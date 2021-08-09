Президент Украины Владимир Зеленский собирается в США и хочет добиться от своего американского коллеги Джо Байдена увеличения финансовой помощи Киеву, однако за месяц до встречи ему пришлось провести по указке американцев радикальные перестановки внутри своей страны

До визита украинского лидера в Вашингтон остаётся ровно три недели, его подготовка, как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, вышла на финишную прямую. Ссылаясь на главу внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу, который на днях посетил Штаты, она сказала, что оставшиеся до приезда президента Украины Владимира Зеленского дни пройдут под знаком «тихой дипломатии» — украинская и американская стороны будут совместно работать над реализацией конкретных планов встречи лидеров двух стран. США ничего не должны Киеву — Климкин © МИД Украины

О программе переговоров на высшем уровне министр рассказал в программе «Реальная политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Украина 24»: «Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнёрство, но, безусловно, за это время всё изменилось. И это стратегическое партнёрство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнёрство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые я передам на рассмотрение американской стороны».

По его словам, по итогам встречи Владимир Зеленский и Джо Байден, а также стороны подпишут ещё ряд документов, часть из которых уже находится буквально на финальной стадии обработки, а остальные ещё требуют дополнительной проработки.

Ранее Киев говорил, что президент намерен обсудить с хозяином Белого дома темы газопровода «Северный поток — 2», строительство которого, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, завершится через считанные недели, привлечение Вашингтона к «нормандскому формату», увеличение объёма военной помощи со стороны США и экономические проблемы.

Однако для того чтобы получить возможность провести переговоры с Байденом, уверены эксперты, Зеленскому пришлось пойти на очень серьёзные шаги. Кость Бондаренко объяснил, что сделает с Украиной сделка по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Возможно, кадровые чистки стали следствием саммита Байдена и Путина. Лидеры США и России договорились снизить градус напряжённости на Украине. После этого американцы дали указание Зеленскому сменить тех силовиков, которые настроены на конфронтацию. Вместо них приходят люди, которые менее настроены на силовые действия в Донбассе. Возможно, президент США потребует от украинского коллеги быстрого воплощения некоторых законодательных инициатив, в том числе по Минским соглашениям. В Киеве, вероятно, предвидят этот вариант и пытаются поменять кадровый состав, чтобы лучше контролировать ситуацию в силовых структурах», — считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

А зачистки были более чем масштабными, о чём свидетельствует даже факт отставки министра-долгожителя Арсена Авакова из МВД. Кроме того, покинуть насиженные посты пришлось его заместителю Антону Геращенко, главе Нацполиции Киева Андрею Крищенко, главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, главе Генштаба ВСУ Сергею Корнийчуку, командующему десантно-штурмовыми войсками Евгению Мойсюку, командующему операцией в Донбассе Владимиру Кравченко, главе Службы внешней разведки Украины Валерию Кондратюку, а также целому ряду чиновников СБУ: первому заместителю главы ведомства и руководителю Антитеррористического центра Руслану Баранецкому, начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василию Малюку, начальнику Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексею Корнейчуку, начальнику экономической контрразведки СБУ Андрею Трепилке, начальнику службы внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову, начальнику управления СБУ в Черновицкой области Виталию Монастырецкому. Константин Бондаренко: Зеленский деактуализирует систему Авакова и передпочиняет себе его радикалов © РИА Новости, Нина Зотина

«Зеленский мог снять Авакова? Никогда в жизни. Он его боялся. Его в дрожь бросало, когда речь заходила об Авакове. Это именно Авакову прозвучала команда из управляющего центра посольства США: уйди, а то хуже будет. Вот он и собрал вещички и умотал. Не Зеленский осуществляет кадровые изменения. Их осуществляет тот человек, который прибыл в посольство США и который занимается непосредственно Украиной. Нет у Зеленского полномочий. Его полномочия только в том, чтобы озвучивать всякие легенды прикрытия и делать вид, что он президент», — заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Александр Жилин.

Чем дальше, тем больше действия Зеленского напоминают его предшественника Петра Порошенко, хотя шёл он на выборы с прямо противоположной риторикой и программой, чем и подкупил миллионы избирателей, которые, голосуя за него, рассчитывали на мирную жизнь без ущемления прав и военного государства.

По мнению секретаря Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Александра Казакова, Зеленский действительно хотел развернуть руль государства в «человеческое русло», но неожиданно для себя оказался в тупике, поскольку его деятельность на посту президента была ограничена с первого же дня.

«Банды националистов откровенно обещали его убить. И за последние 6 лет мы видим, как они это делают. Во-вторых, он был ограничен другими сильными игроками, например, Арсеном Аваковым, который тоже опирался на бандеровские силовые группировки. Они были у него на полном содержании. С третьей стороны — внешний центр управления из Вашингтона, который заставлял его сохранять антироссийский курс и опираться на те же националистические группировки. То есть выборы на Украине ограничены этим сегментом, они сами загнали себя в этот коридор в 2014 году и стали зависимы от 60-70 тысяч человек этой бандеровской своры», — сказал он.

А теперь, по словам Казакова, эта «свора» и контролирует как внешний, так и внутренний политический курс Украины, и Зеленский ориентируется именно на меньшинство, которого он так боится, а не на свой электорат. За два года президентства, уверен российский политик, украинский лидер окончательно переродился, этим и объясняются его «советы» русскоязычным жителям Донбасса уехать в Россию. Дмитрий Дробницкий: США уже стыдно за постмайданную Украину, но они не знают, что с ней делать © РИА Новости, Нина Зотина

«Меня изначально смущала предвыборная кампания Зеленского. Он говорил вещи, противоположные словам Порошенко, но американские враги умеют играть в длинную. Они воспользовались этой кампанией и поменяли Порошенко с диким антирейтингом на Зеленского, будучи уверенными в том, что «поставят его в стойло» за один месяц. И они это сделали», — заявил Казаков.

В интервью изданию Украина.ру журналист Анатолий Шарий подчеркнул, что сейчас Украина зависима от всех, от США — напрямую, а как быть с тем или иным вопросом на Украине, решают послы стран G7, а потом просто вызывают местных чиновников на ковёр и доносят постфактум.

Что касается предстоящей поездки Зеленского в США, то директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал: «Наша делегация, министр иностранных дел и представители администрации найдут потом какие-то слова, чтобы объяснить: это успешный визит, нам что-то пообещали, осудили агрессию России и так далее. Но на самом деле ничего нам не дадут вообще. Никакой серьёзной компенсации за потерю газового транзита — ничего этого реально не будет. Думаю, что даже из антироссийского лагеря критики после этого визита будет много. Не верю, что стороны достигнут какого-то решительного прорыва, это видно и сейчас по некоторым комментариям, например, по комментарию советника (президента США. — Ред.) по национальной безопасности. Возлагать какие-то особые надежды на этот визит не приходится».