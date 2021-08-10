В понедельник, 9 августа, президент США Джо Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштайна спецпосланником Госдепартамента по вопросам энергетики. Ему предстоит курировать тему «Северного потока – 2»

Приоритетом в работе Хохштайна должна стать реализация американо-германского соглашения по «Северному потоку — 2» и отношения с Германией в целом. Сейчас российскому трубоукладчику «Фортуна» осталось проложить лишь 21 километр труб. Судно работает, укладывая 1100 м в день. Следовательно, окончание проекта — вопрос двух-трех недель.

До сих пор Хохштайн был известен как яростный противник «Северного потока — 2», теперь же он должен курировать этот вопрос. Дело не в экономике. Марунич о том, почему на самом деле США боролись с «Северным потоком-2» © Украина.ру/Нина Зотина

Как пишет издание Axios, знакомые Хохштайна были удивлены, что он согласился взяться за эту работу, которая кажется настолько противоречащей его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой «экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина».

Свою деятельность по препятствованию проекту он координировал с украинским «Нафтогазом», который нанимал в США лоббистские фирмы, пытаясь остановить проект. На это шла значительная часть средств, которые «Нафтогаз» получает как от украинских потребителей дорогого газа, так и от «Газпрома» за транзит газа в ЕС.

В 2017-2020 Хохштайн был членом Наблюдательного совета «Нафтогаза». Он вышел из Набсовета в прошлом году, публично заявив о проблемах в реформировании рынка газа и об усилении давления на компанию со стороны олигархов.

Ранее, с 2014 по 2017 год Хохштайн работал спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам, он курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам.

Хохштайн был связан и с сыном президента США Хантером Байденом, который успел «поработать» консультантом украинской газовой компании Burisma за очень неплохую зарплату, которую критики Байдена называли откровенной взяткой.

В октябре 2014 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Burisma Holdings и проектом USAID по муниципальной энергетической реформе на Украине (MERP). Подписание произошло вскоре после того, как сын Джо Байдена стал членом совета директоров украинской газовой компании.

В это время Burisma уже находилась под коррупционным расследованием.

Амос Хохштайн, на тот момент советник Джо Байдена по энергетике отстаивал программу MERP на слушаниях в Сенате в июле 2014 года, примерно за три месяца до того, как Burisma заключила меморандум о взаимопонимании с USAID. Кость Бондаренко объяснил, что сделает с Украиной сделка по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Хохштайн свидетельствовал, что MERP была «частью многоплановых усилий администрации Обамы, направленных на то, чтобы сделать Украину более энергонезависимой от России, производя свой собственный газ».

По мнению Андрея Фаворова, который тогда возглавлял интегрированный газовый бизнес в «Укргаздобыче», дочерней компании «Нафтогаза», Хохштайн «помог Украине получить обратный природный газ из Словакии, несмотря на попытки России заблокировать этот процесс».

Украинцы натали переплачивать за газ, а вот куда шли эти средства являлось тайной даже для украинских депутатов.

В 2019 году ряд украинских Telegram-каналов сообщали, что мечущегося между республиканцами и демократами Зеленского именно Хохштайн убедил не сливать компромат против Хантера Байдена Рудольфу Джулиани.

Хохштайн также резко раскритиковал администрацию Зеленского за подписание меморандума о взаимопонимании в 2020 году с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports по импорту сжиженного природного газа из США и в то же время он ввел одного из руководителей компании, Роберта Бенша, в Набсовет «Нафтогаза» (назначение в суде пыталась оспорить подконтрольная Игорю Коломойскому компания «Укрнафта»). Роберт Бенш тоже покинул Набсовет вслед за Хохштайном.

Хохштайн ушел из «Нафтогаза» сразу же после аудита Государственным ревизионным комитетом, который выявил налоговые нарушения, занижение доходов и сумму средств, выплаченных в качестве дивидендов.

Эксперт объяснил, как Украина перешла в следующую стадию борьбы с «Северным потоком-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк Геннадий Кобаль, аналитик аналитического центра «Експро» в энергетической отрасли тогда связывал уход Хохштайна с попыткой избежать ответственности.

«Очень плохо, когда компанию обвиняют (в неправомерных действиях), а член наблюдательного совета уходит, потому что кажется, что член не хочет нести ответственность за эти обвинения», — говорил аналитик.

Telegram-канал «Шептун» обвинял Хохштайна в выводе средств, что стало причиной убытков, которые по результатам прошлого года показал «Нафтогаз».

«Недавно стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2020 года в общей сложности получил 36,93 миллиарда гривен ущерба по сравнению с 9,9 млрд. грн. совокупного дохода за 2019 год. Это огромный ущерб для украинского энергетического сектора.

В кулуарах говорят, что виновником стал бывший член набсовета Амос Хохштайн. Хохштайн — человек, который прекрасно разбирается в украинских энергетических хитросплетениях. Он понимал, сколько вывели средств из Нафтогаза. Поэтому решил себя обезопасить и заранее покинул свой пост незадолго до конца 2020.

Самое удивительное, что в Офисе президента прекрасно понимают, кто стоит за убытками, а также что деньги нагло выводились. Хохштайн практиковал это не один год. Так, ещё при президентстве Порошенко он курировал схемы заработка на реверсе российского газа из Европы. За что хорошо отстегивал Петру Алексеевичу», — сообщал «Шептун».

Издание Axios считает, что новым назначением Хохштайна Байден пытается прикрыть сделку, удовлетворив ее противников в США.

«Администрация США пытается скрыть эту ужасную сделку за его [Хохштайна] авторитетом в надежде, что это заставит людей забыть, насколько она плоха», — пишет Axios. Зеленский собирается лететь к Байдену за деньгами, предварительно выполнив серьёзное задание от США © пресс-служба президента Украины

Еще один источник портала заявил, что «это хорошо — иметь кого-то, кто с подозрением относится к проекту и намерениям России, а поэтому такой человек будет прилагать все усилия, чтобы реализовать наиболее эффективную стратегию для США в случае возникновения угроз».

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций компанию-оператора строительства «Северный поток — 2» тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.

Однако еще в апреле американское издание Politico уже сообщало, что Хохштайн рассматривается на роль специального посланника, который поможет остановить «Северный поток 2».

Уже упоминавшийся Telegram-канал «Шептун» считает, что в новой должности Хохштайн должен угомонить Киев, чтобы тот не путался под ногами.

«Назначение Амоса Хохштайна спецпредставителем США по «Северному Потоку — 2» это не победа, а поражение Украины. Амос является доверенным лицом Байдена, он очень хорошо знает Украину и даже был членом Наблюдательного Совета Нафтогаза. Именно его опыт работы говорит о том, что его задача будет не защищать интересы Украины в СП2, а как раз наоборот — убедить Украину не сильно шуметь и не мешать договоренностям США и Германии», — пишет «Шептун».

В сфере энергетической политики Украина оказалась замешана в «разборках» разных американских кланов и компаний. Пытаясь получить «двухпартийную поддержку», Киев вмешивается в противостояние внутри США. Стараясь угодить одним американским компаниям и политикам, Украина неминуемо вызывает раздражение их оппонентов.

Амос Хохштайн — политик прагматичный и разбирающийся в украинских реалиях. Очевидно, в новой должности он должен не только приструнить Киев, чтобы тот не вмешивался пока «взрослые разговаривают», но и попытаться пристроиться к проекту газопровода, которому ранее ставил палки в колеса.

В конце концов, его интересует прибыль для компаний, связанных с президентом США, а не интересы Украины. Если Украина может потреблять «словацкий газ» с наценкой, то почему бы Германии ради «энергетической независимости от РФ» не потреблять точно так же «реверсный португальский газ».

И даже если это и связано с коррупционными схемами, то это ведь это «кого надо» коррупция.