Коллеги убитого 20 июля 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета требуют от власти найти и наказать его убийц. Власть же использует дело Шеремета для расправы со своими политическими противниками

Коллеги и друзья погибшего журналиста утром во вторник, 20 июля, собрались на месте, где пять лет назад произошел взрыв. С собой у них был плакат: «Политическое дело Павла Шеремета», также среди собравшихся был человек в футболке с надписью «Кто убил Павла?». Причина отставки Авакова — провал расследования убийства Шеремета. Что скрывал экс-министр © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский утром этого дня хранил молчание. И это при том, что годом ранее в этот же день у себя в соцсетях он опубликовал посвященную журналисту заметку.

«Обязанность государства и правоохранительных органов — сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А позже — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы тяжело ни было найти правду. Сколько бы усилий и времени это ни забрало. Павел Шеремет — скорбь, память, правосудие», — указывал в том тексте Зеленский.

Теперь же украинский президент словно забыл о резонансном убийстве, которое не раз называли делом чести украинских правоохранительных органов. При этом само дело до сих пор вызывает ряд вопросов.

Что произошло пять лет тому назад

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, прогремел взрыв. Оказалось, что взорвался автомобиль, принадлежащий руководителю «Украинской правды» Алене Притуле. За рулем автомобиля находился ее гражданский муж — журналист Павел Шеремет. В то утро он ехал на работу.

Событие было резонансным. На место взрыва прибыли не только рядовые сотрудники МВД, но и их начальство. Дело под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко. Он же присутствовал позже на церемонии прощания с журналистом.

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе назвала поимку виновных в убийстве делом чести для правоохранительных органов.

Поскольку Шеремет был еще и гражданином России и Белоруссии, его гибель прокомментировали и за рубежом. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель Шеремета — «серьезный повод для беспокойства», и выразил надежду на быстрое и беспристрастное расследование.

Спустя два дня после убийства Шеремета — 22 июля — Национальная полиция обнародовала основную версию гибели журналиста: его профессиональная деятельность. Тогда же была опубликована запись минирования автомобиля Притулы. Один из злоумышленников в 0:22 по Киеву подготовил место для крепления взрывчатки, а само взрывное устройство в 2:40 заложил другой человек — женщина. Тогда же сообщили, что удалось установить личности людей, которых видеокамеры зафиксировали возле машины.

Спустя неделю с небольшим — 3 августа — в сети появились видеокадры с подозреваемыми. Тогда же советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал одну из ведущих версий убийства — дестабилизация обстановки с целью подрыва государственного строя Украины. А 4 августа другой советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что за убийством стоят российские спецслужбы.

С тех пор следствие, несмотря на то что украинцам, по словам Деканоидзе, помогали сотрудники ФБР, не продвинулось. Лишь в феврале 2017 года следователи сообщили, что для изготовления взрывного устройства была использована противопехотная мина МОН-50. Тогда же следствие окончательно назвало приоритетную версию причины убийства — профессиональная деятельность Шеремета на Украине и за ее пределами.

С сентября 2017 года Главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета.

Подвижки в расследовании произошли лишь после смены президента Украины. При новом главе государства — Владимире Зеленском — наконец были названы подозреваемые в убийстве журналиста. 12 декабря 2019 года МВД сообщило о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Организатором убийства назвали Aндрея Антоненко — бывшего бойца Сил специальных операций, известного также как музыкант под псевдонимом Riffmaster. Исполнителем убийства назвали волонтера и врача Юлию Кузьменко. Также, по мнению следствия, к преступлению были причастны военная медсестра Яна Дугарь, которая якобы проводила разведку и слежку, и супруги Владислав и Инна Грищенко. Последние были задержаны по другому делу, но также стали фигурантами и по делу Шеремета.

«Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов <…> решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича», — говорилось в тексте подозрения Антоненко.

Задержание этих людей вызвало на Украине противоречивую реакцию. Несмотря на то что среди части сторонников Майдана Шеремет был популярен, некоторые из этих людей стали горячо поддерживать подозреваемых в убийстве журналиста.

Неясный мотив

Названный следствием мотив убийства Шеремета удивил даже противников украинских националистов. Зачем ради идей «величия арийской расы» убивать журналиста, который сам мог бы стать образцом «истинного арийца» — голубоглазый, с правильными чертами лица, — неясно.

Судя по всему, в это не верит и сам Зеленский. Иначе как объяснить слова из его записи, сделанной им 20 июля 2020 года: «Обязанность государства и правоохранительных органов — сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А позже — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления».

Защитники подозреваемых указывают, со ссылкой на экспертов, на то, что рост того же Антоненко не совпадает с ростом человека на видео.

Те же, кто к воевавшим в Донбассе подозреваемым симпатий не испытывают, обращают внимание на мотивы убийства. Официальная версия откровенно слабая.

При этом многие вспоминают о следе Службы безопасности Украины в этом деле. О нем заговорили сами украинские журналисты еще в мае 2017 года. Тогда журналисты проекта «Слідство. Інфо» обнародовали результаты своего расследования. Согласно ему, в ночь накануне теракта у дома, где жили журналист и его гражданская супруга, находились две подозрительные машины — красный «мерседес» и серая «шкода». Журналисты нашли владельца последней. Им оказался сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.

После того как фильм вышел в эфир, СБУ заявила, что Устименко был уволен еще в апреле 2016 года. От дальнейших комментариев в спецслужбе отказались. А вот сотрудники МВД вызвали и Устименко, и журналистов на допрос.

Уже после того, как в декабре 2019 года наконец были названы основные подозреваемые в убийстве Шеремета, коллеги погибшего тоже не поверили следствию.

«Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно. <…> Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов. Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, озвученная во время брифинга, — дестабилизация политической ситуации в Украине — не была достигнута. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны?» — говорилось в заявлении редакции «Украинской правды».

Прокомментировали задержание подозреваемых и некоторые политики. Так, народный депутат Илья Кива заявил, что, по его информации, трое из задержанных, а затем и арестованных, во времена Порошенко были внештатными сотрудниками СБУ.

Чуть позже медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий подкорректировал слова Кивы.

«По моей информации, даже не трое из пяти, а четверо из пяти», — указал Шарий.

А спустя семь с лишним месяцев после заявления о поимке подозреваемых уже и президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы должны «увидеть в суде настоящих убийц» Шеремета, а позже — «заказчиков и организаторов».

Позже — уже во время большой пресс-конференции, посвящённой двухлетию пребывания Зеленского на президентском посту, президент Украины ошарашил журналистов признанием, что переписывается с одной из подозреваемых в убийстве журналиста — Яной Дугарь. И на той же пресс-конференции он передал своеобразный привет министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

«Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром [Аваковым], сможет ли он остаться в такой ситуации. Нет. И он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса», — заявил Зеленский 20 мая 2021 года.

В конечном итоге Аваков ушёл в отставку. И о том, что эта отставка связана в том числе и с делом Шеремета, заявляла депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. По её словам, именно Зеленский попросил Авакова написать заявление. При этом он упоминал и дело Шеремета.

«Знаю только, что у президента были вопросы по делу Шеремета. Вы помните, что он открыто об этом говорил, что, если нет доказательств, мы будем принимать решение. Возможно, именно это стало последней каплей», — заявила народный депутат.

Однако отставка могущественного министра внутренних дел ни на йоту не приблизила раскрытие дела. В ближайшем будущем МВД ожидает серьезная реформа (о ней уже заявил глава президентской фракции Давид Арахамия), и руководству министерства может просто не быть дела до поиска виновных в гибели журналиста.

Впрочем, тот факт, что в деле Шеремета его коллеги обнаружили след СБУ, делает перспективы самого дела весьма туманными. Властям удобно использовать дело Шеремета против политических противников. А вот поиски виновных в гибели журналиста — совсем другое дело.