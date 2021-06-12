В субботу, 12 июня, страна празднует День России. Он отмечается ежегодно с 1992 в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года

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Теоретически у страны может быть неограниченное количество гороскопов, составленных на любое значимое событие. Обычно "официальный" гороскоп — это дата принятия какого-то государственного документа.

Для России это может быть, например, дата Земского Собора 1613 года. 3 марта Собор утвердил кандидатуру 16-летнего Михаила Романова в монархи. 23 марта Михаил послал первую грамоту Собору о своем согласии.

Кстати, перед началом Собора его участники три дня постились. Поучительная практика. И кстати, любой пост, ограничение, аскеза — то, что очень "одобряет" Сатурн. Хочешь изменить судьбу — соблюдай пост, отдавай что-то на благие дела. Об этом законе люди знали всегда.

Итак, первый цикл, назовем его

Цикл царей. Первая загадка

Даты ухода из жизни русских царей в 19 веке отделены друг от друга промежутком примерно в 29,5 года.

Этот промежуток находится в знаке Близнецов.

1796 — уход из жизни Екатерины Второй.

1825 — смерть Александра Первого.

1855 — уход Николая Первого.

1883 — венчание на царство Александра Третьего. Александр Второй был убит в марте 1881 народовольцами.

Сатурн находится в зоне "смены власти" летом 1883-го.

Надо сказать, что в это же время начались два новых цикла. Сатурн — Нептун в 1882 году. И цикл Сатурн — Плутон в 1883-м.

Борьба символов

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Это важное символическое событие, на которое тоже можно построить гороскоп.

Астрология описывает символы и оперирует трактовками символов. Момент принятия или поднятия флага — всегда очень важное событие, которое может считаться одним из гороскопов страны.

Тем более что момент "возвращения триколора" совпал с началом двух циклов Сатурна — с Нептуном и Плутоном.

Этот флаг сменил черно-желто-белый флаг, который был утвержден ещё в царствование Николая Первого. А первые два цвета появились в качестве государственных, когда князь Иван Третий в 1472 году женился на Софье Палеолог, племяннице последнего императора Византии, и принял вместе с гербом Византии, захваченной османами, эти геральдические цвета.

Иван Третий и Софья Палеолог — бабушка и дедушка Ивана Грозного. Дата воцарения Ивана Грозного — 8 февраля 1547 года — тоже признается одной из карт русской государственности.

Черно-желто-белый флаг (от цветов которого возникла "георгиевская ленточка") либералы ещё в 19 веке упрекали за то, что он имеет слишком "имперский" и германофильский вид. То ли дело "франкофильский" триколор! Символ, так сказать, революции и свободы.

Впрочем, оба флага считались государственными до 1917 года.

Борьба двух символов закончилась тем, что их заменил третий — флаг уже СССР.

25 декабря 1991 года над Кремлём был поднят флаг Российской федерации. И в этот же день по телевидению с заявлением об отставке выступил президент СССР Горбачев. Закончилась эпоха. Вернулся "триколор". Закончился один и начался другой цикл Сатурн — Нептун.

Символы в большой степени, хоть часто и неосознанно, управляют людьми и государствами. Если бы это было не так, никто не вел бы беспощадную борьбу с флагами, гербами, памятниками и названиями улиц.

Символы астрологии тоже кое-что могут рассказать. Любое историческое событие может быть описано также и астрологически.

Итак, "цикл царей" перестал действовать после венчания на царство Александра Третьего.

Но сразу же начал работать другой. Снова Сатурн, уже в Весах.

Цикл Генеральных секретарей. Вторая загадка

Каждый раз, когда Сатурн оказывался в определенном промежутке зодиака (конец знака Весов, начало знака Скорпиона), происходила смена власти.

Начался этот цикл ещё до основания СССР.

1894 — уход из жизни Александра Третьего.

1924 — смерть Ленина.

1953 — уход из жизни Сталина.

1982 — смерть Брежнева.

2012 —… переход власти от Медведева к Путину.

2041 —…

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Что нам дают эти циклы? Практическое применение важно, казалось бы, только для тех, кто собирается стать в будущем русским императором. "Рюриковичи мы…"

Но есть ещё одна закономерность. Когда Сатурн в 20 веке делал аспект оппозиции или квадратуры к этой точке, происходили революция, путч, смена власти насильственным путём.

Так было в 1881 (март, убийство народовольцами Александра Второго, оппозиция). В 1917 (февраль, отречение императора, Февральская революция, квадрат). В 1991 (август, путч ГКЧП, квадрат).

Так могло быть в 1999 (оппозиция). В 2005 (квадрат). В 2020 (квадрат).

Эти смены власти и потрясения происходят не всегда. Но тенденция к переменам будет обязательно.

К счастью, последний квадрат к этой "точке смены власти", в 2020, мы пережили без особых вроде бы потрясений. Теперь следующий аспект — оппозиция — будет в 2028 году.

Если, конечно, этот загадочный цикл продолжает работать.

Теперь его можно будет изучать на картах стран, которые "празднуют день рождения" сразу после путча ГКЧП. Особенно это касается Украины, где День независимости — 24 августа 1991.

Впрочем, есть ещё один цикл, который связан с историей СССР. И здесь не надо искать загадочный гороскоп, потому что это цикл мунданный, то есть общечеловеческий.

Частично он повторяет "цикл генсеков".

Цикл Сатурн-Непутн или предательства и перехода власти. Третья загадка

36 лет — это цикл планет Сатурн — Нептун. То есть время от одного соединения планет до другого. Он действует на все страны и на всех жителей Земли.

Но на некоторых — больше.

Этот цикл ещё называют "цикл социализма" или "цикл коммунизма".

Один из самых известных циклов великих планет.

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Планетам всё равно. Сатурн — это Хронос, бог Времени. Он равнодушно отсчитывает время. Как для фараона Тутмоса Четвертого, так и для президентов, премьеров и даже для секретарей ЦК КПСС.

Сатурн "раздаёт плоды кармы".

А для чего это знать, так ответ знали уже древние шумеры. Мы должны знать волю Богов, чтобы Боги могли отдохнуть. А мы здесь для них поработаем. Судя по всему, шумеры побаивались активности своих Богов.

Роджер Бэкон в 13 веке формулировал проще. "Знание небесных характеристик позволяет руководителю избежать войны".

Цикл власти

Сатурн — Нептун — это "цикл власти" России. Годы соединения планет всегда означали начало кардинальных перемен.

Тектонические плиты приходили в движение. Дважды — в 1917 и в 1989 — менялись форма и размеры государства.

Кстати, английские астрологи Николас Кэмпион и Майкл Бэйджент предсказали не только падение СССР, но и уход из жизни Леонида Брежнева и Юрия Андропова.

Они, конечно, с удовлетворением отметили этот факт в своей книге "Мировая астрология".

"Экспорт суверенитетов"

Февраль, июнь и ноябрь 1989 года — три соединения Сатурна и Нептуна (из-за ретроградного движения обычно происходят как раз три соединения).

В ноябре 1988 Декларацию о суверенитете принял Верховный Совет Эстонии. А в мае, июне и сентябре 1989 года Декларации о суверенитете приняли три республики — Литва, Латвия и Азербайджан.

После этого, как любил говорить Михаил Горбачев, "процесс пошёл", и до декабря 1990 такие декларации приняли все союзные республики.

Таким образом, все они были основаны рядом с началом цикла Сатурн — Нептун.

Правда, праздником эти дни стали не везде. Беларусь празднует свой день независимости в честь освобождения страны от фашистских захватчиков в 1944 году. Эстония считает своим "днём рождения" 24 февраля 1918 года, когда в Ревеле (сегодня — Таллинн) был обнародован манифест ко всем народам Эстонии.

Интересно будет в ближайшие годы увидеть, как будет отличаться судьба "отщепенцев" Эстонии и Белоруссии от других.

А вот День независимости России, 12 июня, празднуется в честь принятия Декларации независимости России… в составе обновленного СССР.

Это вообще очень интересно.

Годы соединений Сатурна и Нептуна

1882

1917

1953

1989

2025 — 2026

1881 год.

Убийство императора Александра Второго террористами. Строго говоря, соединение Сатурна и Нептуна состоится только через год. Но для таких "тяжеловесов", как Сатурн и Нептун, год до и год после соединения — это "долгое соединение".

Тем более что передача власти окончательно произойдет только в 1883 году (коронация Александра Третьего).

1917 год —

Февральская и Октябрьская революции.

Николай Второй отречётся от престола в марте 1917. И потеряет жизнь летом 1918.

Сатурн и Нептун были в точном соединении летом 1917.

1953 год.

Год смерти Иосифа Сталина.

Сатурн и Нептун в соединении зимой, весной и летом 1953.

1989 год.

Следующий год соединения — 1989. Через два года, в 1991, произойдет так называемый "распад" Советского Союза.

1989 — 1991 — это годы "долгого соединения" Сатурна и Нептуна.

Берлинская стена

Самым впечатляющим событием, символизирующим окончание цикла Сатурн — Нептун, стало падение Берлинской стены.

9 ноября 1989 года, практически в момент точного соединения Сатурна и Нептуна, Берлинская стена прекратила свое существование.

Ещё в 1987 году Рональд Рейган призвал, выступая в Берлине: "Господин Горбачев, разрушьте эту стену! Господин Горбачев, откройте эти ворота!"

9 ноября 1989 знаменитая стена, которая разделяла Западный и Восточный Берлин почти 30 лет, прекратила свое существование. Она была разрушена бульдозерами и экскаваторами. И разобрана на кусочки, которые уносили домой тысячи берлинцев с одной и с другой стороны.

Символизм, конечно, впечатляет. Нептун и Сатурн — это море (Нептун) и стены (Сатурн). И вот человеческое море разрушило огромную стену. Это, конечно, было не совсем так. У этого "акта размытия" были свои архитекторы, но внешне всё выглядело как "волна людей снесла стену". Которая была серьезным инженерным сооружением. И без команды руководства СССР никто бы ничего не размыл.

Почти 30 лет… Неужели опять 29,5? Да, опять цикл Сатурна. Стена простояла почти 30 лет. Она была построена в 1961 году, напряжённость началась ещё раньше, в 1958 — 1960. И в 1961 Никита Хрущёв, который любил резкие поступки, принял решение о строительстве Берлинской стены.

Михаил Горбачев хотел войти в историю как "разрушитель стен". Но речь шла не только о красивом символическом жесте.

Начался вывод советских войск из Германии.

На конец 1990 года имущество Западной группы войск оценивалось в 30 миллиардов западногерманских марок. Все было оставлено.

Но что имущество.

Это было "крупнейшее геополитическое поражение", по словам политолога Семена Багдасарова.

Философ Александр Зиновьев называл это событие "апогеем предательства", называя Горбачева и Ельцина "интеллектуальными кретинами и моральными подонками".

Предательство совершилось, писал Зиновьев, "как компонент диверсионной операции Запада". Но ответственность за это — на Горбачёве.

Цикл предательства

Нептун — это планета не только всеобщего равенства и божественной любви, но и иллюзий, обманов, самообманов и предательства. Безволия и потери ориентиров.

Аспект Сатурн — Нептун часто связан с предательством и обманом (Нептун), который разрушает фундамент государства (Сатурн).

Горбачев разрушил стены и открыл дорогу расширению НАТО на Восток. Это "мина" под нашу политику на 100-200 лет вперёд и предательство всех наших союзников в Европе и в мире" (Валентин Фалин).

Через два года СССР прекратит своё существование (ГКЧП — август 1991, Беловежское соглашение — декабрь 1991).

Встреча на Мальте

В 1989 произошло ещё одно событие. Это встреча на Мальте Горбачева и Буша. Воспоминания о ней сводятся к общему клише — эта встреча "ознаменовала окончание холодной войны".

Правда, после распада СССР США заявили, что это их победа, они "выиграли холодную войну". Так эта встреча была перемирием или признанием поражения?

Анатолий Громыко оценивал эту встречу как "второй Мюнхен" и говорил, что на Мальте "Горбачев проиграл по всем статьям".

Некоторые историки считают, что в декабре 1989 произошла капитуляция Горбачева перед коллективным Западом. Но в качестве кого? Был ли генеральный секретарь ЦК КПСС агентом зарубежных стран? Или им манипулировали силы извне и внутри руководства страны?

Точно можно сказать, что это событие было связано с предательством. И роль Горбачева, пассивная или активная, очевидна.

Как раз в декабре 1989 было последнее соединение Сатурна и Нептуна. Всего было три соединения. И последнее, так сказать, роковая точка — именно в момент встречи Горбачева и Буша на Мальте.

Кстати, символично, что во время встречи поднялся шторм (Нептун), и вместо военных кораблей встречу перенесли на более устойчивый пассажирский лайнер "Максим Горький".

Символично, что встреча прошла у берегов Мальты. Могущественный орден госпитальеров — "давний посредник между Ватиканом, МИ-6 и ЦРУ", считает историк Андрей Фурсов. А прибыл туда Горбачев прямо из Ватикана.

Поэтому, хоть и нет акта капитуляции, он был символически подписан Горбачевым на Мальте перед всем коллективным Западом.

История продолжилась дальше всем известным путем — через "путч" в августе 1991 года и Беловежскую пущу в декабре 1991.

Эпоха перемен

Циклы времени и Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке © CC0, Pixabay

Первые очертания будущего мы увидим на окончании оборота Сатурна для карт "независимости". Для всех стран бывшего СССР это 2021 — 2022 годы.

А в 2024 — 2026 годах наступит новая, абсолютно другая, эпоха.

Будет и своя Мальта, и своя Берлинская стена.

Впереди — три года перемен. Будет интересно узнать каких.

А правителям, которым кажется, что они чем-то управляют, полезно помнить о судьбе Горбачева, который имел невероятную власть, а закончил рекламой пиццы.

В 1997 году Горбачеву были необходимы деньги для работы его фонда. За рекламу ему заплатили, по слухам, около миллиона долларов.

Когда рекламный директор приветствовал Горбачева возле Кремля словами "мы сегодня участвуем в грандиозном проекте", Михаил Горбачев ответил: "Да, мне случалось в этих местах участвовать в грандиозных проектах".