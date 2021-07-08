Главным действующим лицом первого дня конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Вильнюсе, стал госсекретарь США Энтони Блинкен. Несмотря на то что он выступил... в формате видеозаписи

В этом году 4-я Международная конференция по вопросам реформ на Украине проходит скромно — в Вильнюсе, в отличие от предыдущих, которые состоялись в Лондоне, Копенгагене и Торонто. Однако от пафосных формулировок её организаторы не отказались, и первый день конференции, 7 июля, прошёл под лозунгом «Сильная Украина в усиливающейся европейской и евроатлантической семье». Ещё накануне главными действующими лицами этого дня должны были стать президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, но за ночь концепция изменилась.

Науседа и Зеленский, конечно, выступили утром на открытии конференции и сказали дежурные слова по поводу европейской и евроатлантической интеграции Украины. Так, литовский президент сказал, что Киеву нужно предоставить чёткие планы, по которым Украина будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО. В свою очередь, его украинский коллега заявил, что Киев хочет получить «исчерпывающий перечень реформ», выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО. Однако создавалось впечатление, что оба президента старались побыстрее закончить свои речи, поскольку в программе открытия конференции неожиданно возник третий участник — госсекретарь США Энтони Блинкен.

Нет, в столицу Литвы глава американской дипломатии не приехал. Более того, он даже не снизошёл до выступления перед восточноевропейскими марионетками США в режиме прямой видеосвязи. Всё дело в том, что в Вашингтоне во время открытия конференции в Вильнюсе было три часа ночи, и тратить драгоценные часы своего сна ради столь незначительного мероприятия Блинкен не счёл нужным. Он просто записал видеообращение к киевским властям, которое украинские пропагандисты сразу же окрестили «программой реформ». Она состоит из пяти пунктов, каждый из которых формально сводится к борьбе с коррупцией, а реально — к укреплению системы внешнего управления Украиной со стороны США.

«Первое: принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия и следом — закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей», — заявил Блинкен, фактически требуя передать США полный контроль над судебной системой Украины.

«Второе: обеспечить, чтобы выбор руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) был прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах», — продолжил он. То есть даже минимальное вмешательство киевских властей в деятельность НАБУ и САП, с ноля созданных США, Вашингтон считает недопустимым. Вильнюс как новая метрополия для Киева © president.gov.ua

По словам Блинкена, третьим шагом является принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития. В переводе: украинскими монополиями типа «Нафтогаза» или «Укрзализнцы» и дальше будут руководить наблюдательные советы из числа назначенцев Запада и в пользу Запада.

Четвёртым шагом на пути реформ госсекретарь США назвал принятие законодательства, которое демилитаризует и деполитизирует Службу безопасности Украины, но главное — оставит работу по борьбе с коррупцией и организованной преступностью «другим правительственным институциям, созданным для этой цели». То есть даже СБУ, целый этаж в главном здании которой занимают офицеры ЦРУ, не должна создавать конкуренции НАБУ и САП.

«И пятое: привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведён, но ни одно высшее должностное лицо не было подвергнуто суду и не было осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того чтобы поверить в неё. Нет ничего важнее для будущего Украины — безопасной, процветающей, демократической, — чем уменьшение масштабов коррупции», — пафосно завершил своё обращение Энтони Блинкен.

Вряд ли это был тот «исчерпывающий перечень реформ», на который рассчитывал Владимир Зеленский, тем более что вожделенное для него слово «НАТО» в обращении Блинкена вообще не прозвучало. Правда, в ходе дискуссионной панели «Реформы в сфере безопасности и обороны» об интеграции Украины в Альянс всё же говорили, но на уровне конкретных действий, а не политических решений.

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай, комментируя идею о том, чтобы Украина получила определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время — для безвизового режима с ЕС, прямо заявил: «Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется План действий по членству или само членство, потому что это политические решение, а не сугубо технические критерии… Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением, — конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно».

Примечательно, что в ходе упомянутой панели из уст высокопоставленного чиновника Госдепартамента прозвучал ещё один план приоритетных реформ (на этот раз — в сфере обороны и безопасности), который остался незамеченным украинскими СМИ. А ведь его озвучил заместитель помощника госсекретаря США (должность уровня замглавы МИД) Джордж Кент, которому прочат должность следующего посла Соединённых Штатов на Украине. Перемены в посольстве США: самую влиятельную женщину Украины сменит куратор НАБУ © iarex.ru

Кент до этого уже два раза работал в Киеве (в 2015-2018 — в должности заместителя посла США), и именно он считается создателем инфраструктуры американского влияния на Украине, в первую очередь упомянутых выше НАБУ и САП. Однако на конференции в Вильнюсе американский дипломат говорил исключительно о реформах в области обороны и безопасности, ключевыми из которых он считает подготовку военных в западном стиле, закупку современного оборудования и вооружения, усиление институций (как на уровне Минобороны, так и командования войск) и укрепление информационной безопасности. В последнем пункте Кент подчеркнул необходимость развития систем киберзащиты и упомянул доверие при обмене разведывательной информацией (явный намёк на дело «вагнеровцев»).

Джордж Кент подчеркнул, что США на протяжении последних семи лет продемонстрировали готовность предоставлять Украине ресурсы и рекомендации и тесно сотрудничать с Киевом в оборонной сфере. Он отметил, что Конгресс США ежегодно выделяет сотни миллионов долларов на помощь Украине в этой сфере, и с начала «Революции достоинства» речь идёт о значительных суммах.

Одно из мест, куда вкладываются эти суммы, — Яворовский полигон под Львовом, который с осени 2014 года фактически превращён в американскую военную базу. Кент напомнил, что этот полигон использовался ещё армией Австро-Венгрии в XIX веке, а ныне там под руководством военных США и других стран НАТО «украинские войска готовятся к современной войне, которая идёт на Донбассе и будет происходить в будущем». В качестве примера такой современной войны он привёл прошлогодний конфликт между Азербайджаном и Арменией, прямо намекнув на возможность возвращения неподконтрольных Киеву территорий.

Джордж Кент также подчеркнул, что он — сын военно-морского офицера США — и считает, что Украине нужно усиливать свой военный флот. «Мы будем поддерживать развитие украинского «москитного флота», а также средств контроля над акваторией Чёрного моря с суши», — сказал он. Напомню, в прошлом году военные из корпуса морской пехоты и ВМС США завершили ремонт пирса на базе в Очакове, которая фактически является пунктом базирования американских кораблей, а ныне продолжают там строительство нового пирса и составление карты морского дна.

Также водолазы ВМС США провели работы по подводному освидетельствованию дна и провели промеры в районе нового пункта базирования ВМС Украины в порту Южный. В перспективе именно акватория этого порта может стать главной военно-морской базой США на Чёрном море, ведь после введения в эксплуатацию турецкого канала из Мраморного моря «Конвенция Монтрё», ограничивающая пребывание в Чёрном море военных кораблей нечерноморских государств, фактически прекратит существование.

Правда, о таких далёких перспективах на конференции в Вильнюсе не говорили, ведь формально она должна очертить план реформ на Украине на ближайший год. При этом задачи, озвученные Энтони Блинкеном, Киев и вовсе в значительной мере должен выполнить до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который ожидается в конце июля — начале августа 2021-го.