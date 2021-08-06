Президент Украины Владимир Зеленский ещё какое-то время удержится у власти, но социальные, экономические и политические проблемы в стране будут только усугубляться. И есть риск, что он может попытаться разрубить этот узел, дав команду развязать войну

Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

- Михаил Борисович, нынешняя украинская власть осуществляет беспрецедентное давление на оппозицию и на лидера оппозиции Виктора Медведчука. В принципе, мы не можем вспомнить ни при одном президенте Украины таких действий, как закрытие сразу трёх, точнее, четырёх телеканалов, домашний арест лидера влиятельной политической партии, к тому же народного депутата, санкции, наложенные на него и членов его семьи… Складывается впечатление, что оппозицию власть просто пытается вытеснить с политической арены. Ваш прогноз — удастся ли реализовать этот план? Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

— Да, они рассчитывают на это. Зеленский — человек недалёкий и очень эмоциональный, и он рассматривал (главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — Ред.) Виктора Медведчука как угрозу его легитимности, легитимности в этой должности (президента Украины — Ред.), в этом случайно полученном кресле. И поэтому у него есть личная какая-то особая неприязнь. Он ведь ещё в 2019 году говорил, что он разберётся с Медведчуком.

- Да, помним об этом…

— Значит, всякие Порошенки и прочие, которые обзывают его (Зеленского — Ред.) последними словами, они — ничего, тут все спокойно в плане реакции. Потому что — за ними же американцы, поэтому — как же реагировать? Как может Зеленский хоть что-то такое сказать, что может не понравиться какому-нибудь клерку в американском посольстве? Не может он такого сказать. А вот если давить на Медведчука, то это им понравится, поэтому тут Зеленский ощущает себя свободным в своих действиях, в издевательствах над самым серьёзным и главным своим оппонентом, который у него отбирает голоса, на которые он надеялся. Как он уж там надеялся на голоса, играя против интересов Юго-Востока, это… я уж не знаю даже, как это приличным словом определить. Медведчук раскрыл планы Зеленского уничтожить судебную власть

Что до перспектив вытеснения оппозиции из политической жизни, то ясно, что из этого ничего не выйдет. Это показывает, например, опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос незаангажированный. Есть опросы, скажем, группы «Рейтинг», которой платит Офис президента за их работу, они постоянно работают по заказам ОП, ну, и какие-то другие… А есть КМИС, который не работает на Офис президента, а имеет заказы разных структур.

И вот этот последний опрос КМИС, я точно знаю, можно мне довериться, не заказывала «Оппозиционная платформа — За жизнь». И по этому опросу рейтинг ОПЗЖ и рейтинг партии власти («Слуга народа» — Ред.) одинаковый, в рамках статистической погрешности. Там прямо так и сказано, 18% и 20% — это практически одно и то же.

- Значит, как-то снизить рейтинг ОПЗЖ власти не удалось, вопреки ожиданиям…

— Да. Некоторые мои коллеги раньше говорили, что рейтинги ОПЗЖ, по их мнению, «липовые», что вот сейчас уберут из эфира телеканалы (речь о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — Ред.), Медведчук не сможет регулярно присутствовать в информационном поле и — всё, пропадёт рейтинг. Но что в итоге? Уже полгода нет в телеэфире этих телеканалов, а рейтинг как был, так и остался.

Он не вырос, — действительно, если бы эти телеканалы продолжали вещание, то сейчас рейтинг оппозиции вырос бы и был бы уже больше, чем рейтинг «слуг». Но он не вырос, остался на прежнем уровне. Однако это и всё, чего они (представители власти — Ред.) добились. Они хотели уничтожить, но не уничтожили. И сейчас доверие к Медведчуку выше, чем даже доверие к премьер-министру страны. ОПЗЖ: на Украине строят «диктаторское и полицейское государство» © nationalcorps.org

Поэтому можно сказать, что ничего из этого у власти не получается. Вот такой жалкий человек, который находится во главе нашей страны, он позволяет себе такую откровенную войну против своего личного врага, не понимая, чем это всё кончится.

- А чем это закончится?

— Я не разделяю таких очень оптимистических, как для меня, взглядов некоторых моих коллег, которые говорят, что подходит конец правления Зеленского, поскольку всё им (употреблён термин, который мы не решаемся воспроизвести — Ред.), что что осень и зиму он не переживёт. К сожалению, я думаю, что, наверное, переживёт.

Но то, что проблемы будут усугубляться и накапливаться, в этом я не сомневаюсь. И удержаться ему (Зеленскому — Ред.) будет очень сложно, а говорить о втором сроке — это просто несерьёзно. В том, что вал проблем, в том числе финансовых, экономических, социальных, будет только нарастать, нет никаких сомнений. И есть один очень серьёзный риск в связи с этим.

- Какой?

— Чувствуя, что почва уходит из-под ног, Зеленский может дать команду затеять войнушку. По принципу, что — если погибать, то с музыкой, вместе с государством. Потому что ему на самом деле плевать на это государство. Зеленский может попытаться убрать русскоязычных из Донбасса при помощи армии - Мартьянова © пресс-служба президента Украины

- А если не война, то нет ли риска, что весь этот комплекс проблем приведёт к тому, что никаких демократических выборов больше вообще не будет? Судя по действиям власти в отношении оппозиции, стоит ли такой вариант исключать?

— Нет, ничего такого у них не получится. Это сейчас они так действуют, чувствуя, что пока Зеленский сидит плотно. Он поменял людей в силовых структурах, им кажется, что сейчас они будут контролировать процесс.

Но как только им покажется, что ситуация изменилась, покажется, что кресло под Зеленским закачалась, они все его просто сдадут. Зачем он им нужен? Он им вообще не нужен, всем этим силовикам. Точно так же, как (бывшему главе МВД Украины — Ред.) Авакову. Ну вот, избавились от Авакова, что дальше? Ничего не будет, мой прогноз такой.

- Украинская власть большие надежды возлагает на помощь Запада. Вот сейчас сообщается, что подготовка ко встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом вышла на финишную прямую. Чего можно ожидать от этой встречи?

— Я думаю, что наша делегация, министр иностранных дел и представители администрации, они найдут потом какие-то слова, чтобы объяснить: это успешный визит, нам что-то пообещали, осудили агрессию России, и так далее. Меркель и Байден встали на защиту Украины, но Киев этому не рад © AFP, SAUL LOEB

Но на самом деле ничего нам не дадут вообще. Никакой серьёзной компенсации за потерю газового транзита — ничего этого реального не будет. Думаю, что даже из антироссийского лагеря критики после этого визита будет много. Не верю, что стороны достигнут какого-то решительного прорыва. Это видно и сейчас по некоторым комментариям, например, по комментарию, который давал советник по национальной безопасности — не буду его повторять, но видно, что возлагать какие-то особые надежды на этот визит не приходится.

- А отношения с Россией как-то думают у Зеленского выправлять?

— Ну вот Зеленский даёт интервью телеканалу «Дом», и говорит такое, что после этих слов — как можно вообще с ним разговаривать? Может ли Москва подать ему руку при встрече? Конечно, нет. Я считаю, что после этого интервью Зеленский сжёг все мосты. И ничего при его правлении (в отношении улучшения отношений с РФ — Ред.) уже не будет, абсолютно. Отношения между нашими странами будут меняться после того, как сменится власть на Банковой.