Литва собирается построить на границе с Белоруссией настоящую стену, а Польша - 2,5-метровый забор из спиралей колючей проволоки. Создание подобных конструкций допустил и премьер Латвии

Во вторник, 24 августа, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил городок Кузница Белостоцкая на границе с Белоруссией, где подтвердил планы своего правительства построить на протяжении всей польско-белорусской границы забор из колючей проволоки.

На встрече с представителями пограничной службы, армии и полиции премьер заявил: «Для предотвращения незаконного пересечения границы будет установлено ограждение высотой 2,5 метра. Мы не позволим волнам посторонних людей проникнуть на территорию Польши».

«Работы продлятся несколько недель. Вначале мы укрепим участок, который труднее всего контролировать, то есть сухопутную часть. Из всех 418 километров польско-белорусской границы это примерно 180 км. Мы также обезопасим участок по реке Буг, — добавил Моравецкий. — Мы сделаем все для того, чтобы Польша была безопасной страной, и чтобы поляки могли жить мирно без риска большого наплыва мигрантов, который хотят вызвать наши противники с Востока. Польская граница будет хорошо охраняться, безопасность является нашим приоритетом». На границе с Белоруссией построят стену - президент Латвии © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Днём ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что строительство забора из нескольких слоёв спиралей колючей проволоки на границе с Белоруссией начнётся ещё на этой неделе. Как сообщил глава Минобороны, будет использован многолетний опыт защиты венгерско-сербской границы, где используется такой тип забора. Он отметил, что на польско-белорусской границе будет две линии колючей проволоки.

«Одна — это та, которая строится с июля, она составляет уже более 130 километров. А вторая линия будет в виде забора высотой 2,5 метра, то есть в два раза выше первой», — пояснил Блащак.

Министр обороны Польши сказал это на встрече с журналистами в приграничных Копчанах, на фоне конструкций из колючей проволоки и расставленных вдоль них солдат Войска Польского, расстояние между которыми составляло менее 20 метров. Сейчас пограничникам помогают почти тысяча военных, но Блащак заявил, что в ближайшее время их число возрастёт вдвое.

Находящийся рядом командир 16-й Поморской механизированной дивизии генерал-майор Кшиштоф Радомский сообщил, что армия выполняет задачи по поддержке пограничной службы на границе с Белоруссией «с целью предотвращения незаконного пересечения государственной границы». По его словам, в задачи солдат входит патрулирование — как на постоянных, та и на мобильных постах, кроме того, именно армия строит забор из колючей проволоки.

Примечательно, что в Польше нет открытой информации о том, во сколько бюджету страны обойдётся строительство пограничного забора. А вот власти Литвы, которые ещё в начале июля этого года приняли решение отгородиться от Белоруссии настоящей стеной, стоимость 508-километрового сооружения обнародовали сразу — она составит 152 миллиона евро. Правда, в литовском случае речь идёт о более капитальном сооружении высотой в 4 метра с Y-подобной верхней частью, на которой также будут размещены спирали колючей проволоки. Турция или Белоруссия. Эксперт из Лондона о дилемме, которая стоит перед беженцами из Афганистана © REUTERS, Rula Rouhana

Эту стену в Вильнюсе поначалу планировали построить за два года, теперь же литовские политики заявляют о необходимости сделать это уже в следующем году. Так, президент Литвы Гитанас Неуседа 23 августа в интервью «Радио Свобода» заявил: «Физическая граница с Беларусью — да, это приоритет номер один в моей стране, и мы уже приняли все необходимые поправки к закону, чтобы либерализовать и ускорить процесс наработки единой стратегии. И в этом плане мы также рассчитываем на поддержку Евросоюза. Процесс запущен и, надеюсь, в течение года нам удастся закрыть этот пробел, закрыть границу».

Однако пока ЕС отказался выделять средства на строительство «великой Литовской стены», и процесс идёт медленно. На данный момент на границе с Белоруссией установлено всего пять километров колючей проволоки. При таких темпах Литве потребуется около 11 лет, чтобы закончить строительство.

Кроме того, литовские пограничники заметили, как мигранты просто перерезают недавно установленное заграждение. Хотя министр внутренних дел страны Агне Билотайте заявила по этому поводу, что заграждение будет усовершенствовано с помощью «различных инженерных решений», она не уточнила, о каких решениях идет речь.

Другой проблемой при строительстве стены стали стройматериалы — с началом возведения заграждения в Литве закончилась колючая проволока. На помощь Вильнюсу пришли соседи: сначала Эстония предоставила 100 километров этого материала, чтобы продолжить работы на наиболее уязвимых участках границы, позже Украина поставила 38 тонн колючей проволоки, назвав это «гуманитарной помощью».

Литва объявила международный тендер на закупку проволоки и всех других необходимых деталей для монтажных работ, сообщил на минувшей неделе департамент управления активами и экономики при Министерстве внутренних дел страны. Власти планируют потратить до 16,15 миллиона евро на 3 тысячи километров «бритвенной» проволоки, которая будет уложена в несколько слоев, и до 12,5 миллионов евро на монтажные работы. До 23,23 миллионов евро выделено на закупку других необходимых деталей, — таких как столбы, вязальная проволока и крепёжные устройства.

Власти Литвы сдержанно комментируют проблемы со строительством стены.

«Хорошая новость заключается в том, что строительство забора продолжается, — сказала телеканалу Euronews на минувшей неделе советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович. — Кроме того, граница укрепляется на наиболее чувствительных участках. Наша цель остается прежней — как можно скорее установить физический барьер. На данном этапе очень важно обеспечить бесперебойную поставку материалов».

При этом долгосрочный характер проекта не пугает власти. Заборовска-Зданович отметила, что он «будет продолжен даже при смене правительства Литвы», поскольку о строительстве заграждения было подписано политическое соглашение. Эстония обвинила Белоруссию в «гибридной атаке» © Shane MacClure / flickr.com

Несмотря на печальный опыт Литвы, президент Латвии Эгилс Левитс 24 августа допустил строительство стены на границе с Беларусью. Левитс напомнил позицию официальной Риги, согласно которой нелегальные мигранты являются элементом «гибридной войны» президента Беларуси Александра Лукашенко и его «преступного режима». На вопрос журналиста о том, будут ли возведены защитные конструкции на границе Латвии с Белоруссией, политик ответил утвердительно.

«Мы будем… Я полагаю, скоро оно [строительство] начнётся. Если ситуация останется такой же, как сейчас», — сказал Левитс.

Днём ранее, 23 августа, премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий — призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза. Поток нелегалов является «гибридной атакой» на ЕС, он «спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко», сказано в совместном заявлении премьеров. Является ли гибридной атакой на Белоруссию неприкрытая поддержка местной оппозиции со стороны официальных Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллинна, премьеры не уточнили.