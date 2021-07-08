Большая часть сказанного адресована внутреннему потребителю — сторонникам и шатающимся. Глава государства продолжает мотивировать и убеждать, что власть сильна, не будет искать выход в глухой защите, а, наоборот, намерена атаковать. Главному бенефициару протестов, Германии, был послан сигнал о том, что транзит товаров ФРГ через Белоруссию будет сокращен. И СМИ тут же объявили об этом как о свершившемся факте. Как обычно, поспешили: все намного сложнее.
Вставай, страна огромная
У Лукашенко в его хозяйстве есть старинные красивые обычаи. Их нужно уважать. К примеру, то, что говорится громко, под камеры, говорится на публику. То есть для целевой массовой аудитории. Именно поэтому часто случается так, что Александр Григорьевич сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра третье. А иногда эти пункты напрямую противоречат друг другу. Зато на деле, кому не лень разбираться и проверять, творится и вовсе четвертое и пятое. Важно помнить и то, что главные решения, переговоры и договоренности, когда «ударили по рукам», творятся за закрытыми дверями. Всегда. Так было, так есть, так будет, пока у власти в Белоруссии Александр Лукашенко. Он и сам часто любит это повторять: «пока я президент, будет так». Это предисловие важно потому, что далее пойдет речь о той стратегии противодействия западной блокаде, или войне, как сам это называет президент РБ. Итак, собрав самую серьезную аудиторию из представителей исполнительной власти, Лукашенко произнес речь для широкой публики, в которой были тезисы и для четкого исполнения членами правительства.
Первое требование к Кабмину: выработать стратегию, которая позволит минимизировать эффект санкций и продолжить выполнение «пятилетки». Да-да — экономика Белоруссии плановая. «Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война», — сказал — отрезал Лукашенко. На втором месте он выделил политическую повестку, которую обрисовал так: РБ выбрали в качестве геополитической мишени, но власть этой страны сдаваться не намерена, на колени становиться не собирается. «Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет», — подчеркнул президент. Третий тезис был четким приказом вертикали власти: никакие санкции, войны или блокады не должны отражаться на выполнении социальных обязательств перед гражданами страны. «Задача правительства — предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест», — конец цитаты. Цель западного вторжения Лукашенко понимает правильно: расчистить поле для западного капитала и влияния. В качестве примера была приведена Украина, которая уже порядком раздражает Минск. «Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели», — поделился Александр Григорьевич малой толикой своих инсайдов.
Слова и дела
Главе белорусского государства нет никакого смысла пытаться врать или приукрашать — дело обстоит именно так, как он рассказал. Западу он надоел хуже горькой редьки, Брюсселю и Вашингтону с ним сложно, а без него будет гораздо проще. Как на Украине. Сказано — сделано! Не только в Москве горько сетуют на «многовекторность» Лукашенко. Запад она тоже достала. Правда, там прекрасно видят, что «последнего диктатора Европы» в очередной раз не удалось убрать. Поэтому решили поднять ставки. В отличие от прошлых попыток его свержения, объявили блокаду всерьез. Или войну, как более метко это называет их контрагент. Запад уже не намекает, а говорит прямо, что не потерпит никакой «многовекторности» в пользу России. И имея теперь украинский рычаг, использует его, показывая, что украинский рынок белорусские товары потеряют. Это принципиально новая тактика, которая, как думают в Брюсселе и Вашингтоне, нанесет по Лукашенко сокрушительный удар и принудит его к уходу и передаче власти Тихановской и ее компании политэмигрантов. Насколько эффективным может быть такой ход? Ничуть! Санкции, конечно, болезненны, но имея поддержку России и Китая, Белоруссия может выдержать любые экономические удары Запада. Даже еще более мощные, чем эти. Более того: блокада и экономическая война Запада при использовании Украины с абсолютной вероятностью развернут Минск на восток, в сторону «глубокой интеграции» и «реализации буквы Союзного договора», от которой последние двадцать лет лавировал, да не вылавировал Лукашенко. Проблема Запада та же, что и у Гитлера: легко овладев стратегией «блицкрига» цветных революций в ряде постсоветских стран, Брюссель решил, что Белоруссия падет за неделю. Чуть больше года назад никто в этом не сомневался. Но вот скоро годовщина Беломайдана, а Лукашенко все еще у власти, причем став еще сильнее и дальше от Запада.
Союзный вектор
Нападение Запада на Белоруссию — это нападение на Союзное государство, а значит — на Россию. Санкционная и пограничная блокада — главный вызов Союзному государству. В конце июня Совет ЕС проголосовал за введение очередного, уже четвёртого, пакета санкций против РБ в отношении физлиц и компаний, которые были дополнены секторальными, призванными ограничить экспорт Беларуси в страны ЕС. А воздушное пространство было закрыто ЕС и всеми пограничными с Белоруссией странами, кроме РФ. Позицию Москвы наиболее ёмко высказал посол России в РБ Евгений Лукьянов: «Мы не бросим Беларусь до самых критических обстоятельств». Он почти дословно повторил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Большие ожидания эффекта санкций возлагались на нефтянку — ограничения коснулись «Нафтана». 21 июня СМИ со ссылкой на график экспорта нефти на III квартал сообщили, что поставок нефти на НПЗ не предусмотрено. Однако на самом НПЗ уже имели иную информацию: «Процесс формирования поставок сложный, поэтому информация только из одного источника не всегда даёт полную картину. Третья декада каждого месяца посвящается работе по определению объёмов, которые завод будет перерабатывать в следующем. График Минэнерго России построен с некоторым опережением. Пока в нём фигурирует только «Транснефть», которая не поставляла нам нефть в июне».
Это яркий пример соблюдения тех самых старинных красивых обычаев, о которых шла речь ниже: санкции США будут обходить за счёт изменения логистики поставок. Все аларм-сообщения на самом деле были пропагандистскими паник-атаками, а может, редакции просто «слышали звон, да не знали, где он». В мае и правда сократились поставки российской нефти в РБ. Какие-то компании могли отказываться прокачивать нефть. Но после окрика из Москвы все вернулось в обычное русло. Не стоит забывать и о прокладке «Северного потока — 2», когда суда, задействованные в проекте, сменили собственников на «неизвестные компании». Поэтому даже нулевые балансы поставщиков на III квартал не доказывают, что поставок не будет вообще. Лучшее тому доказательство — планы самого «Нафтана». На заводе рассчитывают переработать в III квартале около 2 млн тонн российской нефти, несмотря на все санкции.
Всё борьбу с ФРГ
Неожиданно и сенсационно прозвучали открытые обвинения Лукашенко в адрес страны-локомотива европейской экономики — Германии. Сначала они прозвучали в контексте «конспирологических страстей», когда президент РБ разоблачил «спящих» шпионов и диверсантов, которыми командовали с берегов Шпрее. За этим и последовала более приземленная «стори» об ограничении транзита немецких товаров через Белоруссию. СМИ поспешили объявить о начале торговой войны «диктатора», который под лозунгом «можем повторить» начал второй исторический поход на Берлин. Но не стоит забывать и о «старинных красивых обычаях»: это могут быть просто слова, рассчитанные на внутреннюю целевую аудиторию. Будет ли в реальности Минск ограничивать товарный транзит из ФРГ в Россию и Китай через Белоруссию? Вряд ли. Это слишком сложный процесс, который регулируется не волюнтаристскими решениями, а имеющимися контрактами и соглашениями. Тем более что третьим участником тут является Россия, которой предназначены поставки. Вряд ли Лукашенко будет подставлять Путина. Никаких решений, постановлений, распоряжений, которые бы касались немецкого транзита принято не было, так что СМИ поторопились выдать желаемое за действительное. Аналогичный случай произошел и со словами Лукашенко о «закрытии украинской границы». В реальности никакого закрытия не произошло, Лукашенко употребил «эвфемизм наоборот», рассчитанный на информационных потребителей. Никаких изменений в режиме пересечения украинско-белорусской границы не случилось — все, как обычно. Есть повод предполагать, что слова об ограничении транзита — просто слова для внутренней аудитории.
Политический цугцванг
Алармисты и «всепропальщики» считают, что Лукашенко попал в цугцванг. Что его обложили, и все, что бы он ни предпринял, будет лишь ему во вред. Мол, расчёт напугать Запад антизападной риторикой не оправдался, попытка продемонстрировать умеренную лояльность через отношение к пандемии не сработала. С Лукашенко больше никто не будет говорить — его песенка спета. Это абсолютно не так, а доказательство тому то, что все торгово-экономические договоры/соглашения не денонсированы и выполняются. А война демонстрируется только там, где она может нанести минимальный ущерб. Бизнесу не выгодны хотелки политиков — он и так пострадал от глобальных ограничений и стремится от них избавиться. Белоруссия же — надежный и предсказуемый партнер в экономике. Что до сигналов, то нельзя не учитывать, что инициатива ограничения немецкого транзита в Россию прозвучала из Минска сразу после приглашения Лукашенко в Крым. Символично!