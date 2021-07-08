Президент Белоруссии огласил стратегию противодействия санкциям. Для этого он собрал правительство в полном составе во Дворце независимости. Прозвучало ключевое слово «война», а затем Лукашенко высказал свое видение проблем, которые окружают республику кольцом вражеской блокады

Большая часть сказанного адресована внутреннему потребителю — сторонникам и шатающимся. Глава государства продолжает мотивировать и убеждать, что власть сильна, не будет искать выход в глухой защите, а, наоборот, намерена атаковать. Главному бенефициару протестов, Германии, был послан сигнал о том, что транзит товаров ФРГ через Белоруссию будет сокращен. И СМИ тут же объявили об этом как о свершившемся факте. Как обычно, поспешили: все намного сложнее.

Вставай, страна огромная

«Партнерство» умерло - да здравствует партнерство! Откуда Лукашенко вышел и куда идет

Первое требование к Кабмину: выработать стратегию, которая позволит минимизировать эффект санкций и продолжить выполнение «пятилетки». Да-да — экономика Белоруссии плановая. «Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война», — сказал — отрезал Лукашенко. На втором месте он выделил политическую повестку, которую обрисовал так: РБ выбрали в качестве геополитической мишени, но власть этой страны сдаваться не намерена, на колени становиться не собирается. «Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет», — подчеркнул президент. Третий тезис был четким приказом вертикали власти: никакие санкции, войны или блокады не должны отражаться на выполнении социальных обязательств перед гражданами страны. «Задача правительства — предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест», — конец цитаты. Цель западного вторжения Лукашенко понимает правильно: расчистить поле для западного капитала и влияния. В качестве примера была приведена Украина, которая уже порядком раздражает Минск. «Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели», — поделился Александр Григорьевич малой толикой своих инсайдов.

Слова и дела

Главе белорусского государства нет никакого смысла пытаться врать или приукрашать — дело обстоит именно так, как он рассказал. Западу он надоел хуже горькой редьки, Брюсселю и Вашингтону с ним сложно, а без него будет гораздо проще. Как на Украине. Сказано — сделано! Не только в Москве горько сетуют на «многовекторность» Лукашенко. Запад она тоже достала. Правда, там прекрасно видят, что «последнего диктатора Европы» в очередной раз не удалось убрать. Поэтому решили поднять ставки. В отличие от прошлых попыток его свержения, объявили блокаду всерьез. Или войну, как более метко это называет их контрагент. Запад уже не намекает, а говорит прямо, что не потерпит никакой «многовекторности» в пользу России. И имея теперь украинский рычаг, использует его, показывая, что украинский рынок белорусские товары потеряют. Это принципиально новая тактика, которая, как думают в Брюсселе и Вашингтоне, нанесет по Лукашенко сокрушительный удар и принудит его к уходу и передаче власти Тихановской и ее компании политэмигрантов. Насколько эффективным может быть такой ход? Ничуть! Санкции, конечно, болезненны, но имея поддержку России и Китая, Белоруссия может выдержать любые экономические удары Запада. Даже еще более мощные, чем эти. Более того: блокада и экономическая война Запада при использовании Украины с абсолютной вероятностью развернут Минск на восток, в сторону «глубокой интеграции» и «реализации буквы Союзного договора», от которой последние двадцать лет лавировал, да не вылавировал Лукашенко. Проблема Запада та же, что и у Гитлера: легко овладев стратегией «блицкрига» цветных революций в ряде постсоветских стран, Брюссель решил, что Белоруссия падет за неделю. Чуть больше года назад никто в этом не сомневался. Но вот скоро годовщина Беломайдана, а Лукашенко все еще у власти, причем став еще сильнее и дальше от Запада.

Союзный вектор

Эксперт ответил на вопрос, может ли Россия закрыть глаза на многовекторность Минска © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Это яркий пример соблюдения тех самых старинных красивых обычаев, о которых шла речь ниже: санкции США будут обходить за счёт изменения логистики поставок. Все аларм-сообщения на самом деле были пропагандистскими паник-атаками, а может, редакции просто «слышали звон, да не знали, где он». В мае и правда сократились поставки российской нефти в РБ. Какие-то компании могли отказываться прокачивать нефть. Но после окрика из Москвы все вернулось в обычное русло. Не стоит забывать и о прокладке «Северного потока — 2», когда суда, задействованные в проекте, сменили собственников на «неизвестные компании». Поэтому даже нулевые балансы поставщиков на III квартал не доказывают, что поставок не будет вообще. Лучшее тому доказательство — планы самого «Нафтана». На заводе рассчитывают переработать в III квартале около 2 млн тонн российской нефти, несмотря на все санкции.

Всё борьбу с ФРГ

Политолог Бышок сказал, правда ли санкции Запада добьют белорусскую многовекторность © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Политический цугцванг

Алармисты и «всепропальщики» считают, что Лукашенко попал в цугцванг. Что его обложили, и все, что бы он ни предпринял, будет лишь ему во вред. Мол, расчёт напугать Запад антизападной риторикой не оправдался, попытка продемонстрировать умеренную лояльность через отношение к пандемии не сработала. С Лукашенко больше никто не будет говорить — его песенка спета. Это абсолютно не так, а доказательство тому то, что все торгово-экономические договоры/соглашения не денонсированы и выполняются. А война демонстрируется только там, где она может нанести минимальный ущерб. Бизнесу не выгодны хотелки политиков — он и так пострадал от глобальных ограничений и стремится от них избавиться. Белоруссия же — надежный и предсказуемый партнер в экономике. Что до сигналов, то нельзя не учитывать, что инициатива ограничения немецкого транзита в Россию прозвучала из Минска сразу после приглашения Лукашенко в Крым. Символично!