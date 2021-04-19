Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) продолжает практику санкционного режима — на этот раз под санкции попали еще 12 человек, которых власть называет причастными к контрабанде и теневым схемам на таможне. Сейчас в отношении данных лиц ведет проверку СБУ на наличие других паспортов, кроме украинского. Кто же они на самом деле?

«За 30 лет у нас собрался пласт контрабандистов. Этим занимается СБУ, кто из контрабандистов сколько имеет паспортов, сколько гражданств, многие из них имеют двойное, даже по три гражданства», — сообщил президент Владимир Зеленский.

Одесские нечистоплотные чиновники и контрабандисты средней руки

Отметим, что семеро новых фигурантов санкций имеют связь с городом Одессой: Олег Доронин, Тигран Мелконян, Денис Аминев, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Андрей Попов, Олег Богданов.

Олег Доронин — одесский бизнесмен. Журналист Евгений Плинский обвинял его в причастности к ОПГ «Бороды», которая занимается занижением стоимости товаров при растаможке и уклонением от уплаты налогов. Считается, что Доронин работает под прикрытием одесского департамента «К» СБУ, призванного как раз бороться с контрабандой и отмыванием денежных средств. Так, прикрытие незаконной деятельности осуществляли Денис Баланда — руководитель 4-го управления «К» в Одесской области, а также сотрудники спецслужбы Андрей Михайлевич и Александр Карасев. Победить контрабанду или возглавить? Кого и за что Зеленский лишает гражданства Украины © AP, Mykola Ty

Тигран Мелконян — предприниматель из Одессы. Его компанию «Скайлайн» в 2018 году упоминали в связи с уголовным делом о незаконном присвоении контрабандных сигарет из Ливана, арестованных правоохранителями ранее. Решением прокуратуры фирма получила на хранение партию товара. В НАБУ утверждали, что коммерсант фактически реализовал ее, проведя фиктивную утилизацию по бумагам. В СМИ подчеркивалась близость Мелконяна к депутатам от «Блока Петра Порошенко» Александру Грановскому и Игорю Кононенко. Само дело до логического завершения доведено не было.

Денис Аминев — бывший сотрудник Одесской таможни. Он зарабатывает импортом товаров, в основном обуви и тканей. В августе 2018 года Аминева задержали по подозрению в причастности к краже 37 арестованных контейнеров с нерастаможенным грузом на сумму около 140 млн грн. Этот груз изъяли у фирм, аффилированных с чиновником. По словам бывшего замначальника Одесской таможни Александра Халковского, у компании-импортера были признаки фиктивности. Согласно решению Шевченковского районного суда весь груз компании был арестован, контейнеры отправлены на хранение на склад частного предприятия, арендующего большую территорию на том же частном терминале, где находится отдел таможенного оформления. По дороге контейнеры пропали. Спустя месяц Аминева выпустили из-под стражи под залог в размере 1,7 млн грн, хотя изначально суд устанавливал залог в размере 30 млн грн.

Сергей Сердюк — сотрудник генпрокуратуры Украины, работавший в связке с Аминевым. Он также фигурировал в деле о краже упомянутых выше 37 контейнеров с нерастаможенным грузом. В 2018 году Сердюка уволил тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, сократив его должность в штатном расписании ведомства.

Михаил Грибанов — экс-начальник Одесской таможни, назначенный в марте 2020 года, но проработавший там менее двух месяцев. Уже в мае того же года, когда СБУ проводила спецоперацию по поимке нечистых на руку чиновников в Одессе, на Грибанова надели наручники для картинки в СМИ, но в итоге отпустили и просто уволили. Сейчас он активно оспаривает законность своего увольнения в Окружном административном суде Киева и имеет шансы выиграть дело. Фамилия Грибанова часто фигурирует в СМИ вместе с фамилией еще одного чиновника, обвиняемого в таможенных махинациях, — Дениса Пудрика. Последнего считают одним из людей, активно внедрявших коррупционные схемы на благо «семейного клана» экс-президента Виктора Януковича.

Андрей Попов — директор фирмы «Терминал Стивидоринг и К», функционирующей в городе Южном Одесской области. Компания оказывает услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов. В мае 2015 года в ее помещение нагрянули с обыском следователи СБУ, заявлявшие, что предприятие подозревается в финансировании ДНР и ЛНР. В результате была изъята документация, часть компьютерной техники и хранившаяся там нефть. Но о каких-либо задержаниях тогда не говорилось, а судьба уголовного дела так и осталась неизвестной.

Олег Богданов — бывший чиновник, занимавший различные должности на таможне во времена президентства Порошенко. Ныне занимается бизнесом. Он являлся замглавы отдела борьбы с контрабандой Киевской межрегиональной таможни, а также работал заместителем начальника Одесской таможни. В СМИ Богданова связывали с экс-руководителем ГФС Романом Насировым, мол, он являлся ответственным за «черную кассу» столичной таможни. Журналист Евгений Плинский называет его «тяжеловесом турецкой контрабанды» — свою деятельность экс-чиновник ведет на почве традиционных схем по минимизации стоимости грузов при их оформлении.

Акулы контрабанды от Порошенко

Еще два человека тесно связаны с незаконными схемами бывшего нардепа и соратника Порошенко Грановского, находящегося ныне в бегах, — Александр Черепинский и Сеяр Куршутов.

Харьковский бизнесмен Александр Черепинский фигурирует в СМИ как организатор контрабанды мяса и оружия, а также рейдер, стремившийся захватить Харьковский тракторный завод (ХТЗ). Кроме того, ему приписывают «крышевание» наркоторговли и проституции. Фамилия Черепинского мелькала в расследованиях проекта «Наши деньги» о махинациях во время закупок в Николаевском и Запорожском аэропортах. О бизнесмене писали как о партнере Грановского. Связанные с Черепинским фирмы в конце 2018-го — начале 2019-го незаконно получили контракт на 43 млн грн на ремонт взлетной полосы в аэропорту Николаева, но тендер был отменен Антимонопольным комитетом, так как ведомство усмотрело в нем признаки недобросовестной конкуренции.

Об уроженце Крыма Сеяре Куршутове, уехавшем в Киев после Майдана, говорят как о правой руке Грановского. В 2018-2020-м СМИ раскрыли секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине. Схема функционировала под покровительством высших должностных лиц государства. Незаконная деятельность распространилась на все сферы — от контрабанды сигарет и тканей, перекачки топлива и до транзита кокаина. Ущерб от деятельности преступного синдиката, возглавляемого Грановским и Куршутовым, составил десятки миллиардов гривен. Все это произошло потому, что Грановский сумел взять под контроль и развить схемы сына Януковича Александра. Для импортеров устанавливалась «такса», которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров. Куршутов отвечал за сбор и передачу денег куратору. В Одессе его интересы представлял другой контрабандист — Виктор Шерман, активно эксплуатировавший свои связи в местном порту. Позже Куршутов познакомился с Максимом Нефедовым и Сергеем Верлановым. С легкой руки Куршутова на стол Нефедову лег список имен и таможен, где должны были оказаться нужные «королю контрабанды» люди с гарантированной новой властью бронью. Речь шла о таких таможнях, как Одесская, Киевская, Житомирская, Херсонская, Львовская, Волынская, и других. Поставить начальником Одесской таможни Михаила Грибанова удалось именно через договоренности с Нефедовым. Бесполезные хлопоты. Чем знамениты контрабандисты из санкционного списка Зеленского © РИА Новости, president.gov.ua

Сам Куршутов свою связь с незаконными схемами категорически отрицает, подчеркивая незаконность санкций СНБО, и намерен оспаривать их в суде. Также интересно, что он поведал СМИ любопытную деталь: Зе-команда использует механизм санкционного давления в целях личного обогащения, предлагая различным бизнесменам не вводить против них ограничения. По его словам, цена такой «услуги» составляет от 100 тысяч до 3 миллионов долларов.

Таможенные махинаторы Балоги и Курченко

Эдуард Кукоба — бизнесмен родом из Закарпатской области, тесно связанный с группой Виктора Балоги. Находится в приятельских отношениях с семьей Василия Петевки, экс-нардепа из клана Балог. В декларации Петевки указывалось, что Кукоба купил у его сына имущество на два с половиной миллиона гривен. Также совместно с членами семьи Петевки Кукоба владеет несколькими компаниями, а сыну Виктора Балоги он продал дом в 2016 году. Основной сферой незаконной деятельности бизнесмена является контрабанда сигарет, а в узких кругах его называют Коба.

Владимир Полуситок — таможенный чиновник из Львовской области. До прошлого года занимал должность главного инспектора на таможенном посту Городок Львовской таможни. Местные СМИ называли его одним из самых отъявленных коррупционеров в ведомстве. За время государственной службы супруга Полуситка обзавелась долями в различных компаниях на сумму около 23 млн гривен.

Юрий Дворак — бывший начальник Киевской таможни. В таможенной службе — с начала 1994 года. Начиная с 2000 года занимал руководящие посты в разных регионах страны. Считается, что он имеет самое непосредственное отношение к преступным схемам Сергея Курченко и его скандальной компании ВЕТЭК по импорту нефтепродуктов. Именно под его покровительством младоолигарх обогащался, а государство недополучило миллиарды гривен в бюджет. «Предприимчивый» таможенник не только организовал схемы по сбору денег с брокеров за оформление грузов, но и смог построить вполне доходный, но не совсем законный бизнес. С 2013 года Дворак подмял под себя весь импорт цветов, блокируя таможенное оформление грузов конкурирующих структур и направляя все потоки данной продукции на подконтрольную его семье фирму Fiori. Что характерно, после Майдана его бизнес продолжил свое существование, значит, он смог договориться с новой властью.

Зачем все это?

В целом в новом санкционном списке Зеленского меньше фигур уровня Вадима Альперина (к таковым можно отнести лишь Черепинского и Куршутова). Преимущественно там находятся бывшие чиновники или бизнесмены средней руки.

Среди экспертов и журналистов все больше бытует мнение, что санкции являются лишь способом передела сфер влияния на рынке контрабанды. Ведь под них не подпадают близкие к Зе-команде контрабандисты Вадим Слюсарев и Илья Павлюк. Также необходимо подчеркнуть, что порочная практика «крышевания» контрабанды со стороны СБУ при Зеленском не исчезла. Многие незаконные схемы действуют с одобрения работников спецслужбы, но никакого наказания за это не следует.

«Если сотрудники СБУ, ответственные за борьбу с контрабандой, не будут уволены, а близкие к "Слуге народа" "решалы" не попадут в санкционный список СНБО, значит, новый список санкций — это продолжение передела рынка контрабанды через Одессу и рынок «7-й километр» и через западную границу», — считает главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.