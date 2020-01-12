Накануне Старого Нового года, который в народе известен еще и под названием Щедрый вечер, люди, чтящие традиции, будут готовить одно особенное блюдо. Без него праздничный стол немыслим. Однако ели это блюдо не только в праздники, но и на похоронах

Сегодня Украина переживает непростые дни. Казалось бы — на дворе важные для подавляющего большинства жителей этой страны праздники: недавно прошло Рождество, вот-вот наступит Щедрый вечер (или Старый Новый год), а затем и Крещение. Но праздничного настроения в стране нет: на следующий день после Рождества в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ. Погибли 176 пассажиров, среди которых одиннадцать были гражданами Украины.

Согласно народным традициям, в эти дни и те, кто скорбит, и те, кто всё же будет праздновать, будут готовить одно и то же блюдо, которое дошло до нас со времен неолита. По крайней мере, так утверждал в своей работе член Русского географического общества, антрополог, археолог и один из отцов украинской этнографии Фёдор Волков. Правда, название этого блюда имеет греческие корни. Речь о кутье.

Угол, бобы и четыре разновидности

Согласно одной из версий происхождения названия этого блюда, оно имеет византийские корни. На византийском греческом ϰουϰϰιά (читается как "кукья́") означает "бобы". В пользу этой версии говорит и то, что название одной из разновидностей кутьи — колива — явно имеет греческие корни. Древнегреческое слово κόλλυβος означало "зерно". Так же позже называли и маленькую монету. Позже слово превратилось в κόλλυβα и стало означать вареную пшеницу.

Еще одна версия происхождения названия кутьи связана с кутом — углом. Именно в угол, на покутье, под иконами ставилась кутья перед тем, как ее ставили на стол. Покутье же было и остается самым почетным местом в хате, связанным с рядом обрядов. «Нечестивые сыроядцы». Что ели захватчики Киева © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Всего существует четыре разновидности кутьи: богатая кутья, щедрая кутья, голодная кутья и черная кутья. Первая — богатая — готовится на Святой вечер — Рождество. Вторая — щедрая — на Щедрый вечер — Старый Новый год. Голодная кутья готовится на Крещение, ведь в крещенский сочельник православные соблюдают строгий пост. А черная кутья готовится на похоронах и поминках.

Такая роль этого блюда в православии не случайна. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Вениамин в своей книге «Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных», изданной в 1803 году, писал, что приготовление кутьи, среди прочего, означает, что умерший человек воскреснет.

«Ибо пшеница, посеваемая в земле, потом возрастает в земле и приносит плод; посему и Господь Иисус Христос — воскресение наше — сказал: «Аминь, аминь глаголю вам: аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит», — цитировал Евангелие от Иоанна архиепископ Вениамин.

Мед же, употребляемый при приготовлении кутьи, по словам архиепископа, означает, что «после воскресения ожидает православных и праведных не горька и прискорбная, но сладкая, благоприятная и блаженная жизнь в Небесном Царствии».

В подтверждение своих слов русский архиепископ цитировал святителя Симеона Солунского, жившего в конце XIV — начале XV века. Тот тоже указывал на символизм пшеничных семян в третий день по смерти человека. «Пашкеты в кахлях»: как угощали малороссийские дворяне в XVIII веке Перейти в фотобанк

Украинские этнографы в кутье усматривают символ из еще дохристианских времён. Такой точки зрения придерживается Олекса Воропай, который во введении к первому тому «Обычаев нашего народа», изданном в Мюнхене в 1958 году, писал: «Староукраинские традиции вошли в плоть и кровь наших обычаев и теперь мы себе не представляем Рождества без кутьи <…> Все это — наша дохристианская культура, наша самая старая традиция. Кутья — это символ урожая, писанка — это символ рождения весеннего солнца».

Тем не менее, сегодня кутья связана именно с православными традициями и обрядами. Впрочем, некоторые обряды, связанные с этим блюдом, носят и неправославный характер.

Поверья, гадания и стрельба

Кутья, пожалуй, главное блюдо на Рождество. Ее подобием малороссы и галичане кормили даже зверей, чтобы и те отпраздновали рождение Христа и не жаловались на хозяина в единственную ночь, когда будут говорить с Богом на человеческом языке. После этого хозяин звал на ужин гостей, да непростых.

«Мороз, мороз, иди к нам на ужин!» — трижды звал хозяин. А после этого говорил: «А как не идешь, то не иди на жито-пшеницу, всякую пашницу».

Потом на кутью приглашал хозяин волка.

«Иди и ты на кутью, серый волк, а как не идешь, то не бери у нас ни телят, ни ягнят, ни малых поросят!» — передает слова хозяина этнограф Воропай.

И, наконец, хозяин приглашал на Святой Вечер черные бури и злые ветры. Если уж те не приходили, то не должны были они прийти и летом. После этих приглашений двери в хате плотно закрывались, и до конца ужина никто не должен был выходить их открывать, что бы ни происходило на улице. Начинался один из самых важных ужинов. Праздничное блюдо для малороссов и еврейская «обязаловка» для американских политиков © commons.wikimedia.org, Eric Hunt

«Святая Вечеря — это совместный ужин всего рода. Даже мёртвые родичи и без вести пропавшие — все должны в этот вечер собраться вместе, чтобы трапезничать целым родом. Живые, помня своих мёртвых родичей, ставили для них кутью и узвар на окнах, разбрасывали варёный боб по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина, — «чтобы души могли их лизать для поживы». Садясь на стул или на лавку, продували место — «чтобы не привалить собой мёртвой души», ведь в этот вечер мёртвых душ объявляется число неимоверное! И везде они есть: на лавках, на окнах, на столе и под столом», — описывает этот ужин Воропай.

Хозяин приглашает все мертвые души на ужин. Он берёт миску с кутьёй, ставит ее на кусок полота и со всем этим и с зажженной свечой обходит стол «по солнцу» трижды, после чего ставит миску на стол, а сам встаёт на колени перед образами и молится за умершие души, за себя. После приглашения умерших на кутью с неё как с первого блюда и начинается сам ужин.

«Семья сидит за столом, ужинает, — уже и кутья, и узвар на столе. В доме так ясно, свет горит то очень весело и вместе торжественно. Вся семья шумит, каждому хочется сказать что-то радостное, каждый чувствует себя счастливым и полным надежд, хотя никто не знает, чего, собственно, надеется он и оправдаются его надежды», — писала Леся Украинка в своем рассказе «Святой вечер!».

Но одним лишь ужином на Рождество роль кутьи не исчерпывалась. Интересный обычай описал в XIX веке автор современного украинского гимна, фольклорист и этнолог Павел Чубинский. После ужина в кутье на целую ночь оставляли ложки. И тот, чья ложка оказалась утром повёрнутой кверху, в будущем году должен был по поверьям умереть.

С щедрой кутьёй — кутьёй на Щедрый вечер — особые обряды не связаны. Называется она щедрой еще и потому, что в дни, когда ее ели, в отличие от рождественского и крещенского Сочельников, поста не было. Поэтому к обычной варёной пшенице, мёду, орехам и перетертому маку могли добавить сливочное масло и молоко. Самое украинское кушанье и верный способ найти суженого при помощи кота © commons.wikimedia.org, Brücke-Osteuropa

А вот следующая кутья — голодная — на Крещение. И ней связан интересный обычай: подуставшие от праздников малороссы прогоняли кутью.

«Тикай, кутья, из покутья

А узвар — иди на базар,

Паляницы, оставайтесь на полке,

А дидух — на тёплый дух,

Чтобы бросить кожух», — кричали дети.

В общем, кутью убирали из покутья, с узваром тоже покончили, дидух — сноп пшеницы — сжигали, оставляя лишь паляницы.

А вот взрослые порой прибегали и к более радикальным методам.

«Было, как поужинают запорожцы на Голодную кутью и выйдут с ружьями прогонять кутью, то поднимут такую стрельбу, будто действительно война идет. На второй день на Водосвячение идут, было, к Днепру и пушки за собой везут, как только попы начинают крест опускать в воду, то они и палят из пушек. Еще я хорошо знаю, как двадцатых годах в Каменке из пушек кутью прогоняли, ведь тогда были и попы из запорозьцев», — передавал слова лоцмана Осипа Омельченко этнограф Яков Новицкий в своих записях, сделанных в 1876 году в селе Лоцманская Камянка.

Впрочем, прогоняли кутью и без стрельбы. В ночь на Крещение и стар и млад все выходили на улицу с макогонами, ложками и ухватами и били в углы хаты, заборы и ворота, выкрикивая всю ту же детскую кричалку, призывавшую кутью «тикать».

А вот чёрная кутья, или коливо, готовилась на похороны и поминки. И подавалась она первой на поминальном обеде. Чем-то по рецептуре от кутьи голодной она не отличалась. Ели коливо и на Радоницу. При этом есть нужно было эту кутью натощак.

В общем, это блюдо готовят на Украине и в радости, и в печали. Остается лишь пожелать, чтобы кроме Рождества, Щедрого вечера, Крещения и Радоницы поводов для приготовления кутьи не было.