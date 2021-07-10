Край Черемоша и Прута: 5 мифов и стереотипов о Буковине

Буковинцы с утра до ночи поют «Червону руту» на берегах рек Черемош и Прут, с радостью присоединятся к Румынии, но мечтают вернуться в Австро-Венгрию. Неужели всё это возможно в одном регионе?

Буковина, как и другие регионы Западной Украины, овеяна мифами. Некоторым из них сотни лет, какие-то возникли в советское время, да и после 1991-го, когда край начал меняться вместе с независимой Украиной, о нём рассказывают немало небылиц.

Попытаемся разобраться с самыми известными мифами о Буковине и буковинцах.

1. Буковина — это Черновицкая область

Впервые название Буковина упоминается в XIV веке, во времена правления князя Петра I Мушата, как составная часть Молдавского княжества, покрытая буковыми лесами. В Северной Буковине с давних времён жили восточнославянские племена. В X-XI веках эта территория входила в состав Древнерусского государства, в XII — первой половине XIV века — в Галицкое, впоследствии Галицко-Волынское княжество (позже королевство).

Во времена правления галицкого князя Ярослава Осмомысла на левом берегу Прута было основано русское городище Черн, разрушенное монголами в середине XIII века. Нынешний город Черновцы возник на правом, высоком берегу Прута уже в XV веке.

После монгольского нашествия и упадка Галицко-Волынского королевства связи Буковины с Галичиной ослабли, и в начале XIV века здесь образовалась самоуправляемая Шипинская земля, признававшая верховенство золотоордынских ханов. В 1340-1350-х годах буковинские земли находились под властью Венгрии, а с 1360-х вошли в состав Молдавского княжества.

Анти-Пьемонт, или 5 мифов и стереотипов о Галичине и галичанах © real-estate.lviv.ua / real-estate.lviv.ua / Перейти в фотобанк

Вся Буковина вместе с исторической Молдовой в начале XVI века подпала под власть Османской империи, а в 1774-м край достался Австрийской империи. Поначалу Буковина входила в состав Королевства Галичина и Лодомерия (Волынь), но 4 марта 1849 года край получил статус коронной земли под названием Герцогство Буковина. После распада Австро-Венгрии в ноябре 1918-го всю Буковину оккупировало Королевство Румыния, но в июне 1940-го северная часть региона вместе с Бессарабией отошла к СССР согласно пакту Молотова—Риббентропа.

В августе того же года на землях Северной Буковины, Северной Бессарабии и Герцаевского уезда Румынии была создана Черновицкая область УССР, которую вот уже почти 80 лет жители и чиновники неформально называют Буковиной. При этом южная часть края, которая осталась в Румынии, официально называется Сучавским уездом, хотя румыны также часто именуют его «Буковина». Черновицкая область Украины и Сучавский уезд Румынии являются регионами-партнёрами.

2. Жители Буковины хотят присоединения к Румынии

Точно так же, как галичан в Киеве постоянно подозревают в намерении «вернуться» в Польшу, а закарпатцев — в Венгрию, многие украинские патриоты также считают буковинцев готовыми вместе с территорией края отчалить в Румынию. Причём обвинениям в «буковинском сепаратизме» столько же лет, сколько и нынешней Украине, ведь в один день с общенациональным референдумом о независимости 1 декабря 1991 года в Черновицкой области состоялся региональный референдум — об экономической автономии.

Тогда 89,3% избирателей при явке 87,7% проголосовало за «предоставление области статуса территории наибольшего благоприятствования внешнеэкономической деятельности», но это волеизъявление, как и в случае с Закарпатьем, в Киеве проигнорировали.

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Но даже составлявшие более 90% населения Герцаевского района румыны и не помышляли об отделении от Украины и присоединении к Румынии, не говоря уже об их собратьях в других районах области, где румын (молдаван) было меньшинство. Ведь их права как национального меньшинства были обеспечены по полной программе: в области действовали почти сто общеобразовательных школ с румынским (молдавским) языком обучения, была кафедра румынского языка и литературы в Черновицком государственном университете, издавались газеты и выходили в эфир телерадиопрограммы на этом языке.

Согласно Всеукраинской переписи населения в 2001-м, ситуация с румынами и молдаванами в Черновицкой области практически не изменилась: их, как и раньше, было в крае почти 20%, увеличилась лишь пропорция в пользу румынской самоидентификации (12,5% против 7,3% молдаван). Понятно, что определённую роль в этом сыграл тот факт, что к тому времени Румыния начала на законных основаниях выдавать свои паспорта своим бывшим гражданам и их наследникам. Однако никаких национальных ограничений и жёстких требований относительно знания языка не было, то есть гражданином современной Румынии мог стать и украинец, и еврей, и русский — лишь бы их матери-отцы (или бабушки-дедушки) были подданными Королевства Румыния.

Но даже среди румын и молдаван эти паспорта получали только те, кто собирался работать или учиться в Евросоюзе, с которой у Румынии был безвизовый режим задолго до вступления в ЕС.

Ситуация резко изменилась после Майдана 2013-2014 годов, когда на Украине начали строить государство на принципах этнического национализма образца 1930-х (кстати, такой тогда была сама Румыния, и жители Буковины «нетитульных» национальностей немало от этого настрадались). Действующие ныне украинские законы о языке и образовании ведут к ликвидации системы образования на румынском языке и исчезновению его из публичной сферы. Румынские власти хотя и протестуют формально против этого, но, в отличие от венгерских, демаршей не устраивают.

Бухарест не хочет ссориться с Киевом не по причине отсутствия реальных территориальных претензий к Украине, а потому, что сейчас главной задачей румынской дипломатии является присоединение Республики Молдова, а очередь Бессарабии и Северной Буковины придёт позже. Поэтому румыны в Черновицкой области не просто не получают из Румынии поддержки в каких-либо сепаратистских акциях — им прямо запрещено даже говорить что-либо, выходящее за рамки европейских конвенций о защите национальных меньшинств.

В этой ситуации «румынский сепаратизм» на Буковине приходится высасывать из пальца. К примеру, ваш покорный слуга в марте 2017 года был обвинён в посягательстве на территориальную целостность Украины в связи с попыткой провести в Черновцах круглый стол по правам нацменьшинств, причём с участием высокопоставленных чиновников из Сучавского уезда Румынии. Мероприятие разогнали «активисты» в камуфляжах, а мне пришлось просить убежища в Польше.

В 2018-м Служба безопасности Украины вторглась в румынский культурный центр в Черновцах и возбудила дело о «сепаратизме» против его сотрудников за наличие исторических карт Румынии в границах 1940 года.

А в июне 2019-го, уже после вступления в должность Владимира Зеленского, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос провёл совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ и ГУР, Службы внешней разведки и СБУ относительно ролика румынского блогера о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022 году, который на поверку оказался рекламой его фантастической книги в жанре альтернативной истории. При этом, согласно масштабному социологическому исследованию, проведённому в начале 2019 года по заказу украинского издания «Зеркало недели», лишь 2,5% жителей Черновицкой области считают, что она должна присоединиться к Румынии.

Сами же буковинцы часто шутят, что если к какой стране и присоединяться, так это к Австро-Венгрии — вот только её не существует более 100 лет…

3. Буковина — самый мультикультурный и толерантный регион Украины

В этом контексте существует сразу два мифа. Первый — «миф Буковины», который представляет регион как транснациональное и мультикультурное пространство, которое было органической частью Центральной Европы. Поскольку сформировался он в «золотые времена» Австро-Венгрии, это пространство было наднациональным, хотя и в первую очередь германоязычным. Второй миф — современная «буковинская толерантность» — является более национальным по своему характеру и характеризуется восприятием только тех этнически и религиозно иных, которые уже длительное время живут на территории региона.

Но туй го маш, цимборы*, или 5 мифов и стереотипов о Закарпатье и закарпатцах © t-v.te.ua / t-v.te.ua / Перейти в фотобанк

Они же, не спрашивая ничьего личного мнения, приходили к человеку сами, торопливо меняя гербы на правительственных зданиях, крой мундиров и марши полковых оркестров.

Сын последнего императора Австро-Венгрии, Отто фон Габсбург, который неоднократно посещал Буковину в 2000-х, в статье с красноречивым названием «Черновцы, или Что такое толерантность» нарисовал картину идеального города — общего дома горожан разных этносов и конфессий: «В Черновцах существовал синтез национального сознания и высшего, можно сказать, европейского взгляда. Здесь, в многонациональном городе, было доказано, что народы способны на огромные достижения в духе общей культуры, а различные языковые и вероисповедные сообщества можно мирно привести к большой общей идее».

Неудивительно, что в Черновцах установлен единственный на территории Украины и один из немногих в мире памятников австрийскому императору Францу Иосифу I.

Современный немецкий публицист Георг Гайнцен сравнивает старые австрийские Черновцы с кораблём удовольствий, где была украинская команда, немецкие офицеры и еврейские пассажиры на борту, кораблём, который под австрийским флагом постоянно держал курс между Западом и Востоком. Сложно придумать что-то более причудливое для Центрально-Восточной Европы первой половины ХХ века, чем компания украинцев, немцев и евреев на одном судне под парусами толерантности! Но именно такой была реальность общежития в старых Черновцах и в целом на Буковине.

Однако тот корабль давно стал призраком посреди океана, закипевшего нетерпимостью «наших» к «не нашим».

Главным ударом по буковинской толерантности стала Вторая мировая. В 1940-1941-м из края организованно уехали немцы, в 1941-1944 были практически полностью уничтожены евреи, перед возвращением советских войск уехало большинство румынского городского населения.

В освободившиеся квартиры и дома заселились русские и украинцы с Центральной и Восточной Украины, а также евреи из Бессарабии. Но последние почти полностью уехали в 1970-х — начале 1990-х годов, при этом, как родители Милы Кунис, называя причиной эмиграции… антисемитизм, которого тогда на Буковине уж точно не было.

А в первые годы независимости Украины из края начался исход русскоязычных специалистов — причём не только в связи с практически полным исчезновением промышленных предприятий, но и с «украинизацией» местных вузов.

Свято место пусто не бывает, место евреев и русских в городах Буковины заняли выходцы из близлежащих украинских и румынских сёл. А самые активные жители со всего региона массово выехали на заработки за рубеж, причём многие уже не собираются возвращаться.

Буковина стремительно теряет свою самобытность, а вместе с ней и пресловутую толерантность. Одним из символов этого может быть уроженец Черновцов Иосиф Зисельс, который в советские времена боролся за права евреев и даже сидел за это в тюрьме.

Однако на последнем Майдане и после него Зисельс стал одним из самых ярых разжигателей ненависти на Украине, оправдывающим украинских националистов, в том числе ответственных за массовые убийства евреев.

4. Буковина — песенный край

Буковина действительно имеет давние музыкальные традиции. Ещё в 1862 году в Черновцах было создано «Общество содействия музыкальному искусству», а в ноябре 1877 года торжественно открыт Дом музыкального общества, где ныне находится областная филармония. На весь мир известен тенор Йозеф Шмидт — «немецкий Карузо» с Буковины. Он начинал карьеру певца в детском хоре главной черновицкой синагоги, потом учился в консерватории Вены, а в 1930-е его песни и арии облетели весь мир.

Несмотря на происхождение, Йозеф Шмидт был одним из самых любимых певцов Адольфа Гитлера. Своеобразными продолжателями дела Йозефа Шмидта можно считать родившихся и начавших творческий путь на Буковине оперных певцов Дмитрия Гнатюка, Василия Шкургана и нынешнего солиста Мариинского театра Василия Герелло.

Плохой парень спел главную песню Донбасса и резко похорошел © Скриншот Владимир Ивасюк, его коллеги по ансамблю «Смеричка» Василий Зинкевич и Назарий Яремчук и, конечно же, вечно молодая София Ротару. Её песня «Мой родной край Черемоша и Прута» вот уже многие десятилетия остаётся своеобразной визитной карточкой Буковины. В 1980-е эстафету подхватили Иво Бобул и Лилия Сандулеса, а также Павло Дворский. Поэтому неудивительно, что первый песенный фестиваль «Червона рута», на много лет ставший главным событием украинской эстрады, состоялся в 1989-м в Черновцах.

Во времена независимой Украины новые певцы (точнее, певицы) из Буковины тоже не дают о себе забыть. Много лет не теряет популярности на всём постсоветском пространстве Ани Лорак, которая представляла Украину на «Евровидении-2008» и заняла там второе место. Продолжают собирать публику Катя Бужинская, Мария Яремчук, Алина Гросу. Правда, большинство из них достигли настоящего успеха за пределами родного региона и страны, да и поют в основном на русском языке.

Возможно, это просто новый, глобальный формат легендарной буковинской мультикультурности.

5. На Буковине находится «украинский Хогвартс»

Действительно, именно так вот уже много лет называют бывшую Резиденцию православных митрополитов Буковины и Далмации, а ныне центральный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. С 2011 года этот комплекс стал памятником мирового наследия ЮНЕСКО. Это пятый подобный объект на Украине и третий среди архитектурных ансамблей, перед этим такой статус получили киевский Софийский собор и Киево-Печерская лавра (в 1990-м) и исторический центр Львова (в 1998-м).

Пять мифов и стереотипов о Польше и поляках, часть из которых — правда © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Йозефа Главки. Объект включает здания духовной семинарии (ныне там возобновлена работа философско-теологического факультета) и школы диаконов, он является выдающимся примером исторической архитектуры XIX века.

По задумке архитектора, черепичное покрытие зданий выкладывалось в виде орнамента традиционного буковинского ковра. Доминантой Семинарского корпуса является крестообразная в плане церковь, где мы с женой венчались в 1992 году — первыми после 1944-го. Резиденцию окружают парк и сад с редкими породами деревьев.

Ансамбль воплощает архитектурные и культурные воздействия многих эпох, действительно похож на сказочный замок и отражает мечту Габсбургов — создать в Черновцах своеобразный «Православный Ватикан» для своих православных подданных (русинов, сербов и румын).

Но, несмотря на мировой культурный статус бывшей митрополичьей резиденции и в целом огромный туристический потенциал, Буковина во времена независимой Украины оставляет впечатление «медвежьего угла». Сюда сложно доехать железнодорожным транспортом, из Киева ходит лишь один поезд в сутки. Кстати, он ещё несколько лет назад был своеобразным «экстремальным развлечением» для туристов, ибо проходит через территорию Молдовы, и на въезде и выезде из этой страны пассажиры проходили контроль украинских пограничников и таможенников (молдавские никогда не появлялись).

Только в 2014-м Киеву удалось договориться с Кишинёвом о том, что фирменный поезд «Буковина» будет проезжать Молдову без остановок и контроля на границах.

После этого в Черновцах даже появилась шутка, что теперь следующим шагом должно быть возрождение прямого поезда Черновцы — Вена, который без какого-либо пограничного контроля курсировал с 1866 по 1918 год.