Саммит ЕС, вынесший резолюцию по России, как утверждают некоторые объективные западные издания, совсем неоднозначен. Более того, в ЕС по российскому вопросу явно намечается раскол между лидерами, Францией и Германией, и некоторыми другими членами альянса, прежде всего из Восточной Европы

Испанская газета «Эль-Паис» опубликовала статью под заголовком «Восточные члены ЕС сопротивляются планам Меркель и Макрона по возобновлению диалога с Путиным».

Автор статьи сообщает, что прозвучавшая на саммите ЕС франко-германская инициатива о возобновлении диалога на высшем уровне между Европейским союзом и Российской Федерацией вызвала «явное беспокойство и недоверие» со стороны членов ЕС, «географически близких» к России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон «считают необходимым возобновить контакты с президентом России, особенно после встречи Путина с президентом США Джо Байденом». Однако такая позиция вызвала сопротивление лидеров некоторых стран ЕС «во главе с Польшей и прибалтийскими странами».

«Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу итогов саммита. «Лично я хотела бы более смелых шагов», — призналась она по окончании обсуждения завершившегося в два часа ночи. Лавров рассказал, кто похоронил инициативу саммита Россия — ЕС © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В проекте коммюнике по итогам саммита, требовавшего одобрения всех 27 членов ЕС, говорилось о необходимости «пересмотра существующих форматов диалога с Москвой, в том числе на уровне лидеров». Испания, по словам автора статьи, поддержала такой подход.

Однако большинство стран-членов ЕС из Центральной и Восточной Европы выступило против и добилось удаления слов «на уровне лидеров» из коммюнике. Кроме того, в текст был добавлен пункт, в котором Кремль прямо призывают «прекратить действовать против ЕС, государств-членов ЕС, а также против третьих стран». Таким образом, считает автор, странам-противникам улучшения отношений с Россией удалось «сорвать или, по крайней мере, отложить поворотный момент, которого добивается франко-германская ось».

В статье приводятся традиционные для антироссийских изданий обвинения в адрес РФ в «территориальной агрессии, вмешательстве во внутренние дела европейских стран, кибератаках на государственные органы и даже нападениях с применением химического оружия на территорию Евросоюза» и говорится, что эти страны настаивают, что для возобновления диалога с РФ необходимо «как минимум разрешение крымского вопроса и окончание вооружённого конфликта на востоке Украины». Кулеба увидел угрозу в идее Меркель о саммите Россия — ЕС © Facebook, Dmytro Kuleba

Данная линия вступает в противоречие с мнением Меркель и Макрона, которые «никогда не разрывали отношения с Москвой полностью». Напоминая о том, что позицию Германии по «Северному Потоку-2» не смогли изменить высказываемое Вашингтоном и Брюсселем недовольство, автор отмечает: «Францию и Германию больше не устраивают ограниченные двусторонние отношения с Москвой; они также хотят оживить диалог между ЕС и Россией, чтобы вернуться к ситуации, максимально похожей на ту, которая существовала до крымского кризиса».