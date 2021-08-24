В преддверии саммита «Крымская платформа», прошедшего в Киеве 23 августа, украинские дипломаты не скупились на заявления о глобальности масштаба предстоящего мероприятия.

Много шума из ничего. «Крымская платформа» как повод пожаловаться на РФ
Много шума из ничего. «Крымская платформа» как повод пожаловаться на РФ
© пресс-служба президента Украины

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais выразил уверенность, что оно будет способствовать оказанию международного давления на Россию, а также попытался принудить мировое сообщество к участию в проекте, сказав, что «поддержать Украину в вопросе Крыма — это больше, чем политическое обязательство, это моральное обязательство для стран, которые занимаются политикой и уважают международное право, права человека и мировой порядок».

На церемонии открытия саммита президент Украины Владимир Зеленский признался, что никто не ожидал, что всё получится, и подчеркнул, что вопрос Крыма вынесен на столь высокий международный уровень впервые после его выхода из состава Украины (в оригинале — «после оккупации»). А посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии порталу LIGA.net назвал «Крымскую платформу» историческим прорывом и выразил уверенность, что в конечном итоге Россия добровольно вернёт полуостров.

На самом же деле всё вышло не так гладко и красиво, как представляли украинские чиновники.

На мероприятие в Киев приехали 46 гостей, глав государств и правительств из них было 14 (Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Венгрии, Румынии, Молдавии, Грузии, Словакии, Словении, Хорватии, а также ЕС — в лице председателя Европейского совета Шарля Мишеля), 17 министров.

«Бросившееся в глаза отсутствие двух самых видных национальных лидеров ЕС — канцлера Германии Ангелы Меркель (которая посетила Киев 22 августа) и президента Франции Эммануэля Макрона — свидетельствовало о том, что саммит был расценён как во многом бесполезное мероприятие, проводимое с целью обмена идеями и высказывания позиций, и что участие в нём не стоило риска вызвать раздражение и враждебность у президента России Владимира Путина», — пишет американское издание Politico.

«Такое немцы не прощают»: соцсети о визите Меркель в Украину
«Такое немцы не прощают»: соцсети о визите Меркель в Украину
© REUTERS, Sergey Dolzhenko

Более того, лидеры не направили в Киев министров иностранных дел, сославшись на их занятость решением афганского вопроса: Германию на мероприятии представил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, а Францию — министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности Франк Ристер.

По сведениям бельгийского издания EUobserver, в Киеве заподозрили, что Меркель решила изменить состав делегаций после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве за 2 дня до визита на Украину.

Ещё в мае Зеленский лично передал приглашение на «Крымскую платформу» президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, но в Киеве их так и не дождались — в состав американской делегации вошли министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, помощник секретаря по международным делам Минэнергетики Эндрю Лайт и временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

«Великобритания (казалось, ключевой куратор команды Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски звучит как министр по делам Европы и Америк, а по-английски Parliamentary Under-Secretary of State for European Neighborhood and Americas (парламентский заместитель госсекретаря Великобритании по вопросам европейского соседства и Северной и Южной Америки Венди Мортон — ред.). В британской иерархии это министр второго уровня, фактически заместитель главы МИД. Всё это очень плохой сигнал для Киева и обнадёживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей. И ссылки на афганский форс-мажор, заставивший поменять планы, в данном случае не работают. Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочерёдных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», — написал депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин на своей странице в Facebook.

«Крымская платформа»: новый конфуз Украины
«Крымская платформа»: новый конфуз Украины
© president.gov.ua

Источник RT в Офисе президента Украины признался, что официальный Киев рассчитывал на более высокий уровень представительства ведущих западных стран, однако многие из них действительно ограничились формальными делегациями. Причину объяснил источник телеканала в МИД Украины — западные политики не захотели посетить «Крымскую платформу» из-за возможных проблем с Россией.

«В целом ряде стран ЕС отдают предпочтение отношениям с РФ, а не с Украиной. Жаль, что руководство США на самом высоком уровне не посетит страну», — сказал он в преддверии мероприятия.

Не решился присутствовать на мероприятии лично даже Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции — страны, имеющей исторические связи с Крымом. Но это лишь одна грань вопроса с точки зрения Анкары, как отмечает турецкое издание Habertürk, а другая грань — турецко-российские отношения и наличие чувствительных тем: Сирия, Идлиб, Карабах, Ливия, С-400, туризм.

«Турцию на саммите представляет министр иностранных дел Чавушоглу. Весьма вероятно, что отсутствие президента Эрдогана могло быть продумано с точки зрения отношений Анкары и Москвы. Накануне появились сообщения о том, что госпожа Эмине Эрдоган также примет участие в саммите. Однако эта информация не подтвердилась. На самом деле ожидалось, что к платформе присоединится больше стран. Хотя более 100 государств признают Крым частью Украины, в саммите примут участие 45 стран», — говорится в статье.

А политики, которые приняли участие в саммите «Крымской платформы», выступали с речами кардинальной различной риторики: если президент Словении Борут Пахор призывал Россию и Украину к добрососедским отношениям, то его польский коллега Анджей Дуда заявил: «Крым — часть Украины, об этом знают все собравшиеся в Киеве. Иной риторики мы не приемлем. Я искренне верю, что решения, которые мы примем, позволят закрепить в международном сообществе убеждённость в необходимости предпринять последовательные шаги, направленные на обращение вспять незаконной аннексии».

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Эксперт рассказал, какой город поляки хотят вернуть себе гораздо сильнее, чем Львов
© РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

 

Ведущие СМИ нескольких западных стран констатировали, что цель саммита, которая заключалась в том, чтобы убедить мировое сообщество в бедственном положении Крыма (хотя это совсем не так — за 7 лет в составе России полуостров значительно преобразился) и заручиться поддержкой для «возвращения региона в Украину», в итоге не была достигнута, наоборот, как пишет Politico, «Крымская платформа» привлекла пристальное внимание к неспособности Запада «заставить Кремль отказаться от оккупации полуострова».

«В феврале Владимир Зеленский подписал указ о «Стратегии деоккупации» полуострова, первую дорожную карту, «которая определяет основные направления государственной политики, касающейся реинтеграции и деоккупации временного оккупированного Крыма». Однако эти документы вряд ли будет способствовать возвращению полуострова, особенно когда для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным», — констатирует французская газета Le Figaro.

К тому же, отмечается в статье, сложность возвращения Крыма через 7 лет после референдума осознало само украинское общество: по сравнению с 2016 годом количество тех, кто считает возвращение Крыма в состав Украины маловероятным или невозможным, выросло на 7% (до 44%), свидетельствуют соцопросы.

Эксперт описал, что будет, если Россия не отреагирует на «крымскую платформу»
Эксперт описал, что будет, если Россия не отреагирует на «крымскую платформу»
© РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Какой смысл в этом собрании — не очень понятно. Можно встречаться хоть через день, но Россия не отдаст Крым. И это понимают все западные партнёры и украинская элита», — признался источник RT в партии «Слуга народа», отметив, что единственное, чего добьётся Киев, — это «красивые фото на память» после саммита «Крымская платформа».

Не сумев хоть бы немного приблизиться к выполнению предвыборного обещания остановить войну в Донбассе, Зеленский решил переключить внимание на Крым, который на мировой арене так активно не обсуждают, а для Киева этот вопрос гораздо более выигрышен, поскольку по нему на Западе есть консенсус — никто не признаёт законность перехода полуострова в состав РФ, хотя процедура прошла в соответствии с Уставом ООН и в присутствии международных наблюдателей.

Однако это украинским политикам не помогло. Сложилось впечатление, что участники «Крымской платформы» приехали в Киев, чтобы обсуждать вопрос, волнующие не местные власти, а их самих. Так, синхронная отправка Германией и Соединёнными Штатами на Украину в последний момент министров энергетики явно свидетельствует о том, что чиновники воспользовались возможностью согласовать позиции по «Северному потоку-2» и транзиту газа через Украину после 2024 года в промежутке между прошедшими переговорами Меркель с Зеленским и в преддверии его визита в Вашингтон на встречу с Байденом.