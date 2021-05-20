В четверг, 20 мая, президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную двухлетию пребывания в должности. Одной из главных тем стало отношение главы государства к предыдущей власти и к совершенным в каденцию Порошенко преступлениям

Бескрылая конференция. Что показал первый час общения Зеленского с прессой © REUTERS, Gleb Garanich Зеленского к представителям прежней власти, включая несменяемого главу МВД Арсена Авакова, который параллельно является куратором ультраправых группировок. Аваков на посту уже 7 лет, и за это время нет никакого прогресса в расследовании резонансных дел об убийствах, включая убийства на Майдане, в одесском Доме профсоюзов, а также убийства журналистов.

О резонансных убийствах и Авакове

С 2016 года на Украине не могут расследовать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Поначалу, как и в ряде других преступлений, в этом деле усматривали «руку Кремля». Представитель «боевого» крыла «Народного фронта» Андрей Левус назвал убийство «терактом российских спецслужб» и призвал объявить о повышенной террористической угрозе. Это позволило бы, по его словам, запрещать массовые собрания и проводить «чёткие фильтрационные мероприятия».

После победы Евромайдана он на полгода стал заместителем главы СБУ, отвечавшим за работу с создававшимися тогда добровольческими националистическими батальонами, а затем был помощником экс-спикера парламента Андрея Парубия.

12 ноября 2019 года следствие Нацполиции МВД Украины объявило: в убийстве Шеремета подозреваются солист группы «Риффмастер» Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Все подозреваемые — демобилизованные участники АТО — ООС. В доказательной базе обвинения были записи с видеокамер Нацполиции, где зафиксирована подготовка к подрыву автомобиля подруги Шеремета Алены Притулы, где в день своей гибели оказался Шеремет. Закладывавший взрывчатку человек внешне походит на Антоненко.

Он сильно хромает, а известно, что у Антоненко травмирована нога.

Националисты организовали серию акций с требованием освободить подозреваемых на том основании, что они патриоты. И 20 мая, отвечая на вопрос о деле по убийству журналиста Павла Шеремета, будет ли наказан Арсен Аваков, если Антоненко и других оправдают, Зеленский ответил, что в таком случае глава МВД должен уйти в отставку. Он также заявил, что переписывается с подозреваемой в убийстве Яной Дугарь.

Зеленский ответил на приглашение Путина на переговоры в Москву © REUTERS, Gleb Garanich

Telegram-канал «Женщина с косой» полагает, что это говорит о достаточно близких отношениях президента именно с радикальными националистами.

«Кто еще из тех, кто пострадал от несправедливости власти и силовой системы, может похвастаться тем, что переписывается с Президентом, или у нас только "активисты Дугарь—Стерненко" имеют преференции на справедливость? Зеленский уже предложил Дугарь должность в СБУ?» — задает вопрос «Женщина с косой».

Журналисты издания «Вести» также в связи с этим поставили вопрос: «Как вы думаете, с матерью Олеся Бузины Зеленский тоже переписывается?»

О Порошенко и карме

Примечательно, что экс-президент Порошенко, которому Зеленский обещал стать приговором, в тот же день заявил, что украинское правосудие должно ответить за арест Антоненко. Порошенко лично посетил Антоненко в его квартире на Старовокзальной улице Киева.

«Дорогой Андрей! Я у тебя в гостях не просто как гражданин Украины. Я пятый президент Украины, Верховный главнокомандующий. Не все знают ту огромную роль, которую ты сыграл в создании Сил специальных операций Украины, Десантно-штурмовых войск. Мы своих не бросаем. То, что случилось с тобой, — преступление против тебя как защитника Украины. Обещаю тебе — те, кто отнял у тебя 500 дней, которые ты провел в изоляции от дома, от семьи, будут наказаны», — сказал Порошенко подозреваемому в убийстве.

На прощание Порошенко пообещал Антоненко принять его как гостя в офисе «Европейской солидарности» — когда с него снимут электронный браслет. Экс-президент Украины также пообещал Антоненко полное оправдание.

Очевидно, что визит к подозреваемому в убийстве Шеремета ветерану АТО Порошенко совершил исключительно в целях саморекламы. Впрочем, именно так этот визит и был организован.

Самого же экс-президента, несмотря на обещания в 2019 году, новые власти не спешат привлекать к ответственности за совершенные преступления. На пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский фактически ушел от ответа на вопрос об обещанном приговоре предшественнику, хотя и подтвердил его преступления. По словам Зеленского, он уже стал приговором, а наказанием для Порошенко является его карма.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: два года триумфа или позора? — трансляция ©

Мы видим только поверхностно, что сделано. Для кого? Для чего? Я понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас. Я не хочу говорить детально про их шаги, операции, бизнес, реальные, специальные блокады того или иного направления для заработка денег, про Крым. Много всего. Я понимаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек — никто. И это нельзя исправить никогда ничем. Ни опытом, ни образованием. Это или есть, или этого нет.

Я реальный приговор для него, когда пошел в президенты, вот и все», — заявил Зеленский.

Иными словами, если правильно интерпретировать слова президента Украины, наказанием для Петра Порошенко за совершенные им преступления (а их наличие Зеленский не отрицает) является уже тот факт, что он, Порошенко, плохой человек. И, согласно индуистским верованиям, в следующей жизни он может переродиться во что-нибудь нехорошее.

В принципе, если следовать этой логике, апеллируя к потусторонним силам, можно вообще распустить правоохранительные органы и судебную систему, уповая на правосудие в загробном мире.

«Заметил вот какую деталь. Если звучит действительно неудобный вопрос, Зеленский начинает делать вид, что не понимает, о чем его спрашивают, и показательно записывает вопрос в блокнотик. Либо просто воспринимает вопрос с усмешкой. Это уже нервное, наверное. А потом долго и пространно отвечает на что угодно, но только не на сам вопрос», — комментирует пресс-конференцию Telegram-канал «Бородатая бабушка».

Резюме

В сущности, говоря о расследовании убийства Павла Шеремета, Зеленский не назвал ни одно из резонансных преступлений, совершенных в период каденции президента Петра Порошенко. А говоря об Авакове, ограничил его ответственность нерасследованным убийством Шеремета.

Ни о Бузине, ни о расстрелах на Майдане, ни о деле 2 мая в Одессе Зеленский не сказал. Тем самым показав, что нынешний украинский режим к раскрытию резонансных преступлений подходит избирательно и не желает раскрывать те, которые могут вывести следователей на представителей бывшей и нынешней политической власти страны. Расследование уголовных дел против них может выявить как заказчиков этих преступлений, так и их спонсоров в некоторых западных посольствах.

В такой ситуации украинскому президенту только и остается, что произвольно трактовать наказание как карму, то есть уповать на волю богов.