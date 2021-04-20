Президент Украины Владимир Зеленский хочет перейти от трёхсторонних консультаций с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Европейцы, в свою очередь, не готовы впрягаться за Киев, но и отказываться от него не собираются

19 апреля в Брюсселе проходит саммит глав МИД Евросоюза, главными темами которого заявлены ситуация на Украине, где резко обострился вооружённый конфликт, и политический кризис в Грузии, кроме того, запланировано обсуждение обстановки в Мьянме, Мозамбике и Эфиопии.

16-го числа высокопоставленный представитель внешнеполитической службы ЕС на брифинге говорил, что дипломаты планируют заслушать доклад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о реформах в стране, похвалить Киев за «сдержанность в условиях обострения ситуации» в Донбассе, выразить озабоченность увеличением численности российских военнослужащих вблизи украинской границы, заявить о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также оценить ход реализации Минских соглашений. При этом, по его словам, в планах Евросоюза нет расширения антироссийских санкций ни в контексте эскалации войны на Украине, ни в виде жеста солидарности с США. Донбасс готовит «тревожные чемоданчики»: все ещё хуже, чем ожидали — видео © кадр из видео Украина.ру

Однако, поскольку встреча носит неформальный характер и для неё нет подготовленной заранее повестки, участники могут вынести на обсуждение любой вопрос. Пользуясь такой возможностью, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель включил в список тем, которые будут обсуждаться, отношения с Россией, а конкретнее — ситуацию вокруг высылки российских дипломатов из Чехии и состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, объявившего голодовку с требованием пустить приглашённого врача.

«На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент — подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», — написал Кулеба в Twitter.

Волна заявлений о России

В преддверии саммита из уст европейских политиков прозвучало много заявлений, связанных с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News выразил мнение, что в отношениях с Москвой необходим двусторонний подход: с одной стороны, вести открытый и честный диалог, чтобы добиться лучшего контроля над вооружениями и стабилизировать ситуацию в мире в целом, а с другой — чётко давать понять, по каким вопросам не согласны, как это было с украинскими событиями, то есть определить «красные линии» с Россией.

«Россия должна осуществить деэскалацию ситуации (в Донбассе. — Ред.), это очевидно. Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряжённости на границе абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы. Мы сейчас хотим политического процесса, чтобы решать вопросы с некоторыми украинскими регионами. Я определённо выступаю за дискуссию с Россией, за открытую, спокойную и уважительную дискуссию с Россией. Мы должны активизировать дипломатическое взаимодействие, и США, Европа, все мы должны занять очень чёткую позицию в отношении России. Мы никогда не примем новую военную операцию на украинской территории, и нам надо найти способ внушать уверенность относительно этого», — заявил он. Копатько сказал, что будет с Россией, если Украина зачистит Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина

В похожем духе высказался и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 3. По его словам, деэскалация в Донбассе нужна, а подать сигналы снижения напряжённости в регионе должен Путин. Правда, возникает попутный вопрос, почему за деэскалацию на линии соприкосновения ВСУ и Народной милиции ЛДНР должен "подавать сигналы" только президент РФ, если Германия и Франция — точно такие же гаранты Минских соглашений? Но этими вопросы в ЕС никто уже давно не задает.

Макрон также поднял тему перспективы сотрудничества с Москвой в борьбе с эпидемией коронавируса, которая в Европе продолжает набирать обороты. Президент Франции подчеркнул, что не считает необходимым применение в настоящее время «Спутника V» для ускорения темпов вакцинации в ЕС, поскольку российский препарат ещё не одобрен на европейском уровне. Тем временем глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сделал предзаказ на «Спутник V», чтобы начать его применение сразу после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам. Ле Дриан сообщил, что не был предварительно уведомлён о предстоящих переговорах на эту тему между Мюзелье и послом РФ во Франции Алексеем Мешковым, тем не менее, руководитель внешнеполитического ведомства добавил: «Спутник V», а почему нет? У вакцины нет национальности. Главное условие — чтобы она была безопасной».

Иными словами, когда препарат получит одобрение от Брюсселя, Париж, вполне вероятно, может заключить контракт на его закупку.

Кроме того, несмотря на осложнение отношений России и ЕС, Франция не отказывается от тех сфер сотрудничества с Москвой, которые выгодны лично ей. Фонд «Росконгресс» подтвердил проведение в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (2-5 июня) традиционного «Бизнес-диалога Россия — Франция», посвящённого вопросам укрепления экономических отношений двух стран. «Не осушить украинскую трубу». Ищенко сказал, зачем именно нужен «Северный поток — 2» © РИА Новости, Нина Зотина

Российскую тематику не оставили без внимания и немецкие политики. 17 апреля министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вновь повторила тезис о том, что Россия, усовершенствовавшая свои вооружения, представляет угрозу для Европы, отметив, что у России есть ракеты, которые могут достичь Германии. Кроме того, она заявила, что действия Москвы, стянувшей войска к границе с Украиной, направлены на то, чтобы «спровоцировать реакцию».

Между тем, власти РФ неоднократно подчёркивали, что никакие шаги Москвы не направлены против каких-либо стран, но на любые действия, угрожающие её собственной безопасности, даст решительный ответ. А сейчас, как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, к российским границам свои войска перебрасывают США и НАТО, в основном в Причерноморье и на Балтике. Речь идёт о 40 тысячах военнослужащих и 15 тысячах единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, в Германии, как обычно при любых обострениях на Украине, вновь призвали к остановке строительства газопровода «Северный поток-2». На этот раз с таким предложением выступили председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента — Манфред Вебер в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland и заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете Passauer Neue Presse. Однако министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас несколько дней назад категорически исключил возможность отказа от реализации энергетического проекта в связи с ситуацией в Донбассе.

Зеленский ждёт встречи с Путиным

Ситуацию на Украине лидеры Франции и Германии (канцлер ФРГ Ангела Меркель присоединилась к беседе посредством видеосвязи) 16 апреля обсуждали с президентом этой страны Владимиром Зеленским, совершившим визит в Париж.

Политики обсудили эскалацию в Донбассе в более широком контексте и призвали Россию отвести войска из приграничных с Украиной районов и Крыма. Кроме того, как сообщил Зеленский на итоговой пресс-конференции, он поднял вопрос получения плана действий по членству в НАТО, подчеркнув, что хотел бы услышать конкретику в ответ, и тут же, как бы пытаясь смягчить риторику, добавил, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса, но не всё зависит от неё. Такая ремарка вполне объяснима, учитывая реакцию Макрона, которую описала газета L'Opinion, — хозяин Елисейского дворца предпочёл изначально не говорить на тему Украина-НАТО, потому что понимает, что поддержка Киева в этом вопросе грозит осложнением отношений с Россией. Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Добиться от западных коллег официального заявления, что Украину примут в НАТО, с обозначением конкретных сроков Зеленский пытается уже не первую неделю, но американцы и европейцы лишь ограничиваются дежурной фразой о приверженности решению Бухарестского саммита 2008 года (читай, Украине и Грузии когда-нибудь предоставят членство в альянсе, а когда именно — неизвестно).

Переговоры по Донбассу проходили в трёхстороннем формате, однако, как пишет газета Le Monde, на них незримо присутствовал Владимир Путин, поскольку обсуждавшиеся темы касались напрямую России.

После встречи Зеленский заявил: «Я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились. Ситуация с безопасностью на востоке Украины и деоккупация наших территорий — именно такие вопросы решаются на встречах «нормандской четвёрки».

Позиция Москвы по этому вопросу неизменна — проводить встречу ради встречи бессмысленно, нужно сначала выполнить все договорённости, достигнутые на саммите лидеров в декабре 2019 года, а пока Киев саботирует их.

Судя по всему, трёхсторонние консультации Зеленский пытается использовать как пролог к встрече с Путиным, если не тет-а-тет, так хоть в четырёхстороннем формате.

17 апреля Елисейский дворец объявил о намерении Макрона в ближайшее время провести телефонный разговор с российским коллегой, а также подчеркнул, что канцлер ФРГ, президенты Франции и Украины подтвердили актуальность договорённостей лидеров «четвёрки» 2019 года, однако работали над их претворением в жизнь, как отмечено в коммюнике, должны Москва и Киев. Хотя сторонами конфликта выступают Киев и народные республики Донбасса, а вовсе не Россия. Макрон и Меркель остудили пыл Зеленского накануне переговоров по Донбассу и НАТО © пресс-служба президента Украины

«Будем откровенны. Я очень хотел бы, чтобы мои отношения с президентом Макроном, а значит, отношения Украины и Франции, были ещё лучше, чем отношения Эммануэля Макрона с другими лидерами, например, с президентом России», — говорил украинский лидер в интервью газете Le Figaro, опубликованном в преддверии визита в Париж.

«Европейские партнёры Киева готовы только всякий бред говорить журналистам с серьёзными лицами. Конечно, от наших (Европы. — Ред.) заявлений ничего не изменится, но пусть на Украине думают, что у них есть мощные европейские союзники. Русские нас всё равно не послушают и тем самым дадут повод кричать на каждом углу про российскую агрессию, потому что у нас, европейских правителей, насквозь лживая сущность», — заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Так и получилось по итогам саммита глав МИД ЕС.

«Более 150 тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации. Я не могу сказать, откуда у эта цифра, но это крупнейшее развёртывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства. <…> На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций (против РФ. — Ред.)», — заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия Боррель.

Итак, Европа вновь подтвердила, что оставляет за собой поле для манёвров в отношениях с Москвой, то есть будет сотрудничать с ней там, где это выгодно, а Киев готова поддерживать лишь на словах, но жертвовать собственными ресурсами, силами и деньгами не будет, даже секторальные санкции расширять не стала по требованию Кулебы.