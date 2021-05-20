В ходе встречи Лаврова и Блинкена распространено заявление госсекретаря США о том, что Госдепартамент не будет вводить санкции против оператора «Северного потока – 2» — компании Nord Stream 2 AG

США планируют новые санкции лишь против российских судов и компаний

Накануне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена американское издание Axios сообщило, что Администрация Джо Байдена не будет вводить санкции против оператора «Северного потока – 2» — зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG — и против её исполнительного директора Маттиаса Варнига. По данным издания, об этом сказано в очередном докладе об исполнении санкций к участникам проекта, который Госдепартамент каждые 90 дней направляет в Конгресс.

На следующий день это подтвердило и агентство Bloomberg. Как сообщили в агентстве, Госдеп считает, что Nord Stream 2 AG ведёт попадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от таких мер по причинам, связанным с национальной безопасностью. Эта информация вызвала бурную реакцию у сторонников «адских санкций» против России. Так, телеканал Fox News сообщил, что США не желают жертвовать из-за газопровода своими тесными отношениями с Германией. «Остановка проекта, готового на 95%, также потребует санкций против немецких потребителей газа, на что администрация Байдена идти не желает. Строительство может быть завершено уже этим летом», — отметил телеканал. Немецкие экологи подадут в суд на немецкое ведомство за «Северный поток — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

А сенатор от штата Техас Тед Круз написал в Twitter: «Потрясающе! Невероятно! Вопреки законам США Байден активно помогает Путину строить трубопровод. Объективно говоря, администрация Байдена становится самой пророссийской за всю современную эпоху». При этом, по данным портала Politico, Госдепартамент США выступает за санкции против четырёх российских судов и четырёх связанных с ними компаний, не сообщив их названий. По мнению портала, администрация США полагает, что эти санкции способны задержать строительство трубопровода.

Через несколько часов после этого корреспондент CBS News Ина Руффини выложила в Twitter копию доклада Госдепа, из которого следует, что под санкции могут попасть суда «Юрий Топчет», «Владислав Стримов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский», а также компании «Коксохимтраст», «Мортранссервис», ФГБУ «Морспасслужба» и АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

В Госдепартаменте предметно не реагировали на все эти сообщения до встречи Лаврова и Блинкена. Так, в середине дня 19 мая представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация не комментирует ожидаемый доклад госдепартамента по «Северному потоку – 2», по-прежнему считая строительство трубопровода «плохой сделкой» и геополитическим проектом России, несущим угрозу энергетической безопасности Европы. А за несколько часов до начала встречи глав российского и американского внешнеполитических ведомств представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США по-прежнему намерены использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить реализации проекта «Северный поток – 2». По её словам, Вашингтон будет продвигать «энергетическую безопасность Европы», чтобы не допустить «хищнического поведения» со стороны Москвы. Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Однако в ходе встречи в Рейкьявике Сергея Лаврова и Энтони Блинкена было распространено письменное заявление последнего, в котором сказано, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, также главы и работников компании. «Сегодня Госдепартамент подал в Конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, участвующие в строительстве трубопровода „Северный поток – 2", включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят», — говорится в заявлении Блинкена. «Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, её главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — подчеркнул госсекретарь США.

При этом Энтони Блинкен попытался «сохранить лицо». Заявление завершается такими словами: «Мы продолжим выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС. Наша позиция против „Северного потока – 2" непоколебима».

Одну нитку «Северного потока – 2» планируют завершить до конца июня

В среду, 19 мая, Федеральное управление водных путей и судоходства Германии опубликовало предупреждение морякам о том, что с 22 мая по 30 июня в районе разделения движения Адлергрунд в экономической зоне Германии в Балтийском море будут вести работы по строительству трубопровода. Регулятор указал координаты недостроенного участка нитки В «Северного потока – 2» протяжённостью 13,9 километра, и баржу «Фортуна», которая будет задействована на её укладке. Вокруг судна ведомство установило охранную зону в 1,25 мили, которую контролируют четыре судна. Всего же у баржи находится флот из девяти различных судов.

По данным навигационных порталов, к 19 мая баржа уложила 44,5 километра труб СП-2 в датских водах, и до границы с экономической зоной Германии ей осталось достроить 4,5 километра. В последние дни судно вышло на темп укладки в более чем тысячу метров в сутки, и при благоприятной погоде может завершить датский участок к 24-25 мая. При этом 14 мая «Фортуна» пересекла первый «Северный поток» и уложила поверх него трубы нитки В «Северного потока – 2».

Маршруты газопроводов отличаются, так как первый газопровод уложили в датских территориальных водах у острова Борнхольм, а второй из-за позиции Копенгагена укладывают в обход. «Пересечения между объектами инфраструктуры, в том числе технические решения, регулируются соглашениями между операторами подобных инфраструктур и являются стандартной практикой в индустрии», — сообщили в Nord Stream 2 AG, добавив, что не могут предоставить подробную информацию о ходе строительных работ.

По обновлённому плану-графику работ, представленному оператором проекта Датскому энергетическому ведомству, «Фортуна» должна завершить работы в водах Дании 26-27 мая и сразу перейти на немецкий участок нитки В протяжённостью в 13,9 километра. Его планируется достроить и, соответственно, полностью сдать нитку В до конца июня. Примечательно, что барже не придется делать паузу, и она сразу сможет приступать к работам в немецких водах. Дело в том, что 17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) распорядилось немедленно реализовать вторую поправку разрешения на строительство и эксплуатацию СП-2 в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

«В связи с эффектом исков, поданных экологическими ассоциациями по второй поправке к разрешению, строительство газопровода „Северный поток — 2" в немецкой экономической зоне было невозможно до конца мая. В связи с этим необходимо было принять решение о порядке немедленной реализации второй поправки», — сообщили в BHS. В ведомстве уточнили, что тщательно изучили интересы всех сторон, и решение необходимо для того, чтобы уложить 2 километра газопровода в немецких водах. «В связи с окончанием периода отдыха птиц в мае и периферийным расположением отрезка газопровода значительного влияния на охраняемые виды птиц и птичий заповедник ожидать не стоит», — пояснила президент BSH Карин Камман-Клипштейн. Байден откажется от санкций: Госдеп США подготовил необычный доклад по «Северному потоку – 2» © Twitter, Secretary Antony Blinken

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать это решение немецкого регулятора в суде Гамбурга, но её предыдущие иски пока лежат в этом суде без движения. Также DUH 19 мая подала в административный суд в Шверине иск, направленный против создания властями Мекленбурга — Передней Померании фонда в поддержку проекта «Северный поток — 2». Стоит отметить, что этот фонд пока не осуществляет никакой деятельности.

При этом трубоукладчик «Академик Черский», который встал на нитку А «Северного потока — 2» в конце апреля, пока уложил менее 7 километров газопровода. В датских водах ему предстоит пройти около 65 километров, а в немецких — 16,5 километра. Датское морское ведомство сообщало в предупреждении морякам, что работы продлятся до конца сентября.

НАТО организовало учения у района достройки «Северного потока — 2»

В понедельник, 17 мая, пять кораблей, которые входят в постоянную группу НАТО по противоминной защите № 1 (SNMCMG1), покинули немецкий Росток и отправились к острову Рюген. Там минные тральщики «Пемброук», «Крокус», «Сульцбах-Розенберг», «Зирикзи» и «Уганди» и корабль материально-технической поддержки «Гадетия» ВМС Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Эстонии на следующий день начали учения. Они проходят всего в 55 километрах от баржи «Фортуна», которая завершает строительство нитки В «Северного потока — 2» в датских водах.

Примечательно, что в НАТО публично ничего не сообщали о проводимых учениях. Хотя Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) опубликовало предупреждение морякам о трёхдневных учениях тральщиков немецких ВМС с погружениями и использованием беспилотников в бухте Мекленбурга, но ничего не сообщило об острове Рюген. Судя по данным навигационных порталов, минные тральщики НАТО проводят учения в одной из бухт острова. По крайней мере, 18 мая корабли за ее пределы почти не выходили.

Ранее представитель компании-оператора «Северного потока — 2» сообщал, что 28 марта 2021 года на расстоянии менее мили у баржи «Фортуна» всплыла неизвестная подлодка. «С учетом того, что якорные линии „Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода», — заявил Андрей Минин.

Известно, что в конце апреля SNMCMG1 провела десятидневные учения у берегов Эстонии. Тогда в постоянной группе НАТО по противоминной защите № 1 заявили, что обнаружили в Финском заливе 130 боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн и ликвидировали 49 из них.