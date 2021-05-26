Украинская кухня известна своими сытными и вкусными мясными блюдами. Одно из них – аппетитные крученики

Название блюда, скорее всего, пошло от слова «крутить». Именно так крученики и готовятся: на тонкие, как для отбивных, блинчики из мяса кладется начинка, а затем все это заворачивается в рулеты и тушится или запекается в духовке.

Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами © Фото: receptisalatov.com

Крученики обычно перевязывают ниткой или накалывают шпажкой, чтобы рулет не разворачивался. Подавая блюдо к столу, их аккуратно удаляют.

Для приготовления кручеников с грибами вам понадобятся:

- свинина — 500-600 грамм;

- репчатый лук — 1 штука;

- шампиньоны — 200 грамм;

- растительное масло — 4 ст. ложки;

- чеснок — 2 зубчика;

- вода или бульон — 100 мл.

Нарежьте свинину поперек волокон кусочками толщиной примерно 0,5 см. Лучше всего подойдет карбонад, можно с жировой прослойкой — так крученики получатся сочнее.

Отбейте каждый кусочек мяса молоточком. Отбивные должны быть тонкими, но следите за тем, чтобы они были целыми. Посыпьте их солью, перцем и натрите чесноком, продавленным через пресс. Оставьте свинину мариноваться.

Украинская кухня: рецепт свиного холодца © Фото: povar.ru

На каждую отбивную выложите примерно по столовой ложке грибной начинки. Закрутите мясо в рулетики и зафиксируйте их ниткой или шпажкой (зубочисткой).

Обжарьте крученики с обеих сторон на сильном огне, не накрывая крышкой. Рулеты должны стать золотистыми, но не пересушивайте их.

Переложите крученики в форму для запекания, добавьте туда 100 мл кипятка или бульона, плотно накройте форму фольгой.

Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 20 минут.

Подавайте крученики горячими, с кашей или картофельным пюре.

Приятного аппетита!