком того, что фактически РФ может отрезать недружественного соседа как от снабжения стратегическим сырьем, так и топливом. Западная Украина с 10 по 16 июля: Обвинения губернатора Буковины в крышевании контрабанды и «прощальная гастроль» Авакова в Ровно

Выход из ситуации Украина пыталась найти в проектах по доставке дизельного топлива и сжиженного газа азербайджанской компании «SOCAR», при этом поставлять она намеревалась продукцию «Роснефти». К слову, многие аналитики справедливо указывали, что РФ вообще стоит отказаться от продажи нефтепродуктов Киеву, чтобы если не лишить, то ограничить возможности ведения боевых действий против республик Донбасса.

В мае текущего года ходили слухи о покупке в Украине сети АЗС Glusco азербайджанцами, которую прикрыли в связи с санкциями СНБО, поскольку ее конечным бенефициаром считался Виктор Медведчук. У «SOCAR» есть хорошие лоббисты при Зе-команде. В 2019 г. президент Украины назначил президента Государственной нефтяной компании Азербайджана «SOCAR» Ровнага Абдуллаева в обновленный состав Национального инвестиционного совета Украины. Помимо того, дoчeрниe кoмпaнии гocудaрcтвeннoй нeфтянoй кoрпoрaции Азербайджана — ООО «Сoкaр Енeрджи Укрaинa» и «Сoкaр-Авиa», возглавляет Эльчин Мaмeдoв, младший брат бывшего замгенпрокурора Гюндуза Мамедова. И хотя позже азербайджанцы официально опровергли стремление приобрести «Glusco», их бизнес вполне процветает под «европейской» вывеской.

Впрочем, одной лишь азербайджанской компании, видимо, недостаточно. Киев также закупал нефть в Румынии, Прибалтике, Австрии и других европейских странах. Поставщиков найти можно, а вот деньги на нефтяное сырье и, главное, его доставку, — не всегда. При этом Украина физически не может нарастить местное производство нефтепродуктов: шесть имеющихся заводов способны суммарно перерабатывать лишь 2 млн тонн из-за потерянного промышленного потенциала, что не покроет потребности внутреннего рынка.

Следовательно, контрабанда российских нефтепродуктов для Украины становится обычным событием, а Одесса превратилась в центр подобных подпольных операций. Ведь недаром, несмотря на все рассказы про «агрессора», РФ стабильно удерживается в качестве одного из главных торговых партнеров для ведущей крайне недружественную политику Украины.