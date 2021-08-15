Украинская диаспора в Канаде давно известна господствующими в ней националистическими настроениями. Её представители с конца 1980-х посещают свою историческую родину и любят учить украинцев «правильному» образу жизни, языку, культуре и обычаям, якобы утраченным за годы «советской оккупации»

Параллельно они привносят в украинскую политическую жизнь культы Степана Бандеры и Романа Шухевича, ранее свойственные лишь маргинальной части украинского общества.

Сейчас около 300 000 граждан Канады идентифицируют себя как украинцы, и ещё около 1 миллиона определяют себя как канадцы с частичным украинским происхождением. В то же время в РФ проживает самая крупная украинская диаспора — более 5 миллионов человек.

Битва за Украину. Как и почему Канада поддерживает профашистские диаспоры в восточной Европе © commons.wikimedia.org,

В свою очередь, для правительства Канады лояльная диаспора стала столпом, поддерживающим внешнюю политику, членство в НАТО, а также инструментом для борьбы с оппонентами как внутри страны, так и на международной арене. В январе 2021 года в Канаде вышел 64-страничный номер издания Коалиции по противодействию торговле оружием Press for Conversion, посвящённый процессу формирования националистических взглядов в украинской диаспоре.

Ещё сто лет назад большая часть украинских эмигрантов в Канаде были, скорее, головной болью канадского правительства, левыми «бунтовщиками», далёкими от национализма, симпатизирующими России и Советскому Союзу. Преимущественно они эмигрировали ещё из Австро-Венгерской империи.

Крупнейшим объединением украинцев в Канаде тогда была Ассоциация объединённых украинцев Канады, тесно сотрудничавшая с Коммунистической партией Канады и многими боевыми профсоюзами. В 1919 году Ассоциация была организатором всеобщей забастовки в Виннипеге, окончившейся уличными боями, в ходе которых полиция и армия штурмовали офисы организации. Неформальным центром диаспоры тогда считался город Виннипег, столица Манитобы. Здесь, а также в других городах сто лет назад Ассоциацией были построены «украинские рабочие дома» — культурные и социальные центры для рабочих-мигрантов украинского (и не только) происхождения.

Ассоциация объединённых украинцев Канады существует и сейчас, организует в Канаде празднования в День Победы 9 мая, проводит курсы украинских национальных танцев, праздничные обеды с борщом и варениками, развенчивает мифологию «голодомора», выступает против Евромайдана, но сейчас это лишь пара десятков человек, оставшихся от некогда мощной организации.

Одним из последних примеров противодействия украинскому национализму в Канаде со стороны этой украинской Ассоциации было издание в 1985 году работы канадского исследователя и профсоюзного активиста из Квебека Дугласа Тоттла «Мошенничество, голод и фашизм: украинский миф о геноциде от Гитлера до Гарварда».

Автор, признавая серьёзные ошибки при коллективизации в УССР, писал, что сама концепция «голодомора» была создана нацистскими пропагандистами, утверждавшими, что в УССР люди умирают от голода, чтобы противодействовать просоветским настроениям среди украинцев за границей. В ассоциации также заметили, что сам термин «голодомор» имеет, скорее всего, неукраинское происхождение, а созвучен словацкому слову «гладомор», обозначающему голод вообще.

Последовавший затем развал СССР и националистический курс Украины практически выбил почву из-под ног у этой части диаспоры.

Сало по-канадски: задачи Киева глазами Оттавы © Delo.ua

«До и во время Второй мировой войны твёрдо укоренившаяся иммиграционная политика канадского правительства заключалась в том, чтобы не допустить евреев и левых беженцев, которые отчаянно пытались избежать преследований со стороны нацистов и других фашистских сил в Европе», — сообщает издание.

В 1940 году канадское правительство запретило деятельность левой Ассоциации украинских фермеров и сформировало Конгресс украинцев Канады, «зонтичную структуру для националистических и религиозных организаций украинцев» для контроля над «иностранным» населением. С 1945 года кардинально меняется и состав украинской эмиграции. Вместо крестьян, едущих из беднейших регионов Европы в поисках заработка, Северную Америку наполняют бывшие нацисты и коллаборационисты.

Канада, недавно не пускавшая преследуемых в Европе людей, охотно даёт добро на въезд 160 000 наци-коллаборационистов и вчерашних эсэсовцев, которые, естественно, начинают сотрудничать с националистическим Конгрессом. Между двумя организациями (Ассоциацией и Конгрессом) сразу же возникла борьба. В контексте начавшейся затем холодной войны это изначально неравное соревнование в итоге нейтрализовало Ассоциацию и закрепило за Конгрессом статус официально санкционированного представителя украинцев в Канаде. И произошло это не без помощи канадского правительства.

В 1950-х на улицах канадских городов регулярно возникали стычки и бои между двумя фракциями канадских украинцев. Полиция, как правило, вмешивалась в них, только если правых националистов начинали теснить. Проиграв бой за право представлять украинский народ в Канаде, просоветская часть диаспоры постепенно ассимилировалась, предпочитая не подчёркивать более своё происхождение.

В противовес этой Ассоциации националистические объединения украинцев всегда пользовались финансовой и политической поддержкой правительств Канады. Украинские и прибалтийские эсэсовцы, а также члены ОУН, в 1946 году при финансовой поддержке США, Великобритании и Западной Германии организовали «Антибольшевистский блок народов» (АБН), в котором ведущая роль досталась именно членам ОУН.

Символ АБН содержал тот же печально известный нацистский символ «вольфсангел» («волчий крюк»), который сейчас использует украинский неонацистский полк Нацгвардии «Азов».

После создания НАТО официальные диаспоры народов Восточной Европы в Канаде активно подключились к новой глобальной войне, оказывая поддержку правительству Канады и США в любых войнах. В 1981 году в Канаде прошёл конгресс АБН, организованный Олегом Романишиным из Лиги украинцев Канады, посвящённый 40-й годовщине провозглашения «независимости» Украины в союзе с нацистской Германией в 1941 году.

На праздновании этого события в 1981 году в Канаде также присутствовал Махмуд Халили, один из полевых командиров афганских моджахедов Ахмад Шаха Масуда, воевавшего против советских войск. В 1986-м на аналогичном мероприятии АБН в Канаде выступал и договаривался о сотрудничестве один из лидеров никарагуанских «контрас» Марио Калеро. Все вместе, украинские и латышские ветераны СС, афганские моджахеды и никарагуанские «контрас», в канадской прессе традиционно именовались «борцами за свободу» (freedom fighters).

«Настоящий нацист»: в Канаде неизвестные исписали краской памятник Шухевичу © Facebook Eduard Dolinsky

Для формирования национализма и русофобских настроений активно использовались детские организации, так как ребёнку легче внушить какие-либо идеи. Именно благодаря щедрому финансированию Канады, как пишет канадское издание, украинские националисты могут лелеять свои культурные традиции и верования, внедряя их в головы детей и молодёжи с помощью своих ритуалов.

Существенную роль во внушении националистических и неонацистских идей детям украино-канадцев играет «Пласт», аналог советской пионерии, но с культом Бандеры и Шухевича. Шведско-американский историк, исследователь украинского и белорусского национализма Пер Андерс Рудлинг отмечал в своей работе 2013 года «Честь, которую они заслуживают: легитимизация дивизии СС «Галичина»: «В 1943-м «Пласт» активно поддерживал создание Ваффен-СС «Галичина». И не только призывал украинскую молодёжь вступать добровольцами в это нацистское формирование, но также обеспечил его многими офицерами».

В постсоветской Украине, как отмечает шведский историк, «Пласт» играл активную роль в воспитании детей, которые должны были славить ОУН (б) и Ваффен-СС «Галичина». После начала гражданского конфликта на Украине в 2014 году «Пласт» призвал свои подразделения в США, Австралии, Канаде, Аргентине, Польше, Германии и Украине «присоединяться к борьбе».

Канадское правительство не жалеет средств на финансирование националистической и пронатовской части украинской диаспоры. Затем часть этих средств направляется Конгрессом националистическим организациям на Украине, в результате чего Канада и США становятся для многих украинцев землёй обетованной. Даже усилия украинских националистов по сносу памятников Ленину и прочим советским деятелям не обходятся без финансового стимулирования со стороны Конгресса, а опосредованно — со стороны правительства Канады.

Существует и обратная связь. Сплочённая и хорошо организованная диаспора помогает Либеральной партии Канады мобилизовать электорат с помощью лидеров Конгресса и грекокатолических священников, а также подавлять несогласных из числа канадских левых и антивоенных организаций. В 1967 году, когда французский президент де Голль призвал к освобождению Квебека, либеральный премьер-министр Канады Лестер Пирсон призвал на помощь военизированные организации украинских националистов для подавления французских сепаратистов.

Многие из воспитанников «Пласта» и организаций Конгресса становятся лидерами Либеральной партии, как, например, Христя Фриланд, глава МИД Канады в 2013-2019 годах, сыгравшая немалую роль в поддержке Евромайдана в Киеве. Однако ещё 30 лет назад она пыталась вмешиваться в выборы в УССР и, как пишет канадское издание, стала сотрудничать с Джорджем Соросом.

«Фриланд говорит, что встречалась с Соросом в Советской Украине и консультировала его по вопросам антикоммунистических диссидентских групп и лиц, указывая, которые из них заслуживали его финансирование. С радостью поддержав его первые попытки повлиять на советскую политику, Фриланд начала дружеские рабочие отношения с Соросом, которые продолжались десятки лет», — пишут авторы журнала.

Канадское правительство щедро финансирует из федерального бюджета фестивали и прочие мероприятия националистической диаспоры, на которых собираются деньги на помощь украинскому «Правому сектору»* и ВСУ для войны на Донбассе.

Пример украинского Евромайдана и дальнейшая история внешнеполитического курса Украины, война против Донбасса, запреты на использование русского языка, декоммунизация были бы маловероятны без той роли, которую сыграла в этих событиях националистическая часть украинской диаспоры в Канаде и США. Фактически благодаря щедрому финансированию Канаде удалось связать воедино этническую принадлежность и приверженность националистической/неонацистской идеологии, но только если она не идёт вразрез с интересами НАТО.

Многолетнюю борьбу за самоидентификацию украинцев Канада на данный момент выиграла, создав образ идеального украинца, отвечающий внешне- и внутреннеполитическим желаниям правительств Канады. Затем же эта модель была распространена и на их историческую родину.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.