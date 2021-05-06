Василий Блаженный — покровитель Москвы

Символом не только Москвы, но и России является шедевр средневековой архитектуры – построенный в 1561 году Покровский собор, что на Рву, называемый обычно Собор Василия Блаженного. Но естественным образом возникает вопрос: а кто же такой этот святой, традиционное иконописное изображение которого – тощий мужчина, одетый лишь в тряпку вокруг пояса?

Будущий святой родился в 1469 (по другим данным — в 1462) году на па­пер­ти Бо­го­яв­лен­ской церкви в селе Ело­хо­ве, где его мать молилась о благополучных родах.

Богоявленский собор, кстати, в высшей степени известный и без св. Василия — тут крестился Александр Пушкин, при Советской власти тут был перезахоронен прах святителя митрополита Алексия, и это был главный храм Русской Православной церкви, в котором проходили патриаршие службы.

Родители Василия, крестьяне Иаков и Анна, отдали его в обучение сапожному мастерству. Уже в это время у мальчика проявился дар прозрения. Один ку­пец за­ка­зал са­по­ги и про­сил сде­лать их та­ки­ми, чтобы не сно­сить за год. «Со­шьем та­кие, что и не из­но­сишь их», — ответил Василий. На недо­умен­ный во­прос ма­сте­ра уче­ник от­ве­тил, что за­каз­чик да­же не обу­ет но­вые са­по­ги, так как ско­ро умрет. Через несколь­ко дней про­ро­че­ство сбы­лось.

В шестнадцать лет Василий оставил хозяина и мастерство и начал подвиг юродства, без крова и одежды, подвергая себя великим лишениям, отягчая тело веригами.

Часто Василий Блаженный ночевал в Китайгородской башне у Варварских ворот и у боярской вдовы Стефаниды Юрловой на Кулишках. Уже при его жизни и долгие годы после смерти блаженного место на Варварке называлось Васильевским лужком. А вот Васильевский спуск назван уже в честь Покровского собора.

В житии Василия Блаженного есть много примеров совершенных им чудес.

— Однажды воры, заметив, что святой одет в хорошую шубу, подаренную ему неким боярином, задумали обманом выманить её у него. Один из них притворился мертвым, а другие просили у Василия на погребение. Василий точно покрыл мертвого своей шубой, но, видя обман, сказал при этом: «Шуба лисья, хитрая, укрой дело лисье, хитрое. Буди же ты отныне мертв за лукавство, ибо писано: лукавии да потребятся». Накрытый шубой жулик действительно умер.

— Однажды Блаженный Василий разбросал на базаре калачи у одного калачника, и тот сознался, что в муку подмешивал мел и известь.

— Летом 1547 года Василий пришел в Вознесенский монастырь на Остроге (Воздвиженка) и перед церковью долго молился со слезами. На следующий день начался известный московский пожар, именно с этого монастыря.

— Однажды государь пригласил юродивого к своему столу. Три раза подносили блаженному вино, а тот трижды выплескивал его на пол. Грозный рассвирепел, но юродивый объяснил, что «излиянием этого пития погасил я большой огонь в Великом Новгороде». И действительно, через 2 дня в Москве стало известно, что в Новгороде возник пожар, но люди с ним быстро справились.

— Камнем разбил на Варваринских воротах образ Божьей Матери, который с давних пор считался чудотворным. На него набросилась толпа паломников, стекавшихся со всей Руси с целью исцеления, и начали его бить «смертным боем». Юродивый сказал: «А вы поскребите краску!» Удалив красочный слой, люди увидели, что под изображением Богоматери скрывается «дьявольская харя».

— Он предсказал, что после смерти Ивана Васильевича царем станет не Иван Иванович, а Федор.

Разоблачений Василия Блаженного боялся сам Иван Грозный, почитая его «яко провидца сердец и мыслей человеческих».

Когда блаженный умер (1557, по другим данным — 1552 год; от 83 до 94 лет — немало даже по нынешним временам), царь отдал приказ похоронить его на кладбище Собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, и сам нес тело к могиле. Погребение совершал митрополит Макарий.

В 1588 году, убедившись в том, что около могилы блаженного происходят чудеса исцеления, патриарх Иов предложил Поместному Собору принять решение о канонизации святого. Службы в день его памяти, 15 августа, совершались патриархом и в присутствии царя (в 1991 году эта практика была возобновлена, правда, без царя).

По повелению царя Федора Иоанновича к Покровскому храму была пристроена церковь (придел) в честь Василия Блаженного. Над мощами святого соорудили серебряную раку, покров для которого был изготовлен в мастерской царицы Ирины.