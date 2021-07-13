Призрак полковника, светящаяся поляна и бездонное озеро: загадочные места Украины

Энергетически сильные места, аномальные зоны — на Украине есть множество неизведанного и откровенно мистического. Издание Украина.ру собрало самые загадочные места страны

Замки с призраками, мертвое озеро и паук из холмов: мистические места Украины © СС0, pixabay Бугайский треугольник

Место в Сумской области, где располагался покинутый жителями хутор. Раньше здесь якобы фиксировали случаи замедления или ускорения времени, слышали необъяснимые звуки и голоса. Тут ломались механизмы и компасы. Говорят, поэтому местные жители решили уйти, оставили свои дома.

Громовище

Непримечательная с виду полянка в одном из сел Житомирской области во время грозы притягивает к себе молнии. А иногда здесь и вовсе возникает странное свечение, будто в небо поднимается луч.

Археологи находили на этом месте древние руины — возможно, здесь было святилище.

Антониевы пещеры

Пещеры в Чернигове считались святым местом еще в дохристианские времена — здесь поклонялись Перуну, тут росла священная дубовая роща. Затем в пещеры пришли христиане для уединения и молитв.

Одна из легенд гласит, что во время набега татары погнались за монахами по подземным коридорам, но те будто растворились в воздухе.

Девич-гора

Особенное место силы для женщин в селе Триполье. В языческие времена здесь находилось святилище богини, поэтому мужчины на Девич-гору не допускались под угрозой смерти.

Женщины отправляются сюда за помощью и поддержкой.

Дыйдовское озеро

Это все, что осталось от болота Чорный Мочар в селе Дыйда. Старожилы считают, что в озере живет большой черный змей (как Несси из шотландского озера Лох-Несс).

Жевахова гора

Особенное место в Одессе, где оккультисты проводят ритуалы, уфологи ищут следы инопланетян, а кто-то видит призраков. Но главная способность горы — привлекать НЛО. Уже много раз местные жители наблюдали, как над горой кружат неопознанные летающие объекты.

Елецкий монастырь

Место в Чернигове, где снимали сцены из «Вия». Однако известен Елецкий монастырь не только этим. С ним связана легенда о бессмертном или проклятом черниговском полковнике Василие Дунине-Борковском, который по ночам вставал из своей могилы и выезжал в карете, запряженной вороными лошадьми, в свою усадьбу. Там полковник кутил всю ночь, а утром возвращался под землю.

Невицкий замок

Находится в селе Каменица. Замок окружен легендами. Одна из них о жестокой колдунье Поган-Деве.

Решив возвести неприступную крепость, она повелела вмешивать в раствор для кладки материнское молоко. По всей Ужанской долине начали умирать младенцы. Легче людям не стало, даже когда замок был закончен.

Ржищев

Местность в Киевской области, где находится несколько объектов с разной энергетикой. Одно из них — «затопленная» Спасо-Преображенская церковь — единственное, что осталось от села, оказавшегося на дне водохранилища. А рядом с ним находится Остров Ведьм и Лысая гора — 40-метровый холм, на котором по легендам собираются ведьмы.

Черное озеро

Находится в Черном лесу в Кировоградской области. На самом деле озеро носит название Берестоватое. Образовалось оно еще в ледниковый и послеледниковый периоды. Глубину Черного озера до сих пор не удалось измерить. Говорят, при некоторых попытках веревку с грузилом вырывало из рук исследователей.