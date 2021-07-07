Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от Киева начать наконец бороться с коррупцией в высших эшелонах власти и объяснил, как именно это делать. Его слова прозвучали 7 июля в ходе конференции по реформам украинской власти, проходившей в Вильнюсе

Проблемы с коррупцией на Украине стали постоянным предлогом для отказа Запада принимать Украину в НАТО и ЕС, также тема коррупции часто всплывает при обсуждении кредитов МВФ для Киева.

«С 2014 года ни один топ-чиновник пока не был осужден за коррупцию. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее. Нет ничего важнее для будущего Украины — безопасной, процветающей, демократической — чем уменьшение масштабов коррупции», — сказал Блинкен.

Проблемы с коррупцией на Украине несомненны, однако многие эксперты отмечают, что требования США побороть коррупцию в действительности направлены на установление жесткого контроля за украинской «верхушкой».

Для этого Соединенными Штатами были созданы отделенные от украинской власти антикоррупционные ведомства: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Специализированный антикоррупционный суд.

Эти ведомства получили исключительное право привлекать к ответственности украинских топ-чиновников и политиков.

Поскольку коррумпированность украинской власти тотальная, то любого ее представителя можно отправить за решетку, если возникнет необходимость.

Таким образом, когда эти ведомства заработают так, как этого требует Вашингтон, США получают гораздо более жесткий контроль над Киевом, чем на текущий момент.

Пока же Блинкен требует сделать прозрачным избрание руководства САП и НАБУ и привлечь к ответственности высокопоставленных коррупционеров. Судя по всему, в посольстве США на Украине уже готов список неугодных.

На этом требования Штатов не ограничиваются. Помимо «короткого поводка» для топ-чиновников, им требуется полный контроль над судебной системой Украины.

Его обеспечивает принятие новых законопроектов о реформировании Высшего совета правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей, которые делают процесс отбора судей подконтрольным иностранным экспертам.

Еще одним требованием Блинкена было принятие закона о прозрачном корпоративном управлении государственными предприятиями Украины. Не секрет, что многие из них являются прямыми конкурентами международных корпораций и должны быть ликвидированы, как это уже было проделано в Польше, Болгарии и ряде других стран, ранее входивших в восточный блок.

Для Украины это может закончиться окончательным превращением в агрессивный антироссийский плацдарм, лишенный какой-либо промышленности, который можно будет использовать против Москвы и не жалко будет оставить России в случае отступления США.