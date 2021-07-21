Центральная избирательная комиссия России утвердила категории людей, которые смогут принять участие в дистанционном голосовании на ближайших выборах в Государственную Думу. Среди них - жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами

«В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в семи регионах, и это позволит нам оценить востребованность дистанционного голосования в городах, где оно уже применялось, а также посмотреть, смогут ли воспользоваться возможностью проголосовать электронно жители регионов, где оно применяется впервые: Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

Выводы, которые будут сделаны по итогам этого голосования, во многом определят вектор развития дистанционного электронного голосования в России», — заявил 20 июля заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании ЦИК.

По его словам, дистанционное электронное голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 19 сентября.

Подать заявление смогут граждане России, зарегистрированные по месту жительства в одном из семи регионов, где применяется такое голосование. Это — Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, города Москва и Севастополь. Временный поверенный США на Украине назвал условие проведения выборов в ДНР и ЛНР © iarex.ru

У таких граждан должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, данные которой сопоставлены с регистром избирателей.

Кроме того, воспользоваться дистанционным электронным голосованием могут граждане России, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183.

А это — жители республик Донбасса. Власти ДНР уже агитировали сограждан участвовать в выборах.

«В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно, на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном, электронном голосовании», — заявил глава ДНР Денис Пушилин, выступая 15 июля на форуме «Россия — Донбасс. Единство приоритетов».

При этом им не обязательно иметь компьютер или планшет. Так, в той же Москве можно проголосовать, используя компьютеры в центрах госуслуг «Мои документы».

Прощание с «пещерным сознанием»

В ЦИК настроены решительно: выборы нужно продолжать проводить, в том числе дистанционно.

«Мы откликнулись на запрос именно наиболее активной, динамичной, мобильной части общества. Это дорогого стоит», — заявила 20 июля на заседании ЦИК, где обсуждался порядок ДЭГ на выборах, председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она заявила, что считает противников дистанционного электронного голосования людьми «с пещерным сознанием».

«Они призывают: ни в коем случае, это нельзя, не надо, это ужас-ужас, давайте вернемся в пещеры, будем сидеть у костра и забудем про электричество. Вот их философия, мы это прекрасно видим», — негодовала Памфилова. Кулеба позвал Сийярто в Донбасс © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

При этом философия Центризбиркома, по её словам, совсем другая: «Отвечая на запрос общества и проводя эксперименты, шаг за шагом расширяя их, то есть отрабатывая целый ряд механизмов, двигаться вперед».

«Потому что мы с вами современные люди», — подытожила глава ЦИК.

И, несмотря на то что ЦИК философски относится к критике, такое отношение сохраняется, по словам Памфиловой, лишь до той черты, когда противники Центризбиркома «начинают заниматься откровенной пропагандой, направленной на дискредитацию выборов».

«Тогда наша философия должна жестко концентрироваться в действиях, направленных на то, чтобы постоянно информировать наших граждан, что происходит на самом деле. Это наше самое сильное оружие — активное информирование граждан о том, в чем заключается наша позиция, приводя аргументы и факты», — указала Памфилова.

В общем, в деле ДЭГ заднего хода давать не будут. А это значит, что в сентябре те жители Донбасса, у которых есть российские паспорта, смогут повлиять на политическую жизнь России.

Ценные голоса

За неделю до заседания ЦИК первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

«Я думаю, что до конца года 2 миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле», — отметил он на «Форуме граждан России» в Луганске 14 июля.

При этом на начало мая, по данным МВД РФ, гражданство РФ получили 527 тысяч жителей Донбасса.

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Как сообщают республиканские комитеты статистики, в ЛНР на 1 июня проживало свыше 1,4 млн человек, а в ДНР — свыше 2,2 млн человек. А это значит, что количество российских избирателей будет постоянно увеличиваться.

Пока же жители Донбасса составляют одну треть от постоянно проживающих за рубежом российских избирателей. По данным ЦИК, последних всего 1,8 млн человек.

И хотя на выборах 2016 года в Госдуму на избирательные участки пришли свыше 52 с половиной миллионов человек, даже столь небольшое количество голосов, которыми обладает Донбасс, может стать существенным подспорьем той или иной политсиле.

В то же время, учитывая то, что на Украине получение жителями Донбасса российских паспортов воспринимается крайне болезненно, нужно быть готовыми к разного рода провокациям на выборах. Впрочем, руководство республик наверняка это понимает. А значит, спецслужбы и правоохранительные органы будут наготове. Ну, а рядовые жители Донбасса всё теснее будут знакомиться с жизнью российских граждан.