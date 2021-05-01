Один век и два года тому назад — в 1919 году — на Первомай в Киеве состоялась знаковая встреча. В кафе Х.Л.А.М. встретились молодой поэт Осип Мандельштам и юная художница Надежда Хазина. Именно благодаря Хазиной до нас дошла львиная доля из наследия Мандельштама.

Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки
Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки
© РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?» — писал Мандельштам в одном из стихотворений.

Оссиан — легендарный кельтский бард ΙΙΙ века, который прославился спустя пятнадцать столетий трудами шотландского поэта Джеймса Макфесона. Его «переводы» (на деле стихи писал сам Макферсон) поэм Оссиана с гэльского в 60-х годах XVIII века вызвали настоящую сенсацию и повлияли не только на британскую, но и на русскую литературу.

Поэмы переводили Гавриил Державин, Николай Карамзин, Василий Жуковский и многие другие выдающиеся русские поэты той эпохи. Переводил Оссиана и Александр Пушкин. Впрочем, гэльский бард вдохновлял поэтов не только на переводы. И до Мандельштама имя Оссиана появлялось в стихах русских поэтов.

«Под занавесою тумана,
Под небом бурь, среди степей,
Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать
И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять!…» — писал Михаил Лермонтов в стихотворении «Гроб Оссиана».

Русский поэт не зря называл Шотландию «своей». Он считал, что его род ведет начало от легендарного барда-пророка Томаса Лермонта, один из потомков которого — Джордж Лермонт — был взят в плен войсками Дмитрия Пожарского во время войны с поляками, перешел на службу к русскому царю Михаилу Фёдоровичу и основал род Лермонтовых. Шотландия как прародина фигурирует и в лермонтовском «Желании».

«На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля», — писал Лермонтов о том, что бы он сделал, будь он степным вороном.

Можно предположить, что популярности кельтской культуры среди молодых русских сегодня Лермонтов бы обрадовался. Кельтская культура — это не только ирландские пабы в самых разных городах России и Украины, но и многочисленные парады на День Святого Патрика, а также группы, играющие кельтский рок, панк и другие жанры кельтской музыки вплоть до фолка. А одна из лучших экранизаций повести из сборника кельтского фольклора «Мабиногион», мультфильм «В поисках Олуэн», создан совместно британскими и советскими мультипликаторами.

Сегодня, когда мы все столкнулись с последствиями пандемии COVID-19, кельтская культура поможет справиться с одним из неожиданных вызовов в майские праздники.

Не Первомай без шашлыков, а Бельтайн c бэнноком

Задолго до того, как в июле 1889 года Парижский конгресс ΙΙ интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира, Первомай праздновался многими народами как один из весенних праздников. Среди таких народов были и кельтские. У них он назывался Бельтайн и знаменовал наступление лета.

Любовь в Х.Л.А.М. Как вспыхнувшее в Киеве чувство обогатило русскую литературу
Любовь в Х.Л.А.М. Как вспыхнувшее в Киеве чувство обогатило русскую литературу
© РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сегодня Бельтайн переживает второй взлет популярности. Связано это не только с любовью к кельтской культуре, но и с тем, что это один из важнейших праздников виккан и других неоязычников, а также праздник, который отмечают представители ряда субкультур, вроде толкиенистов.

Это неудивительно, ведь интерес к древним верованиям и традициям подогревают авторы фэнтези. Достаточно вспомнить, что Бельтайн празднуют герои «Ведьмака» Анджея Сапковского, «Колеса времени» Роберта Джордана, «Туманов Авалона» Мэрион Зиммер Брэдли, «Грозового сумрака» Елены Самойловой и других писателей-фантастов.

Сегодня, когда из-за карантинных мер, а также из-за того, что многие вынуждены рачительнее относиться к своим сбережениям (все-таки пандемия нанесла серьезный урон в том числе и мировой экономике), выбраться на шашлыки для многих россиян и украинцев довольно проблематично.

Но душа требует праздника, а с ним и какого-нибудь праздничного блюда. И тут на помощь может прийти такое шотландское традиционное блюдо, как баннок или бэннок. Тем более существует его «первомайская» разновидность — бельтайнский бэннок.

На сайте фольклориста Скотта Ричардсона-Рида, посвященном шотландским традициям, мы можем найти рецепт из книги Флоренс Мэриэнн Макнейл «Шотландская кухня: ее знания и рецепты», изданной в 1929 году. Макнейл была фольклористкой, суфражисткой и исследовательницей, удостоенной Ордена Британской империи.

Для того чтобы приготовить бэннок, Макнейл советовала взять четыре унции (по-нашему это чуть больше 100 г или полстакана) овсянки, которую лучше перемолоть в блендере, щепотку соды, щепотку соли, одну чайную ложку сливочного масла и полстакана горячей воды.

В миске нужно смешать овсянку, соль и соду, сделать в этой смеси небольшое углубление, куда влить растопленное масло и хорошенько все это перемешать, а затем добавить горячей воды и замесить крутое тесто. Из этого теста нужно скатать шарик, затем раскатать его в тонкий блинчик диаметром около 5-7 дюймов (13-18 см). После чего этот блинчик поджарить с двух сторон на сковороде до золотисто-коричневого цвета.

В интернете можно встретить и видеорецепты бэннока. Автор одного из них, исследователь истории Новой Англии Кит Берждес, приводит рецепт XVIII века.

Шотландцы ели такие бэнноки в канун Бельтайна или утром в этот праздник. Кроме того, у них с бэнноками была связана традиция, чем-то напоминающая одну из традиций малороссов на Рождество. Как пишет Ричардсон-Рид, бэннок делили на девять частей, а потом, стоя перед праздничным огнем, бросали эти кусочки через плечо, приговаривая: «Вот тебе, волк, пощади моих овец; вот тебе, лиса, пощади моих агнцев; вот тебе, орел, пощади моих коз; там тебе, ворон, пощади моих детей; вот тебе, куница, пощади моих птиц, там тебе, лунь, пощади моих цыплят».

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Пасха, паска да кулич. Откуда пошло столь важное для украинских патриотов пасхальное отличие
© РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

А вот другой обряд с бэнноком, о котором рассказывает Ричардсон-Рид, может свидетельствовать о человеческих жертвоприношениях у кельтов. Согласно ему, бэннок делился на маленькие кусочки, один из которых помечался углем из праздничного костра. После кусочки складывались в шапку, и тот, кому доставался помеченный кусочек, считался «жертвой». Этого человека понарошку бросали в костер или заставляли три раза его перепрыгнуть.

А после об этом человеке говорили, как о мертвом, и в ту ночь он считался умершим, перешедшим в иной мир.

Сегодня бельтайнский бэннок, как правило, едят утром в праздник, чтобы защитить посевы и стада или просто на удачу. Да и большинство (53,8%) шотландцев, согласно переписи 2011 года, христиане.

Сегодня, в эти непростые для многих времена, можно устроить себе небольшой и недорогой праздничный завтрак к Первому мая, пожелав себе и всем родным счастья и благополучия. Ну а шашлыки можно отложить и на попозже.