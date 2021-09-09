Разведслужба США оказывала техническую, консультативную и финансовую помощь Киеву в спецоперации с «вагнеровцами» в Белоруссии, в ходе которой были задержаны 33 россиянина. Об этом говорится в сюжете CNN от 7 сентября

Как сообщает источник CNN в украинской разведке, Вашингтон помогал организовать операцию — украинские спецслужбы получили «американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ».

При этом в США свою причастность к операции отрицают: по словам высокопоставленного американского чиновника, в Соединенных Штатах знали о готовящейся операции, но не участвовали в ее организации.

При этом в материале CNN оставили без ответа вопрос о срыве операции и том, кто мог слить данные о предстоящих арестах россиян.

Украина — государство-террорист

В ФСБ РФ уже подтвердили причастность ЦРУ к задержанию россиян.

«Эпизод с так называемыми вагнеровцами… это изначально уголовно наказуемое деяние, это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны, и все, что происходит… со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма… мы расценивать не можем», — сообщил представитель ФСБ.

Информацию CNN сотрудник российской спецслужбы назвал «объективной и абсолютно достоверной».

Следы причастности американской разведслужбы к ситуации с «вагнеровцами» также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб… В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», — сказал Песков журналистам.

Годовщина «Вагнергейта»: факты и история вопроса Александр Коц даже назвал имена агентов ЦРУ, которые курировали операцию по похищению россиян. По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О'Берне.

Коц отметил, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. Подробную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов, журналист изложил в статье, опубликованной осенью 2020 года.

«А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское "официально не подтверждено"», — написал Коц в своем Telegram-канале.

С украинской стороны на резонансный материал CNN отреагировали представители фракции «Европейская солидарность», которые ранее уже требовали расследовать инцидент.

Сопредседатель фракции Ирина Геращенко с трибуны Верховной Рады заявила о государственной измене со стороны президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

«Украинская власть подло подыграла (Владимиру) Путину… и передала Лукашенко-Путину полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины… Мы настаиваем, чтобы вы прекратили играть с этими вещами… и создали ВСК по «вагнеровцам». Потому что это измена наших спецслужб, это измена нашей армии Верховным Главнокомандующим и его прихвостнями», — заявила Геращенко.

А вот председатель президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уверен, что спецоперацию не стоит даже обсуждать в СМИ. Он напомнил, что в Верховной Раде уже была создана временная следственная комиссия, а ее члены получили доступ к государственной тайне.

«Я считаю, что любую спецоперацию, которую делают украинские или неукраинские спецслужбы, не должны комментировать в СМИ. Это совершенно секретно, гриф», — сказал Арахамия.

Как это было

Задержание 33 россиян в Белоруссии стало, пожалуй, одним из самых громких скандалов 2020 года.

О том, что в санатории «Белорусочка» под Минском «задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании», 29 июля сообщило государственное информационное агентство БЕЛТА. Именно журналисты БЕЛТА окрестили задержанных «вагнеровцами». Позже материал был дополнен информацией о том, что еще одного человека, относящегося к группе, задержали на юге страны.

Сразу после задержания в белорусских СМИ начали раскручивать версию о российской военной угрозе — президент Белоруссии Александр Лукашенко еще задолго до инцидента пугал граждан угрозой «вторжения российских боевиков» для организации цветной революции.

Тройная провокация. Как украинцы прокололись на «вагнеровцах» и что сделали потом © кадр из видео задержания

Позже Лукашенко заявлял о том, что 33 «вагнеровца» — это только начало, и на юг страны уже якобы был переброшен еще один такой отряд. Правда, задержания этого отряда так и не произошло.

Однако после 9 августа, то есть после президентских выборов, ситуация приняла другой оборот: Лукашенко вернул задержанных России, заявив, что даже извинился перед ними. Более того, по словам президента, вся эта история могла быть провокацией с третьей стороны, но не уточнил, с какой именно.

Буквально за два дня до этого издание «Комсомольская правда» опубликовало материал, в котором утверждалось, что бойцов ЧВК в Минск выманили украинские спецслужбы.

Первая информация о неудавшейся операции украинских спецслужб появилась в анонимном Telegram-канале «Очки Баканова».

«Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами". Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ набирал людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, а оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо… Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа". Но в последний момент произошло предательство», — говорилось в сообщении.

Эту же версию позже повторил бывший внештатный агент Национального бюро расследований Украины Евгений Шевченко. По его словам, вместе с «вагнеровцами» в самолете должен был лететь агент СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины «должен был случиться эпилептический припадок или что еще похуже», что требовало бы немедленной посадки самолета в Киеве для оказания срочной медицинской помощи.

Шевченко также рассказал, что за день до планируемого ареста заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Баранецкий доложил об операции лично президенту. Во время доклада также присутствовал глава ОП Андрей Ермак, который потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течение четырех дней должен был состояться большой обмен пленными. Однако отменить операцию уже было невозможно — «вагнеровцы» ехали на автобусе в Минск.

«В конце концов Баранецкий был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака, и они договорились о том, что отложат вылет наёмников из Минска на четыре дня. По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объёме получила информацию о готовящейся спецоперации наших контрразведчиков. И чтобы всё не выглядело столь уж очевидным, они слили эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наёмников в РФ», — написал Шевченко.

Крыса в СБУ - кто она? Истинный заказчик «вагнеровцев» из санатория «Белорусочка» © кадр из видео задержания Юрий Бутусов на своей странице в Facebook заявил, что президент Украины уволил главу Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу за требование тщательно расследовать провал украинской спецоперации.

По его словам, Бурба требовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которые якобы и были участниками совещания, на предмет утечки информации.

Версию Бутусова поддержали и некоторые украинские политики, например, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, однако украинские власти все отрицали.

«Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось, чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такие операции приводят. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, — это правда», — заявил Зеленский в интервью каналу «1+1».

Интервью Зеленского вышло почти год спустя после провальной спецоперации — после того как ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за случая с самолетом Ryanair.

Также почти год спустя появилась информация о готовящемся выходе журналистского расследования Bellingcat по «вагнеровцам» — об этом ряд СМИ сообщали со ссылкой на журналиста Bellingcat Христо Грозева.

Непоправимый ущерб. Bellingcat готовит расследование по провальной спецоперации с «ЧВК Вагнер» © кадр из видео задержания Дмитрий Гордон, выход фильма затянулся по двум причинам: во-первых, Грозев несколько раз приезжал на Украину доснимать героев фильма, а во-вторых, многие сотрудники его команды заболели коронавирусом. Точная дата выхода фильма, отмечает Гордон, известна только Bellingcat и Грозеву.

К слову, в марте текущего года в СМИ появилась информация о том, что в Офисе президента Зеленского пытались помешать выходу фильма-расследования Bellingcat. Как утверждает издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники, Грозеву звонил лично Андрей Ермак, который хотел узнать о подробностях расследования.

Кроме того, сообщалось, что Киев пытался помешать выходу фильма через британскую разведку, однако британская сторона отказала в просьбе украинским властям, сославшись на свободу слова.

Как рассказал СМИ сам Грозев, в Bellingcat знали о готовящемся материале CNN на эту тему и решили пропустить коллег вперед. Сами же они готовят сразу три материала про минских «вагнеровцев» — двухчасовой документальный фильм, короткометражный документальный фильм и текстовую версию материала. Текст, по словам Грозева, выйдет в течение ближайшего месяца, фильмы — немного позже.