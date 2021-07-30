Поданный Россией иск в ЕСПЧ станет инструментом давления на Украину, однако реального расследования стоит ждать в том случае, если Киев перестанет быть интересен Западу

Россия впервые за все время своего членства в ЕСПЧ 22 июля 2021 года подала межгосударственную жалобу. Она касается 10 групп нарушений и подробно описывает процесс продвижения в украинскую власть националистических сил.

Одним из нарушений, в которых Москва обвиняет Киев, стала водная блокада Крыма. Россию также беспокоят санкции, введенные Украиной в отношении российских компаний. Кроме того, Москва просит Киев признать ответственность за крушение над Донбассом пассажирского Boeing-777, выполнявшего рейс МН17.

Еще одной претензией к Украине стали обстрелы и убийства жителей Донбасса, нарушающие нормы Европейской конвенции о защите прав человека. Также российская сторона потребовала обратить внимание на нераскрытые на Украине жестокие убийства на Майдане в Киеве и у Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Жалоба России в ЕСПЧ: как работает суд по правам человека и когда ждать результатов © РИА Новости, Доминик Вомер / Перейти в фотобанк

Одной из самых животрепещущих проблем для России стал запрет русского языка на Украине: РФ просит ЕСПЧ признать это дискриминацией. Конфликт между государствами разгорелся после вступления в силу отдельных положений закона о государственном языке, который, по мнению Москвы, ущемляет права русскоязычного населения страны.

Жалобу в ЕСПЧ приняли, но пока не опубликовали. В МИД РФ ждут беспристрастного и неполитизированного отношения к жалобе, а на Украине уже назвали ее «эталоном политического цинизма».

Как подача иска изменит отношения Украины и России, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Иск — инструмент борьбы с избирательной слепотой

ЕСПЧ часто упоминается как самая справедливая институция, которая может рассматривать различные нарушения прав человека, отмечает российский политолог Александр Асафов.

Несмотря на то что комиссар ООН по правам человека указывал на нарушения на Украине, никакой реакции на это не было.

Более того, сообщил Асафов, мы наблюдаем избирательную слепоту со стороны стран Евросоюза, которые, с одной стороны, указывают на различные обстоятельства российской жизни, а с другой — не замечают нацистских маршей, обстрелов в Донбассе, ситуации вокруг расследования по Дому профсоюзов, которое заглохло, и многих других нарушений прав человека, включая убийства, похищения и пытки людей, задержания журналистов и так далее. Есть шансы заставить Украину ответить за нарушение прав русских: каковы перспективы иска России в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Поэтому в данном случае Россия, в которой недавно был принят указ о том, что Генпрокуратура может представлять интересы России в ЕСПЧ, указывает через европейский инструмент на нарушения прав человека на Украине», — заявил эксперт.

При этом он не рассчитывает, что будут какие-то последствия, «но, по крайней мере, ряд европейских стран, возможно, их лидеры должны будут как-то на это отреагировать».

Ответный удар тем же оружием

Сейчас стало очевидным, что некоторые политические силы, которые использовали Украину в качестве инструмента, стали дистанцироваться от нее или демонстрировать свою незаинтересованность в исполнении желаний украинской элиты. Об этом говорит политолог Богдан Безпалько.

Он имеет в виду «Северный поток — 2» и другие хотелки, которые озвучивал Зеленский и которые были резко дезавуированы Джо Байденом. Речь, например, идет о вступлении Украины в НАТО.

«Смысл иска, на мой взгляд, очень простой: Россию десятилетиями третировали с помощью всех этих исков, судов, требований, рекомендаций и много чего другого. На Украине гигантское нарушение прав человека, прав гражданина, основного права — права на жизнь. В таком случае почему бы нам не использовать это оружие?

Кто-то умный в нашей элите это понял и оформил иск в ЕСПЧ. Если нас постоянно пытаются достать этим оружием, почему и мы не стали бы использовать это оружие?» — пояснил эксперт. Иск ЕСПЧ, или Кому определять будущее Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он признаёт, что иск может рассматриваться годами, но сама подача — верный шаг. А если иск будет полностью или частично удовлетворён, это принесёт в первую очередь моральную, а на материальную «прибыль» России.

«На Западе прекрасно понимают, что собой представляет киевский режим»

Вряд ли подача иска даст некий положительный результат в ближайшее время, но это может стать определенным заделом на будущее, считает главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

По его словам, все прекрасно понимают, что ЕСПЧ не является в полной мере независимым институтом и какие-то последствия мы увидим уже после того, как будут приняты те или иные глобальные решения по Украине в целом.

Ткачев также рассказал о ходе расследования «дела второго мая».

«Ситуация за последние три года не поменялась вообще никак. У нас все еще есть оправдательные приговоры в отношении активистов Куликова Поля по поводу беспорядков на Греческой, у нас все еще есть незавершенное следствие по пожару в Доме профсоюзов с двумя предъявленными обвинениями (покойному депутату облсовета Маркину и еще одному человеку, который сейчас находится в России).

Понятно, что обвинения предъявлялись людям, которых привлечь невозможно. После этого никаких публичных процессуальных действий не совершалось», — сообщил журналист. Перспективы российской жалобы в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Что касается позиции Запада по отношению к Украине, там на самом деле понимают, что представляет собой киевский режим, просто по определенным причинам им выгодно не замечать его недостатки.

«Эти недостатки будут замечены тогда, когда в этом возникнет потребность. Иными словами, когда эта потребность возникнет, тогда появится решение суда. Если это решение не появится, то я не ждал бы чего-то подобного», — рассказал Ткачев.