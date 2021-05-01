Последняя неделя апреля стала на Украине рекордно холодной, но местному шоу-бизнесу было жарко. На повестке дня оказались самые серьезные темы — как не пускать в страну российских конкурентов и как мотивировать своих звезд не ступать на русскую землю. И вот что из этого получилось

Моргенштерн

Моргенштерна (Алишера Валеева) в черный список. В ведомстве сочли артиста угрожающим национальной безопасности страны. В пятницу, 30 апреля, рэп-исполнитель отреагировал на это решение.

«Украина, я вас обожаю. Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами *** стадион. *** политику. Мы братья», — заявил Моргенштерн у себя в Instagram.

Истории с лишением его права на въезд на Украину предшествовал целый ряд событий. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что музыкант опасается ехать на Украину, так как его «напугали события в Одессе». При этом никаких видео или комментариев в соцсетях сам певец не давал.

Так или иначе, на новость живо отреагировали в Верховной Раде, отдельные депутаты призвали коллег не пускать «это чудовище» в страну, заявив, что в противном случае физически помешают ему въехать.

Открытым в этой истории пока остается только один вопрос: что будет с билетами, которые давно продавались? В июне Моргенштерн должен был дать три концерта на Украине: в Киеве, Харькове и Запорожье. Официальных заявлений о возврате денег купившим билеты до сих пор нет.

Моргенштерн, кстати, 181-й по счету российский артист, кому запрещен въезд на Украину как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности страны.

Опасный Табаков

Угрожал целостности Украины на этой неделе и режиссер Олег Табаков. Несмотря на то что актер умер в 2008 году, в Киеве его считают очень опасным.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение каналу «ЯТБ» из города Олешки Херсонской области за показ детского фильма «Раз, два — горе не беда!» 1988 года с участием Табакова.

Представитель канала Светлана Кареева пыталась было объяснить, что Табаков давно умер и никак не может угрожать Украине, но в Нацсовете её слушать не стали и пообещали в следующий раз выписать штраф. Закон есть закон, пусть он и бессмысленный, зато беспощадный.

Русско-украинская психбольница

Российский певец Филипп Киркоров и украинская исполнительница Maruv презентовали новый совместный клип на песню «Комильфо». По задумке режиссера клипа Яны Чаплыгиной, медсестра похищает и держит в заложниках в больнице для душевнобольных известного артиста.

«Психологический fashion-триллер о женской мести. Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра Maruv может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину свой мечты, а самого Филиппа Киркорова?» — говорится в описании под роликом.

«Фигануть за 5 минут»: повар-русофоб предложил украинцам меню на Пасху © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«Косит под Леди Гагу?», «Блин, жалкая пародия на Бьенсе», «Какая же х***я (извините)», «Да, давайте больше стигм (клеймение. — Ред.) на психдиагнозы в нашем обществе», «Почему у нас тема психушки так актуальна?», «Lady Gaga ft Beyonce — "Telephone", уж слишком похоже», — написали подписчики Maruv.

Кстати, вот для сравнения клип «Telephone» американских певиц, с которыми сравнивают украинку.

Порошенко, Зеленский и «Пающие трусы»

В начале прошедшей недели на Украине состоялась еще одна интересная премьера. Группа «Пающие трусы» презентовала песню Porsche, посвященную «любимому олигарху». Музыку к ней написал продюсер группы, композитор Владимир Бебешко, а стихи — местная поэтесса Елена Палашек.

«Пахнет вечер подмышкой небритой. Море плещется прямо в душе. Исполняя тебе Despacito, я уже заказала Порше! Ты меня отлюбил, отутюжил, предлагая мне рай в шалаше. Ты хороший, но мне очень нужен, пусть хоть маленький, все же Порше», — поется в новой песне коллектива.

На чем ездишь? Младшая дочь Пугачевой похвасталась своим автопарком © Максим Галкин/Инстаграм

«ПороШЕ? Нко? ШЕ-ше-ше-ше?», «Жизненно, актуально…», «Порох что ли?», «Дык эт про Зеленского!», «Наш седовласый гетман Петро Порошенко», — предположили пользователи.

«Трусы» стали «стебом» продюсера Бебешко и ныне покойного музыканта Андрея Кузьменко на популярность большого числа девичьих групп, которые брали не вокалом, а вкусными телами и откровенными нарядами.

Как ни странно, «Пающие трусы» понравились зрителям не только красотой исполнительниц, но и юмористическими текстами, высмеивающими пороки общества.

Сразу после выхода премьеры представители группы сообщили об уходе фронтвумен коллектива Ольги Лизгуновой. Она отправилась в сольное плавание, уже даже успев выпустить сольный альбом «А у нас на дискотеке» из пяти песен в жанре диско 1980-х.

«Трусы» в поиске новой солистки, продюсер Бебешко пошутил, что кастинг, «как всегда, будет проходить в сауне».



Звездопад и квартира в Киеве

Последние несколько дней ознаменовались и другими уходами. По окончании 11 сезона одного из самых масштабных шоу Украины «Голос страны» сразу двое наставников проекта заявили, что больше в нем принимать участия не будут. Речь про Тину Кароль и Monatik.

«Это мой крайний сезон. Я очень благодарна "Голосу страны" и благодарна всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Я люблю каждого», — заявила артистка в эфире программы и предложила вместо себя певицу Юлию Санину.

Monatik (Дмитрий Монатик) сформулировал свое решение не так понятно, заставив поклонников сначала погадать, что же он на самом деле имел в виду.

«Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте "Голос страны", и тренеров за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!» — написал певец.

«И в этот момент все поклонники такие: в смысле до свидания? Может быть, до новых встреч?», «Он реально собрался уходить? Нееееееет!!», «Лучшие уходят…», «И Димка уходит, что ж такое», — написали подписчики певца.

Чей Крым? Лоза ответил на главный украинский вопрос © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Пока наставники «Голоса страны» отказывались от дальнейшего участия, победитель 11 сезона этого шоу певец Сергей Лазановский отчитывался, как распорядится двухкомнатной квартирой в Киеве, которую выиграл.

Юный артист заявил, что приз продаст, вырученные деньги частично направит на развитие своего творчества, а часть отдаст на благотворительность. По мнению молодого человека, деньги в его работе не самое главное.

«Это (участие в конкурсе. — Ред.) было сложно психологически, особенно ожидание результатов, но как только раздается твоя фамилия, то эмоции просто бьют через край. Самое ценное было даже не победить, а найти своего зрителя и слушателя», — рассказал молодой певец.

Примечательно, что Лазановский — уроженец Попельников Ивано-Франковской области. Родное село он решил не бросать, поэтому и принял решение продать двушку в Киеве.

Green Grey едут в Россию

Пока одни артисты отказываются от работы в украинских шоу, их коллеги, не найдя своей аудитории в родной стране, решают попытать счастья в России. В среду, 28 апреля, на Украине разгорелся очередной скандал на почве «патритизма».

Причиной разборок послужило известие о том, что группа Green Grey в июне примет участие в фестивале «Дикая мята», который проходит в Тульской области.

«Очередные голуби мира», «Деньги не пахнут», «Растеряв свою аудиторию в Украине, им ничего не остается, как ехать в Россию», — тут же написали «серо-зеленым» радикально настроенные граждане Украины.

«Не думаю, что там (в России. — Ред.) они популярнее, чем в Украине. Просто в России лучше развита концертная инфраструктура. А у нас вместо того, чтобы ругаться и разваливать шоу-бизнес, лучше объединяться и создавать его вместе. В том числе строить новые концертные залы», — прокомментировал выступление группы в РФ композитор и продюсер Вадим Лисица.

Известие о выступлении Green Grey в РФ дало новый толчок старому обсуждению: нужно ли законодательно регулировать работу артистов в ненавистном государстве?

До сих пор роль регулятора в этом вопросе брали на себя местные радикалы, доходчиво объяснявшие звездным землякам, что ехать в Россию не нужно, ведь это нечестно по отношению к своей стране.

«Я считаю, что это двойные стандарты. В Украине Дизель (участник коллектива Green Grey. — Ред.) произносит патриотические лозунги, а потом едет выступать в Россию. В свете последних военно-политических событий нужно воздержаться от гастролей до тех пор, пока не поменяется политика России по отношению к Украине. А если не поменяется, остановить какое-либо сотрудничество», — утверждает Лисица.

А вот генеральный продюсер фестиваля «Дунайська січ», поэт и композитор Александр Ягольник, уже неоднократно предлагал официально облагать гонорары выступающих в России украинцев дополнительными налогами, которые пошли бы на нужды армии.

Интересная инициатива, особенно в свете того, что «Студия "Квартал 95"», основанная нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжает сотрудничать с российскими каналами.

Кто кого домогался?

Украинской певице Ани Лорак, которая тоже часто попадала в немилость к радикалам, на этой неделе пришлось оправдываться. Только на этот раз «патриоты» оказались ни при чем.

Украинский артист Dzidzio рассказал, как больно быть Пугачевой © Dzidzio/Инстаграм Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказала, как продюсер Константин Меладзе в определенный момент их совместной работы стал проявлять к ней симпатию и выдвигать оскорбительные предложения.

«Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития, они мне не подошли», — рассказала Лорак.

На ее признание отреагировал брат продюсера, певец Валерий Меладзе, которого возмутило сказанное, а на предложение журналистов прокомментировать ситуацию он просто взорвался.

«Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать!» — сказал исполнитель.

На защиту композитора встала и певица Лолита Милявская, по словам которой, в последнее время все просто помешались на теме харасмента и ищут его там, где его нет и быть не может.

На следующий же день Лорак заявила, что ничего подобного не имела в виду, и обвинила в скандале журналистов, которые якобы «перекрутили» ее слова.

«Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», — оправдалась певица.

Поклонники композитора, который, кстати, с 2015 года состоит в браке с певицей Верой Брежневой, пошутили, что, вероятно, она была сговорчивее.