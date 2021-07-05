Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба пытаются настроить будущие власти ФРГ против «Северного потока-2», а сенатор-республиканец Тед Круз - вынудить Белый дом ужесточить санкции против участников проекта, однако у президента США Джо Байдена есть поле для манёвра

Комитет Палаты представителей по ассигнованиям 1 июля одобрил поправку, блокирующую право президента страны Джо Байдена на отмену санкций в отношении проекта «Северный поток-2», и она была включена в законопроект о выделении средств на деятельность Госдепартамента на 2022 финансовый год (с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022 года). «Северный поток - 2»: США требуют от Германии установить «выключатель» на трубопроводе, а цены на газ в Европе взлетели выше 400 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Мы надеемся, что администрация услышит наш мощный сигнал и сделает приоритетом европейскую энергетическую безопасность в списке важных дел», — сказала автор инициативы, конгрессвумен от штата Огайо, демократ Марси Каптур.

Нынешняя администрация Белого дома в мае распространила действие ограничительных мер ещё на 13 судов и 2 российские организации, участвующие в строительстве газопровода, но при этом вывела из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, как объяснил госсекретарь Энтони Блинкен, исходя из национальных интересов США.

Однако одобрение в комитете ещё не значит, что поправка вступит в силу, — она должна ещё пройти трехступенчатую систему утверждения: сначала в Палате представителей полного состава, затем — в Сенате, и наконец документ должен подписать Байден, а он имеет право наложить вето. Есть вероятность, что им президент воспользуется. Как ранее сообщили источники газеты The Washington Post, в ходе дискуссии о санкциях против Nord Stream 2 AG и Варнига Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд (то есть крыло «ястребов» администрации, которые по-прежнему рассматривают Украину как важный инструмент давления на Россию) выступали за их сохранение в то время, как лично Байден и высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности были против, заявив, что этот шаг может испортить отношения с Германией.

К тому же на днях в базе данных Конгресса опубликовали черновик проекта оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, и в него не включены новые санкции против РФ (прописан лишь запрет на сотрудничество с «Рособоронэкспортом», но эта государственная компания впервые подпала под американские санкции ещё в 2006 году, потом, правда, несколько раз их снимали, но затем вновь вводили), хотя в предыдущие годы конгрессмены регулярно принимали антироссийские рестрикции в рамках военного бюджета. Глава МИД Украины признал, что ситуация с «Северным потоком 2» складывается для Киева плохо © president.gov.ua

Документ одобрен только одним из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей (занимается оборонными делами), 13 июля его рассмотрит комитет по ассигнованиям полного состава, затем — комитет по вооружённым силам, после чего его вынесут на голосование Палаты представителей.

«Сам факт появления в оборонном бюджете США в прошедшие годы санкций против России был отражением борьбы Конгресса против Трампа. Теперь такой необходимости нет, потому что Конгресс и Байден работают в унисон, антироссийские действия согласовываются в администрации Белого дома. Нет риска, что президент пойдёт на какие-то уступки Москве, на которые мог пойти Трамп. Теперь санкции будут продвигаться более изощрённо, они будут носить персональный и точечный характер», — пояснил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik.

Дональд Трамп, кстати, накануне тоже замолвил слово о «Северном потоке-2». Выступая перед своими сторонниками во Флориде, бывший американский президент заявил, что он прекратил его строительство. В таком случае возникает вопрос — как с декабря прошлого года строят несуществующий трубопровод?

К изощрённым методам, призванным помешать реализации проекта, уже прибег один из главных противников «Северного потока-2» — сенатор-республиканец Тед Круз. Он, по информации источников телеканала NBC News, заблокировал назначение 13 высокопоставленных чиновников Госдепартамента, чьи обязанности никак не связаны с энергетическим проектом (помощников госсекретаря по разведке, по делам Восточной Азии и Тихого океана, по международным вопросам, касающимся наркотиков и правоохранительных органов; двух заместителей госсекретаря, а также послов США в Сомали, Алжире, Демократической Республике Конго и других африканских странах). Таким образом Круз хочет принудить Белый дом к ужесточению санкций против «Северного потока-2». Аналогично сенатор действовал в марте, однако это не помешало утверждению кандидатуры Уильяма Бёрнса на пост директора ЦРУ, а Брайана Маккиона — первым заместителем госсекретаря. Нынешний демарш Круза, как уточняет NBC News, остальные противники «Северного потока-2» не поддерживают.

Вот где американский сенатор всегда найдёт поддержку по вопросу блокировки газопровода, так это Украина. Будущее проекта стало одной из ключевых тем проходящего 5 июля в Киеве форума «Украина 30. Международная политика». В своей речи президент страны Владимир Зеленский призвал зарубежных партнёров в дальнейшем противодействовать запуску «Северного потока-2» и использовать для этого механизмы ООН, ОБСЕ и других международных организаций.

«В данный момент самый большой вызов для Украины в этой сфере (энергетической. — Ред.) — достройка и запуск газопровода «Северный поток-2». Введение его в эксплуатацию — это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем», — утверждает украинский лидер.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Киев работает над тем, чтобы изменить позицию Германии по ряду вопросов, связанных с Украиной, в том числе по «Северному потоку-2», после смены власти ФРГ осенью этого года, газопровод станет одной из тем переговоров Зеленского и готовящейся к сложению полномочий канцлера Ангелы Меркель в Берлине 12 июля. По словам дипломата, в ходе своего визита в немецкую столицу в начале июня он встретился с представителями всех фракций Бундестага, «чтобы заложить им на уровень подсознания приоритет украинской повестки дня и что именно Киев ожидает от Германии». Зеленский задал кандидатам в канцлеры ФРГ вопросы в лоб и получил не те ответы © REUTERS, Gleb Garanich

Но, судя по всему, в подсознании немецких политиков убеждения украинского министра не отложились — никаких действий, направленных на остановку строительства «Северного потока-2», со стороны нынешнего правительства ФРГ не последовало, да и кандидаты в канцлеры остались при своём мнении об энергетическом проекте (лидер ХДС Армин Лашет и представитель Социал-Демократической партии Германии Олаф Шольц выступают за его реализацию, а лидер «Зелёных» Анналена Бербок — против), о чём прямо заявили, отвечая на вопросы Зеленского на панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире».

Украинские эксперты считают, что Зеленский на встрече с Меркель поднимет вопрос о компенсации за «Северный поток-2». На форуме «Украина 30. Международная политика» Кулеба заявил, что Киев не ведёт официальных переговоров о компенсациях, но уже сформулировал два принципа, на основе которых будет говорить на эту тему, если разговор до этого дойдёт: гарантия безопасности и обеспечение выполнения договорённостей. С призывом добиваться весомых компенсаций за запуск «Северного потока — 2» и не соглашаться с простым продлением договора о транзите газа несколькими днями ранее призывал руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«То, что говорит Витренко, — это просто шантаж, причём неумелый. Не хотелось бы употреблять «непарламентские» выражения, но это как ёжика кое-чем напугать. Уже понятно, что со следующего года упадет транзит российского газа в Венгрию, туда заканчивают проводить ответвление «Турецкого потока». Да и в Германии не хотят платить Украине компенсации только за то, что построен «Северный поток-2», — отдельные политики уже называют нонсенсом подобные требования Киева. Ведь никакого документа, обязывающего качать газ в Европу исключительно через Украину, нет и быть не может», — заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру. Немецкие политики не смогли убедить своих избирателей во «вредности» «Северного потока — 2» — опрос © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Россия никогда и не ставила вопрос ребром: либо транзит через Украину, либо «Северный поток-2», — наоборот, она готова увеличить объёмы, прокачиваемые через соседнюю страну, уже после запуска газопровода в Германию, нужна лишь политическая воля Киева. 1 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве сообщил, что Берлин ведёт переговоры и с США, и с Украиной по вопросу сохранения транзита по украинскому маршруту одновременно с поставками топлива по «Северному потоку-2».

Какие бы препоны проекту ни чинили все эти годы Вашингтон и Киев, морская часть первой нитки «Северного потока — 2» технически завершена: уложенные морские секции газопровода соединены между собой, пусконаладочные работы по заполнению трубы газом начались 11 июня. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки газопровода продолжаются. Рассчитывая запустить «Северный поток-2», готовый уже более чем на 95%, в 2021 году, «Газпром» не стал на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) бронировать на годовых аукционах мощности через Польшу и Украину. После 1 октября российская компания при необходимости сможет бронировать транзит через Польшу на квартальной и суточной основе, а обязательства перед Киевом по действующему договору Москва будет выполнять до конца его срока, то есть до 2024 года.