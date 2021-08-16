В западной части полуострова появились современные автокемпинги (в Оленевке), в Евпатории проводятся общероссийские соревнования, а в селах массово устанавливают детские сады и площадки в селах. И это лишь незначительная перемен с 2014 года

Черноморский район

Самая западная точка Крыма — мыс Тарханкут. Он находится в Черноморском районе полуострова, сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. И теперь они едут не по ухабам и ямам, а по современным удобным дорогам.

В селе Оленевка появилась многокилометровая объездная дорога. До этого ездить по ней, конечно, было можно, но потом — сразу на техосмотр, проверять ходовую. Кстати, машин в селе после открытия автокемпинга на окраине Оленевки стало больше. Тысячи туристов выбирают теперь для отдыха эту часть Крыма.

Кроме того, в Оленевке построены разводящие сети газопровода среднего давления, это значит, что скоро газ будет у всех. Закончено строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов. Жители села постепенно подключаются к очистным сооружений — больше никаких сбросов в море, как было при Украине. За блокады ответят. Почему Крым требует от Украины триллионы рублей

В пгт Черноморское также продолжается масштабный ремонт дорог, которого тут не было несколько десятков лет. Этот населённый пункт давно востребован у туристов. Сейчас сюда едут те, кому нужны чистые пляжи, красивые просторы Тарханкута и урочища Джангуль.

Важное событие в Черноморском — капитальный ремонт кровли историко-краеведческого музея-заповедника «Калос-Лимен». Это часть истории Крыма, важная достопримечательность края. Ремонта не было с украинских времён, при этом музей посещают туристы со всей России.

Также в Черноморской центральной районной больнице запущен компьютерный томограф. Ежемесячно обследование проходят больше ста пациентов.

Меняется жизнь и в селах. В Новосельском открыли детскую игровую площадку и мини-стадион, в Межводном — новый универсальный игровой комплекс, в селе Кировское — детскую игровую площадку и универсальный спортивный комплекс. Открылся тут модульный детский сад на 100 мест.

Саки и Сакский район

Эта часть полуострова долгое время выглядела так, будто застряла в СССР. Но только без ремонтов, строительства и благоустройства.

За прошедшие годы изменилось многое. В первую очередь преобразился город Саки — открыта красивая набережная, по которой гуляют жители и гости курорта. Построен детский сад на 150 мест в микрорайоне Аметхан Султан. Выполнена реконструкция двух детских садов: под номерами 2 и 9.

А вот в Сакском районе наконец-то начали делать дороги. Между селом Орехово и городом Саки открыта четырёхполосная дорога, которая решила проблему заторов в этой части трассы.

В соседних селах тоже происходят изменения. В популярной у туристов Новофедоровке сделан современный пляж, который многие считают лучшим в Крыму. Также построен детский сад на 350 мест. А в селе Уютное появился детский сад на 160 мест.

Евпатория

Один из главных курортов полуострова когда-то был всесоюзной детской здравницей. При Украине, казалось, политики делали все, чтобы этот статус больше не вернулся. Но за 7 лет город удалось вернуть к жизни.

Был построен новый детский сад на улице 60 лет ВЛКСМ, выполнена реконструкция другого детского сада «Золотая рыбка» на улице Транспортной. В микрорайоне №8 появилась новая школа.

Уделяется внимание и туристической составляющей курорта. Выполнена реконструкция территории у собора святого Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами. В средневековой части города подготовлен туристический маршрут, который посещают тысячи курортников. Где найти в Крыму рай для пеших туристов © irina-foto.ru

Недавно в городе появились новые современные трамваи. Это своеобразный символ Евпатории, поэтому обновлению транспорта очень рады местные жители.

А как же море?

Западная часть полуострова — это прежде всего пляжи. Ради них и приезжают туристы в Крым, а потом делятся впечатлениями от увиденного. И вместо слов о разрухе теперь всё чаще звучат слова одобрения.

В селе Уголовое Бахчисарайского района, к примеру, появилась уютная комфортная набережная с дорожками, клумбами, детскими игровыми комплексами.

В соседнем Вилино благоустроили сквер около сельского Дома культуры. Тут появилось качественное асфальтовое покрытие, были установлены скамейки, фонари, посажены молодые деревья.

И это далеко не все преобразования. Крым меняется не просто каждый год, а каждый месяц. Убедиться в этом просто — достаточно проехать по полуострову.