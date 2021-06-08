На днях в Одессе суд арестовал на два месяца без права залога известного одесского «майдановца» Евгения Резвушкина. При этом все обошлось без традиционных в этом случае протестов «прогрессивной общественности». Он - весьма типичный персонаж с уголовным шлейфом, не меньшим чем у Сергея Стерненко

Как сообщила пресс-служба одесской полиции, 44-летний активист, прикрываясь общественной деятельностью, потребовал от местной предпринимательницы 80 тысяч гривен в месяц за «крышевание» бизнеса. В случае неуплаты денег он угрожал женщине- предпринимателю физической расправой и уничтожением имущества.

Вымогателя задержали бойцы спецподразделения КОРД сразу после получения второй части вымогаемой суммы. В ходе обысков, которые проходили дома и на рабочем месте Резвушкина, правоохранители изъяли деньги и другие доказательства его незаконной деятельности.

Чем знаменит Резвушкин: налеты на фермеров и игровые салоны

Резвушкин — уроженец города Хмельницкий, поселился в Одессе в начале 2000-х. Основал фирму «Ника-сервис+», которая занималась реализацией компьютерной техники и заправкой картриджей. Особых успехов в бизнесе он не добился и так бы и остался безвестным мелким предпринимателем, если бы не Майдан и последующие события в стране.

Резвушкин, будучи идейным националистом, собрал вокруг себя единомышленников, таких же выходцев с Западной Украины, и основал в Одессе ячейку Автомайдана. В полную силу их деятельность развернулась после 21 февраля 2014 года, когда он, наряду с Марком Гордиенко, занялись противодействием сторонникам Куликова поля, а так же стали заниматься волонтерством и различной криминальной деятельностью. Идти воевать на Донбасс он побрезговал, предпочитая монетизировать свой «патриотизм». Казус Стерненко. Европейская «правда» как символ лжи © скриншот видео " 5 канал"

У Резвушкина не получилось принять активное участие в событиях 2 мая: в самом начале столкновений на Греческой площади он получил резиновую пулю в голову и отправился на несколько дней в больницу. Впоследствии «автомайдановец» неоднократно гордился этим днем, устраивая травлю тех, кто приходил почтить память погибших к Дому профсоюзов. За время его «общественной» деятельности правоохранители возбудили против него 5 уголовных дел, но долгое время они были без движения: он поучаствовал в нападении на резиденцию Юракадемии, избил главного редактора телекомпании «Глас», чиновника облавтодора, а также принял участие в избиении прокурора на заседании Апелляционного суда Одесской области.

Не забыл он позаботиться о своем благосостоянии. Уже через год после победы Евромайдана «активист» поменял свой старенький Nissan на престижный внедорожник Mitsubishi Pajero. Резвушкин имел ежемесячные поступления от совместной деятельности с Дмитрием Гуменюком, командиром «Самообороны Одессы». Его группировка поучаствовала в немалом количестве скандалов связанных с вымогательством, бандитизмом и рейдерскими захватами. Позор украинского правосудия. Как приговор Стерненко уничтожил веру в суд © Twitter, Сергій Стерненко

Так, «патриоты» под руководством Резвушкина осуществляли налёты на фермеров, заставляя их делиться доходами с урожая, под угрозой сожжения имущества. Также он собирал регулярную «дань» с владельцев игровых автоматов, которые опасались, чтобы его люди не разгромили их салоны.

Строительные конфликты и черная археология

Но этим сфера интересов «майдановца» не ограничивалась: он засветился в ряде строительных конфликтов, вымогая деньги у одесских застройщиков, подмял под себя пункты приёма металлолома и даже занимался «чёрной археологией». В активе Резвушкина — избиение охранника на одной из строек Одессы, блокирование работы завода в Беляевке Одесской области, «наезд» на застройщика в селе Молодежном — тогда Резвушкин заявил, что если ему не принесут 20 тысяч долларов, то он заблокирует стройку.

Еще один пример — ситуация в 2018 г. на улице Успенской Одессы, где разгорелось противостояние между местными жителями и сотрудниками отеля. В построенную на улице Успенской гостиницу намеревались провести канализационные коммуникации через один из дворов. Жители дома № 13 по данной улице, недовольные строительством, попытались остановить работу экскаватора, перекрыв своей машиной въезд во двор. Вот только сотрудников охранной фирмы это вовсе не смутило — они разбили зеркало заднего вида и били по машине ногами. На месте разборок тогда заметили и Евгения Резвушкина, который наблюдал за действиями охранников и процессом укладки труб. А все потому, что он параллельно является не только главой общественной организации, но и директором охранной фирмы «Варта міста», сотрудники которой и оттесняли одесситов от работников водоканала. Украинские радикалы в центре Киева учили детей стрелять по Кремлю © strana.ua

Охранная фирма была создана в апреле 2015 года и ее зарегистрировали на гражданскую жену «майдановца» — Елену Семененко. Контора зачастую использовалась в различных силовых акциях против оппонентов как городской, так и киевской власти. В прошлом году она попала в серьезный скандал с разграблением памятника археологии национального значения. Варвары уничтожили скифский «царский» курган возле села Скобелево в Николаевской области V века до н.э., достигавший высоты в восемь метров, а в диаметре — более 85 метров. Официальных раскопок там не планировалось, тем не менее, злоумышленники, используя экскаваторы, вкопались в землю глубже, чем сам курган по высоте — 12 метров. Позже археологи местного университета, исследовавшие памятник после варварских «изысканий» оценили ущерб в сумму не менее 151 млн. грн. В СМИ возник нешуточный скандал, из-за которого в офисах «Варты» в конце ноября 2020 г. была произведена серия обысков. Что изъяли правоохранители — неизвестно, но дело о разграблении кургана отнюдь не закрыто. В феврале нынешнего года состоялись 11 обысков у людей, непосредственно производивших работы на кургане. Однако об арестованных пока ничего не слышно.

Провокатор Труханова

Имя Резвушкина часто вспоминают в СМИ в связи с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он неоднократно использовался мэрией для самых разнообразных политических провокаций. Например, он отметился во время разгона Антитрухановского майдана в 2016 году, за что «побратимы» окрестили Резвушкина «наемником Гены». А 9 мая 2020 года руководил нападением националистических организаций на автопробег Партии Шария.

Кстати, один раз «патриот» был осуждён на условный срок в один год по ст. 263 — незаконное хранение оружия и находился под испытательным сроком. Поэтому при принятии меры пресечения, согласно закону, его просто были обязаны отправить в тюрьму.

Однако, учитывая трепетную заботу власти о различных националистах, в это верится слабо. Возможно, покровители Резвушкина решили списать его как отработанный материал. За Стерненко активно вписывались прозападные грантоеды-соросята, к которым прислушивается Офис президента. В случае с трухановским провокатором такого пока не наблюдается. Лучшим показателем будет то, насколько активно дело будет рассматриваться в суде и дойдет ли до обвинительного приговора.

Ведь нельзя исключать варианта, что впоследствии его спустят на тормозах, либо избавят от ответственности так, как это было со Стерненко.