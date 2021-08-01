Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас

Самый северный областной центр Украины — Чернигов — даже украинская пресса незаслуженно обходит своим вниманием. А между прочим, это один из наиболее интересных и древних городов страны, в свое время соперничавший с Киевом и бывший столицей Малороссии

Чернигов не избалован вниманием центральных украинских СМИ. Город попадает в новости, лишь если там произошло что-то из ряда вон выходящее. А ведь это один из старейших городов страны, успевший побыть даже столицей Малороссийской губернии. Впрочем, и задолго до этого Чернигов уже был знаменит.

Древняя столица и архитектурная жемчужина

Но туй го маш, цимборы*, или 5 мифов и стереотипов о Закарпатье и закарпатцах © t-v.te.ua / t-v.te.ua / Перейти в фотобанк

Впервые Чернигов упоминается в «Повести временных лет», когда рассказывается о событиях 907 года. Тогда русский князь Олег после успешного похода на Византию обязал эту империю платить дань самым большим городам Руси. Чернигов в списке городов шел вторым.

Это не удивительно: к тому времени он был основным поселением северян — одного из славянских племен. Да и до появления северян эти места были обжитыми. Археологи обнаружили в окрестностях современного Чернигова поселения времен неолита, датирующиеся V-IV тысячелетиями до нашей эры.

В Х веке уже нашей эры сооружается ров Окольного града и Черниговский детинец — крепость, в которой жили местные князья. В 1024 году город стал стольным градом брата Ярослава Мудрого — князя Мстислава. Так закончилась междоусобица, по итогам которой братья разделили между собой русские земли. Ярославу достался Киев и правобережье Днепра, а Мстиславу — Чернигов и левобережье. Кстати, в битве при Листвене, ознаменовавшей конец усобицы, победить Мстиславу помогли именно северяне, которые и приняли на себя основной удар варяжских войск Ярослава.

При Мстиславе город начинается активно перестраиваться. Так, в центре детинца закладывают Спасский (ныне — Спасо-Преображенский) собор, а сам город по площади, по некоторым данным, превосходит Киев. После смерти Мстислава его город переходит под власть Ярослава Мудрого. Его внук — Олег Святославович стал основателем династии Ольговичей. Усыпальницей этой династии и стал заложенный при Мстиславе собор, который считается старейшим дошедшим до нас памятником древнерусской архитектуры.

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Но возводили храмы не только князья. В XIII веке закончилось возведение Пятницкой церкви, которую построили на средства купцов. Спустя семь столетий для ее восстановления (а церковь частично была разрушена из-за немецкой бомбардировки в годы Великой Отечественной войны) не только собрали старую плинфу в окрестностях, но и в отдельном цеху местного кирпичного завода наладили производство шести типов этого тонкого византийского кирпича.

Тем же, кому хочется очутиться на земле древнерусских героев, можно порекомендовать еще Антониевы пещеры в центре и расположенные вблизи курганы, где захоронены древнерусские и варяжские воины.

Небаба и другие борцы с иностранными захватчиками

Еще один стереотип, связанный с Черниговом, гласит, что после монгольского нашествия это был малозначимый, третьестепенный город. На деле же это не так. Долгое время за Чернигов велась ожесточенная борьба между Московским княжеством и Литвой, а затем и Польшей.

Несмотря на то что город в 1503 году в результате Благовещенского перемирия с Литвой вошел в состав Русского государства, литовцы мириться с его потерей не хотели. На их, а позже и на польской стороне выступали казаки. Так, в 1515 году горожане отбивали нападение казаков под предводительством Евстафия Дашкевича, который считается первым кошевым атаманом Запорожской Сечи. В 1534 году гарнизон города отбивает атаку киевского воеводы Андрея Немировича. Край Черемоша и Прута: 5 мифов и стереотипов о Буковине

Не смог взять город и магнат Константин Острожский. Овладеть городом полякам помогла Смута. В 1604 году черниговские ворота открыли Лжедимитрию I, а зимой 1611 года Чернигов хитростью взяли войска польского подкомория Самуила Горностая, разорив и уничтожив его. Тот разгром позже историки сравнивали с монгольским нашествием.

В 1618 году по Деулинскому договору город окончательно отошел к Речи Посполитой, местные православные храмы отдали католикам. Впрочем, долго у католиков храмы не задержались, о чем сегодня с юмором рассказывают местные экскурсоводы.

В 1648 году вспыхивает восстание против поляков под предводительством Богдана Хмельницкого. Тогда же создается Черниговский казацкий полк, который год спустя возглавил Мартын Небаба. Так город, отбивавший нападения запорожских казаков, стал одной из казачьих столиц.

В конце XVII века гетман Иван Мазепа строит в городе Свято-Троицкий кафедральный собор, ставший визитной карточкой Чернигова. Несмотря на столь щедрый дар, черниговские казаки в Полтавской битве выбрали сторону Петра I. Именно Петр подарил городу те пушки, которые сейчас украшают Чернигов и являются еще одним символом города. Сейчас с этими пушками фотографируется и стар и млад.

Но звездный час города был еще впереди. В 1796 году он стал столицей созданной тогда же Малороссийской губернии. Этого статуса он лишился в 1802 году, когда губерния была упразднена. Но губернским городом Чернигов остался, ведь тогда же была образована черниговская губерния.

В войнах с Наполеоном жители Чернигова покрыли себя славой. Черниговский драгунский полк стал первой кавалерийской частью, получившей Георгиевский штандарт. Его пожаловал император Александр I «за подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 года».

В ХХ веке черниговцы еще несколько раз продемонстрировали воинскую доблесть. В Великую Отечественную войну гитлеровцы взяли город лишь после ожесточенных боев и массированных бомбардировок. Но взятие Чернигова захватчиками не сломило дух местных жителей.

Многие из них ушли в партизаны, а сама Черниговщина стала партизанским краем, доставившим много неприятностей немецкому командованию.

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76-я гвардейская стрелковая дивизия, взявшая город после непрерывного трехсуточного наступления, а после — трехдневных ожесточенных боев с захватчиками, получила почетное наименование Черниговская.

Нацисты оставили город в руинах. Однако город быстро восстал из пепла и руин и продолжает радовать украинцев своим видом и сегодня. При этом военные, как и в прежние времена, по-прежнему играют в жизни города значительную роль. Ведь для них Чернигов — это своеобразный оазис.

Лас-Вегас в северных лесах, или Место отдыха от Диснейленда и Гондураса

Еще один стереотип, связанный с Черниговом, гласит: это сонный, провинциальный город. Между тем он — очаг цивилизации, оазис, место культурного и не только отдыха для многих украинских военных.

«Лучше задницей в костер, чем идти служить в Остёр», — эта известная с советских времен присказка касается не столько одноименного города на юго-западе Черниговской области, сколько расположенного поблизости учебного центра «Десна».

В далеком 1959 году поселок Десна стал местом дислоцирования 48-й учебной танковой дивизии. Со временем рядом с ним появился огромный учебный центр, ставший, согласно местной молве, любимым у министра обороны СССР маршала Андрея Гречко. Нравы в Десне и в советские и в украинские времена были суровые. Своеобразный «танкистский» взгляд на мир, помноженный на специфику «учебки» — она недалеко от Киева и визиты первых лиц сюда довольно часты (а это — муштра, покраска травы и прочие «удовольствия» перед приездом проверяющих), — привел к появлению целого ряда поговорок. Помимо упомянутой про Остёр, здесь и «Лучше хрен забить в сосну, чем идти служить в "Десну"», и «Если есть ад на земле, то это "Десна"».

Последняя связана с местной архитектурной особенностью: стелой у памятника воинам-танкистам. Перед ней — надпись с названием центра. Но если смотреть на стелу сзади, то она закрывает средние три буквы, оставляя для чтения лишь «Ад». В последние годы командование спохватилось и все же исправило этот недочет, прибавив к двум буквам «задник».

В первые годы независимой Украины «Десна» славилась еще и своей дедовщиной, которую побороли лишь к началу «нулевых». При этом «учебка» получила еще одно неофициальное название — «Диснейленд», по созвучию с «Десной», а также по многочисленным «аттракционам» для военных.

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Но столица Украины с ее ценами не по карману для многих офицеров и сегодня, а что уж говорить о тех временах, когда армию украинские власти воспринимали как нечто существующее «для галочки» и зарплаты у офицеров были еще ниже.

Правда, выходцам из Диснейленда в Чернигове по угару и веселью могут составить конкуренцию представители другого «прославленного» среди украинских военных места — Гондураса.

Именно так в украинской армии прозвали полигон и военную базу в Гончаровском. Этот поселок находится к Чернигову ближе, чем Десна. Там тоже базируются танкисты. При этом среди украинских военных это одно из самых нелюбимых мест службы: места глухие, вечная уставщина, а условия для нормального несения службы тут сомнительны.

В 2016 году «Гондурас» прославился пьяными резервистами. Те напились от безысходности.

«Это полигон в Гончаровском. Это резервисты. Часть из них пьяны в хлам, одного с трудом откачали от припадка. Некоторые резервисты дерутся между собой, дерутся с ВСП. А все потому, что их в шесть утра привезли под забор и дальше никто не пустил. Знающие люди говорят, что даже внутри полигона все дни "сборов" проходят в таком режиме и стиле. В шесть утра привезли, а люди по состоянию на 18:20 и дальше находятся под забором. День обучений засчитывается. В составе привезенных есть довольно много адекватных людей, которые действительно думали, что будут учения. Теперь понимают, что с такой организацией — не будет», — писал украинский волонтер Роман Синицын.

Спустя два года полигон снова попал в украинские СМИ. На сей раз как своеобразная Венеция.

«Байдарку надо, и плавать на байдарке. А в палатке внутри полный… От 15 до 20 см воды стоит. А сегодня приезжает Гройсман. Только встречать первую танковую бригаду, не нас», — перемежая свою речь с матом, описывал в конце января 2018 года дела на полигоне украинский военный.

От таких условий захочется уехать куда подальше, чем и пользуются во время увольнений украинские военные, выбирая местом отдыха Чернигов.

Для них — гондурасцев — и их товарищей по несчастью из Диснейленда Чернигов — это город, где можно отдохнуть от казармы, уставщины и насладиться красивыми видами, а также спокойно отдохнуть, не тратя при этом такие сумасшедшие деньги, как в Киеве.

В общем, Чернигов — город, приятный во всех отношениях. Современный девиз его гласит: «Чернигов — город легенд», и это тот случай, когда девиз правдив на 100%.