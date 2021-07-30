Россия обязана подкреплять любые политические договоренности по Украине военной силой, в этом залог ее безопасности, считает военный эксперт Александр Жилин

Александр Жилин: За миллион россиян в Донбассе мы растерзаем кого угодно © Twitter, Александр Жилин Украина.ру.

Украинский президент Владимир Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в армии, назначил нового командующего ВСУ, главу Генштаба и командующего ООС в Донбассе. Также он подписал законы о создании системы национального сопротивления на Украине и об увеличении численности вооружённых сил страны на 11 тыс. человек.

- Александр Иванович, эти изменения относятся в большей степени ко внутренней политике Украины или действительно следует ожидать изменения в плане эффективности и агрессивности ВСУ?

— Сразу скажу, что не Зеленский осуществляет кадровые изменения. Их осуществляет тот человек, который прибыл в посольство США и который занимается непосредственно Украиной. Нет у Зеленского полномочий. Его полномочия только в том, чтобы озвучивать всякие легенды прикрытия и делать вид, что он президент.

Зеленский мог снять Авакова? Никогда в жизни. Он его боялся. Его в дрожь бросало, когда речь заходила об Авакове. Это именно Авакову прозвучала команда из управляющего центра посольства США: уйди, а то хуже будет. Вот он и собрал вещички и умотал.

Как будут использоваться эти перемены? Поскольку Украина — это не государство, а ресурс войны с Россией, то американцы этот ресурс могут использовать по-всякому. Я не думаю, что в ближайшее время они будут обострять обстановку, но подготовка ВСУ, диверсантов и террористов будет продолжаться.

Будет поддерживаться перманентная напряженность в зоне Донбасса. Это излюбленная тактика англосаксов. Пример Карабаха показал, что эти очаги напряжения могут тлеть, но в конце концов они полыхнут. Им нужно растащить силы обороны России и создать зоны напряженности для командных пунктов.

Поэтому я думаю, что кардинально политика не изменится. Наш интерес к Украине должен включать не только народную дипломатию и попытки объяснить людям их заблуждения, но и возможность противоборства разного рода диверсантам, которых ФСБ уже задерживает в Крыму и других регионах.

- Есть ли у республик Донбасса возможности для того, чтобы хотя бы точечно отвечать на конкретные обстрелы конкретных артиллерийских расчётов, которые бомбят гражданские объекты?

— Донбасс находится в тотальной обороне, не осуществляет никаких агрессивных действий и даже не использует диверсионные группы для того, чтобы уничтожать врага, который использует недозволенные методы в отношении мирного населения. Мало того, им запрещено отвечать на обстрелы. Хотя с той стороны люди приехали на сафари, бьют по школам, по больницам и по инфраструктуре. Этому тоже их англосаксы научили, мол, не будет воды или лекарств — подохнут.

Военкор Дмитрий Стешин: История о «байрактарах» для ВСУ закончится тем, чем закончилась история о «джавелинах» © Facebook, Дмитрий Стешин

Если бы, зная «боевой дух» украинской армии и зная, кто находится в рядах ВСУ, был достойный ответ, они бы отошли и никуда не делись. Когда были «котлы» и когда применялось соответствующее вооружение против агрессора, у тех, кто остался в живых, потом тряслись руки, и в эфирах украинского телевидения говорили примерно следующее: «Это был ад, я больше никогда в жизни туда не пойду, можете посадить меня в тюрьму». Вот это был ответ.

Все во все времена уважают только силу. Минские соглашения — это прекрасно для министров иностранных дел, но это, извините за выражение, сопли. Это все должно быть подкреплено военной силой. Хотя можно ее и не применять. Например, когда была олимпиада, Путин очень строго и доходчиво сказал: «Не дай Бог, и государственности не будет». Больше ничего не было произнесено. И вели себя они как шелковые. Наша политика должна быть такой, чтобы всем было ясно: последствия будут такие, что они сильно пожалеют. Если выживут.

- Саакашвили ранее заявил, что у России якобы есть план захвата Украины. В рамках этого плана захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ, либо высадить войска на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев и дальше планировать свое наступление. Насколько этот план может быть актуальным чисто с военной точки зрения?

— А зачем нам вообще захватывать Украину? Чтобы кормить огромное количество обездоленных людей и восстанавливать огромную территорию с разрушенной инфраструктурой? Какой смысл России это делать? Я этого смысла не вижу.

Единственное, чего я лично хотел бы, чтобы так или иначе была разблокирована поставка воды в Крым. А это можно сделать. Недорого и не больно. Почему это важно? Потому что речь идет о гуманитарных вещах. Это не агрессия. Это спасение людей, в том числе украинцев, которые живут в Крыму.

Зачем нам этот остров Змеиный? Захватить его не проблема, но потом нам придется постоянно обороняться от украинских диверсантов, которые будут атаковать нашу группировку. Эти заявления на уровне тотального бреда. Саакашвили — человек увлекающийся, и когда он начинает нести ахинею, то несет ее уже по полной.

Я не вижу никаких поползновений со стороны России в части захвата Украины. Это дорого, невыгодно и бесперспективно. Если насильственно отжать какую-то территорию, придется устанавливать там порядок, бороться с сопротивлением и нести немыслимые экономические затраты. Мы же не фашистская Германия. Если кто-то думает, что речь пойдет о крымском сценарии, так в Крыму была совсем другая обстановка.

Если же Саакашвили сильно беспокоит судьба Николаева, Херсона или Одессы, пусть он поинтересуется у представителей глобальной власти, что они там планируют сделать (проект «новой Хазарии»). И от него потребуют рот закрыть. То, что эти приморские области не будут украинскими, я вам гарантирую на 150%. Но Россия к этому не будет иметь никакого отношения.

- Создатели турецких Bayraktar заявили, что планируют устанавливать украинские двигатели на все свои беспилотники. Есть ли для этого технические возможности?

«Будет как в Сирии». Военный эксперт о том, чего не учитывает Украина, мечтая захватить Донбасс © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Мне больно за Украину, это моя малая Родина, но ситуация такова, что ей, к сожалению, пользуются все, кому не лень. В том числе Эрдоган. Мы же прекрасно видим по Азербайджану и другим регионам, что, если Эрдоган заходит, о независимости вообще речи нет. Он мягко стелет, но спать потом очень жестко.

Сейчас американцы позволили работать Украине с Эрдоганом, но работать вторым номером, как в публичном доме. У них нет стратегических и далеко идущих целей. Пока они руководствуются принципом, что он может делать с нами что хочет, лишь бы он был против русских. Это политика идиотов.

Я не обижаю украинский народ, который страдает и терпит. Я имею в виду руководителей, которые к интересам Украины и ее народа не имеют никакого отношения. Украинский народ — это биомасса, с которой можно делать что угодно. Даже приглашать иностранные компании, для того чтобы они открывали якобы медицинские центы, в которых на самом деле будут ставить опыты на людях.

- Поясните, пожалуйста, почему эти «байрактары» были эффективны в условиях Карабаха и будут ли они таковыми в условиях Донбасса?

— В Карабахе была несколько иная ситуация. Карабах был проигран из-за предательства премьер-министра Армении. Это моя точка зрения. Я к ней пришел, анализируя разведпризнаки и некоторую информацию, полученную от действующих армянских военных. Если бы оборона Карабаха была выстроена грамотно, применение беспилотников было бы не столь эффективно. Когда тебе не оказывают никакого сопротивления, ты можешь использовать эти беспилотники как хочешь.

Приведу пример. Когда мой друг, известный военкор Юрий Котенок, был там, они зашли помолиться в храм, и в тот же момент по храму ударил беспилотник (они специально навели на храм, потому что услышали, что по мобильной связи говорят русские). Так вот, беспилотник бьет, пробивает огромную дыру в стене, делает повторный заход и кладет вторую ракету в эту дыру.

Понятно, что в реальных боевых условиях его бы уже после первого захода сбили. Но просто-напросто команды не было. Когда военные кричали о подмоге, Пашинян не дал эту подмогу. Люди как могли защищались, отдавали жизни, но в итоге получили то, что получили.

Что касается Донбасса, то я думаю, что там должны быть размещены эффективные средства ПВО дальнего обнаружения. Пусть эти беспилотники падают на головы ВСУ. Чтобы они даже не походили к Донбассу. Чтобы их уничтожали прямо на территории, где расквартированы войска. Это сделать реально.

- Сейчас опять заговорили о создании единой армии между Турцией и Азербайджаном. А есть ли с военной точки зрения смысл создавать единую армию России и Белоруссии?

— Я считаю, что создавать единую армию в условиях, когда политика нашего братского соседа очень изменчива в зависимости от конъюнктуры, совершенно необязательно и даже вредно. Я три года работал в структурах Союзного государства и видел ситуацию изнутри. Это фикция. Да, Россия несет большие затраты по этому Союзному государству, Александр Григорьевич, как домовитый хозяин, имеет с этого свой интерес, но не более того.

Если мы создадим единую армию, то белорусская военная составляющая должна будет подчиняться нашему Генеральному штабу. Если завтра что-то случится с поставками нефти, Александр Григорьевич появится в телевизоре и заявит о приостановке военного сотрудничества, потому что Белоруссию не понимают и не дают цену, которую они просят. Кому нужна такая армия?

Да, у нас там есть РЛС, у нас есть определенные подразделения. Но в данном случае было бы достаточно, если бы там была пара наших военных баз, которые обеспечивали бы в том числе взаимодействие с белорусской армией. Белорусская армия подготовлена, но не столь мощна для того, чтобы сражаться с НАТО. Было бы глупо рассчитывать на это.

Надо работать так, как работают американцы. Сделали базы, преследуют свои интересы, согласно договоренностям, защищают интересы страны, где размещена эта база, но не более того.

Я думаю, что и Александр Григорьевич на это не пойдет. Ему армия может понадобиться и для решения внутренних проблем.