Название блюда, скорее всего, пошло от слова «крутить». Именно так крученики и готовятся: на тонкие, как для отбивных, блинчики из мяса кладется начинка, а затем все это заворачивается в рулеты и тушится или запекается в духовке.
Для приготовления кручеников можно взять любое мясо. То же самое с начинками: грибы, чернослив, рис, морковь, лук — на что хватит фантазии. На Волыни, например, крученики делают так: тушат мясо до полуготовности, кладут на него кусочек сала и тушеную капусту, а затем заворачивают.
Крученики обычно перевязывают ниткой или накалывают шпажкой, чтобы рулет не разворачивался. Подавая блюдо к столу, их аккуратно удаляют.
Для приготовления кручеников с грибами вам понадобятся:
- свинина — 500-600 грамм;
- репчатый лук — 1 штука;
- шампиньоны — 200 грамм;
- растительное масло — 4 ст. ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- вода или бульон — 100 мл.
Нарежьте свинину поперек волокон кусочками толщиной примерно 0,5 см. Лучше всего подойдет карбонад, можно с жировой прослойкой — так крученики получатся сочнее.
Отбейте каждый кусочек мяса молоточком. Отбивные должны быть тонкими, но следите за тем, чтобы они были целыми. Посыпьте их солью, перцем и натрите чесноком, продавленным через пресс. Оставьте свинину мариноваться.
Тем временем приготовьте начинку. На сковородке разогрейте растительное масло, обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте к нему нарезанные шампиньоны. Продолжайте жарить до румяности и полного испарения жидкости из сковороды. Под конец посолите и поперчите. Снимите с огня и слегка остудите.
На каждую отбивную выложите примерно по столовой ложке грибной начинки. Закрутите мясо в рулетики и зафиксируйте их ниткой или шпажкой (зубочисткой).
Обжарьте крученики с обеих сторон на сильном огне, не накрывая крышкой. Рулеты должны стать золотистыми, но не пересушивайте их.
Переложите крученики в форму для запекания, добавьте туда 100 мл кипятка или бульона, плотно накройте форму фольгой.
Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 20 минут.
Подавайте крученики горячими, с кашей или картофельным пюре.
Приятного аппетита!