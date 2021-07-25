В воскресенье, 25 июля, в России отмечается День Военно-морского флота. В этом году праздник в Севастополе пройдёт в усечённом формате: из-за ситуации с COVID-19 руководство Черноморского флота внесло изменения в программу празднования. Морской парад состоится без демонстрации боевых возможностей, также отменены праздничный салют и фейерверк

Однако в кильватерном строю на выход из Севастопольской бухты всё же пройдут 12 кораблей и катеров — малая часть того, что имеет сегодня Черноморский флот, боевая мощь которого существенно усилилась за минувшие семь лет.

Значительно пополняться корабельный состав Черноморского флота в Крыму начал после 2014 года. Новые подлодки, фрегаты и десантные корабли встают в строй почти ежегодно, не говоря уже о судах вспомогательного флота. «Вспомним генерала Лебедя». Военный эксперт о том, может ли Черноморский флот защитить Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Это при том, что за два с половиной десятка лет в составе Военно-морских сил Украины флот пополнился лишь одним крупным боевым кораблём — фрегатом «Гетьман Сагайдачный», который закладывался на керченском судостроительном заводе «Залив» как сторожевой корабль и был спущен на воду в марте 1992 года.

Остальные суда, за исключением двух катеров — «Бердянск» и «Аккерман» (спущены на воду в 2015-м) — были построены во времена СССР. Многие из них находились в ужасном техническом состоянии и пошли на разборку — ради деталей для ремонта «Гетьмана Сагайдачного».

По словам начальника отряда судов обеспечения ЧФ капитана 1 ранга Сергея Грицая, уже в 2014 году Черноморский флот получил целую серию рейдовых буксиров и малый морской танкер ВТН-73, два плавкрана и морской буксир «Сергей Балк». В скором времени на флоте ожидают ещё один аналогичный буксир.

В целом за последние годы ЧФ получил более десятка кораблей и судов различных классов и назначений. Как сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, до 2023 года ЧФ планирует получить более 60 боевых кораблей и подводных лодок, а также полсотни судов обеспечения.

Большому кораблю — большое плавание

В июне 2016-го в пункт постоянного базирования — Севастополь — прибыл сторожевой корабль «Адмирал Григорович», заложенный на прибалтийском ССЗ «Янтарь». Вооружение корабля включает восемь ячеек универсального корабельного стрелкового комплекса, артиллерийскую установку А-190, зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», две шестиствольных скорострельных 30-мм установки АК-630М, а также двухтрубные торпедные аппараты 533 мм и реактивный бомбомет РБУ-6000. Также судно несёт на борту вертолёт типа КА-27. Попытка номер два. Как Украина пыталась присвоить Черноморский флот © РИА Новости, Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанк

Уже через полгода фрегат присоединился к смешанной корабельной флотилии ВМФ России и осуществил боевой залп по наземным объектам террористической группировки в Сирии. Сейчас корабль находится в составе 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ.

Одним из последних, в июне этого года, в состав флота вошёл ледокол «Вице-адмирал Паромов». Торжественная церемония с поднятием Андреевского флага прошла в Севастополе.

Малый морской катер предназначен для приёма, хранения и транспортировки жидких грузов, таких как флотский мазут, дизельное и авиационное топливо. Вертолётная площадка танкера способна принимать вертолёты разных модификаций, а его кран — поднимать контейнеры весом в 12 тонн. При этом корабль может работать в арктических широтах и пробивать толщину льда до 1 метра.

«Это реальное воплощение государственной политики по укреплению боевого потенциала наших вооружённых сил и его ВМФ», — отметил на церемонии приёмки судна заместитель командующего Черноморским флотом, вице- адмирал Сергей Пинчук.

От «Залива» до «Моря»

Севастополь был и остаётся главной военно-морской базой России, обеспечивающей безопасность всего юга страны. Для укрепления обороноспособности в Крыму возрождают и судостроение. Сразу несколько военных кораблей в минувшем году спустил на воду керченский судостроительный завод «Залив им. Бутомы».

Как Украина решила продать базу российского Черноморского флота: зачем Киев денонсирует Харьковские соглашения © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Знаковым событием как для предприятия, так и для ВМФ в целом стала закладка универсальных десантных кораблей, которая прошла с участием президента Владимира Путина. Параллельно на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге стартовало строительство двух фрегатов, а на предприятии «Севмаш» в Северодвинске начали делать две атомные подводные лодки.

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия Госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%», — заявил Путин.

Уже сейчас предприятия отрасли загружены работой на годы вперед. После спуска на воду и испытаний первых двух заложенных в Керчи УДК — «Иван Рогов» и «Митрофан Москалеко» — строительство десантных кораблей будет продолжено.

При этом известно, что строящиеся на «Заливе» вертолётоносцы превзойдут по размерам так и не поставленные в Россию французские «Мистрали». Отечественные УДК будут иметь большее водоизмещение и длину, а также смогут брать на борт 20 вертолётов и два усиленных батальона морской пехоты.

Сумма контракта, заключённого Минобороны с «Заливом», составляет около 100 миллионов рублей.

Генпрокуратура РФ оценила ущерб от водной блокады Крыма © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

Власти Украины и сейчас понимают, что построить собственный флот, который смог бы противостоять ЧФ России, вряд ли смогут. Поэтому и решили сделать ставку на береговые ракетные комплексы и небольшие корабли на море, подкрепленные действиями ВВС с воздуха, о чём свидетельствует план развития ВМС страны до 2025 года. В мае его представили украинские власти.

Военное кораблестроение намерены развивать и на феодосийском ССЗ «Море». В течение 2016-2017 годов здесь были заложены разу три малых ракетных корабля для Черноморского флота проекта 22800 — «Шторм», «Охотск» и «Вихрь». Правда, сроки сдачи судов затянулись и передвинулись на 2022 год.

Чтобы загрузить предприятие, крымские власти предлагают включить завод в федеральные проекты по строительству буксирно-спасательных судов и ледоколов.

В 2018 году ССЗ «Море» был передан госкорпорации «Ростех». Теперь прорабатывается вопрос его передачи в «Объединённую судостроительную корпорацию». Это позволит сформировать в Крыму определённый кластер, поскольку самостоятельно существовать с учётом санкций, специфики производства и большой конкуренции завод не сможет.

И хотя из-за пандемии количество заказов гражданских судов значительно сократилось, сегодня предприятие производит скоростные «Сарганы», суда на подводных крыльях «Комета 120М» — по соглашению с судостроительным заводом «Вымпел», водолазные суда и корабли-бонопостановщики.