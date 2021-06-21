Украинские политики не скрывают возмущения, что Североатлантический альянс до сих пор не принял в себя их страну, указывая на необходимость проведения реформ. По сообщениям информированных источников, Запад так действует из-за оглядки на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu раскритиковал результаты саммита НАТО, прошедшего 14 июня в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена. НАТО как морковка для Украины © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«На недавнем саммите НАТО было подтверждено, что Украина станет членом НАТО. Президент Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона в том, что НАТО не дало ни единого намека на сроки этого процесса», — заявил он.

В итоговом документе саммита выражена поддержка решению, принятому на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина и Грузия в будущем смогут войти в состав НАТО, получив План действий по членству.

Участники прошедшего 14 июня мероприятия отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приёма этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им Планов действий для членства.

«Если вы спросите меня, что с 2008 года было сделано НАТО для достижения этого, для реализации решения, я отвечу очень честно: «Ничего». С 2008 года НАТО не предприняло ни единого шага, чтобы осуществить это решение. Когда мы говорим о реформах, то это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: «Сколько именно реформ вы хотите?» Дайте нам чёткий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас», — продолжил Кулеба.

В итоговом документе государства-члены саммита НАТО указали, что «решающее значение для установления фундамента процветающей и мирной Украины будут иметь успех широкомасштабных, устойчивых и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, содействие инклюзивному политическому процессу и реформу децентрализации, основанную на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства закона; особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины». Украина в НАТО: быть или не быть? © пресс-служба президента Украины

По словам политического эксперта Андрея Головачёва, западные страны чётко дали понять украинскому обществу, что принять в НАТО страну с кланово-олигархическим политическим режимом невозможно, поскольку Запад не сможет убедить своих граждан в том, что им нужно будет защищать такой режим.

Эксперт уточняет, что иностранные государства требуют от Украины прекратить строить этноцентрическое государство, не нарушать гуманитарные права людей, защищать права собственности, не узурпировать власть, не вводить цензуру, разобраться с радикалами, реформировать спецслужбы, смело бороться с монополиями олигархов, провести реальную децентрализацию и передать полномочия и финансы в регионы, выкорчевать местную мафию.

«Выводы: причина, по которой Украине не предоставляют ПДЧ, заключается в том, что Запад совершенно не видит никакого потенциала в проведении демократических реформ в самом украинском обществе. Много слов — почти нет дел», — заявил Головачёв.

На вопрос о перспективах вступления Украины в альянс генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ограничивается дежурными фразами, что двери организации остаются открытыми, работа с Киевом и Тбилиси продолжается, однако сейчас им следует сосредоточиться на модернизации институтов обороны и безопасности, с которой альянс им непременно поможет, но опять же никаких временных сроков не обозначает.

В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFMTV 18 июня заявил, что «условия для приёма Украины в НАТО не сложились, пока их недостаточно». Больше конкретики на эту тему сказал высокопоставленный источник издания «Известия» в НАТО. По его словам, альянс настроен на сотрудничество с Украиной, однако стать его полноправным членом страна сможет не ранее, чем через 10-15 лет.

«Сложность даже не в неурегулированных территориальных проблемах, а в том, что никто в НАТО, включая США, не намерен идти на такую откровенную эскалацию с РФ», — объяснил он. «Россия готова нападать». Эксперт о том, почему Путин заговорил о вступлении Украины в НАТО © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Почему же Соединённые Штаты, которые и создали постмайданную Украину, постоянно подчёркивают поддержку её территориальной целостности и суверенитета, не хотят видеть её в рядах НАТО? Ветеран армии США, военный эксперт Дэниел Л. Дэвис-старший в своей колонке для издания The Hill написал, что если Вашингтон даст на это согласие, то совершит огромную ошибку, поскольку спровоцирует Москву на крайне жёсткую реакцию, которая в итоге может перерасти в глобальный военный конфликт.

«В 2018 году Путин предупредил, что, если Украина станет членом НАТО, Россия соответствующим образом отреагирует на этот агрессивный шаг, представляющий прямую угрозу для РФ. <…> Россия — это единственная страна на планете, обладающая достаточно большим ядерным арсеналом, чтобы уничтожить наше государство», — напоминает американский военный.

Таким образом, американская сторона предпочла бы не педалировать эту тему вообще, но украинские чиновники в последнее время всё чаще и чаще делают заявления по поводу вступления страны в НАТО, в том числе президент Владимир Зеленский, причём предпочитает делать это в интервью иностранным СМИ.

В частности, в интервью порталу Axios в начале февраля он заочно обратился к Байдену с вопросом, почему Украина до сих пор не в НАТО. В репортаже телеканала CNN с передовой Донбасса 8-9 апреля Зеленский заявил, что Байдену нужно делать больше для Украины, предоставить ей больше оружия, больше денег и поддержать её вступление в НАТО.

Бывший посол США на Украине (2003-2006 годы) Джон Хёрбст уверен, что Зеленский совершил ошибку, когда начал говорить о вступлении Украины в НАТО накануне саммита альянса. В интервью интернет-порталу UKRLIFE.TV американский дипломат сказал, что НАТО определился с политикой в отношении Киева ещё 13 лет назад в Бухаресте, то есть дверь для неё открыта, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону. НАТО осознало свою ошибку по Украине и не готово поддерживать её в войне с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Анализируя итоги европейского турне Байдена и его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, корреспондент издания National Interest Джон Рюл приходит к выводу, что Вашингтон очень обеспокоен сближением Москвы и Пекина и пытается не допустить ещё более тесного сотрудничества стран.

«Это может произойти только в том случае, если России будут предложены условия, отвечающие её национальным интересам, в том числе замораживание рассмотрения вопроса о членстве Украины в ЕС и НАТО», — отмечает автор материала.