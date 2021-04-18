На юге Украины расположен один из самых привлекательных для пляжного отдыха курортов. Святая земля для скифов, уникальный заповедник, место исторических сражений и радость для украинского курортника - все это можно сказать о Кинбурнском полуострове

Позволить себе отдых на Мальдивах могут очень немногие украинцы, например, пятый президент Петр «Инкогнито» Порошенко, да еще фигуранты списков богатейших граждан страны. Средний класс, численность которого уменьшается с каждым годом, может позволить себе пляжи Турции, Египта, а также Хорватии, Черногории и некоторых других "недорогих" европейских государств.

Что же касается большинства населения Украины, то у него выбор небольшой: либо простаивать в очередях на погранпостах в Крым, либо открывать для себя курорты родины. Среди последних, впрочем, есть и такие, которые могут дать фору тем же Мальдивам по красоте. А по цене — гораздо доступнее. Речь о Кинбурнском полуострове, так называемых "украинских Мальдивах". Впрочем, полуостров называют «украинские Гавайи» или «украинские Багамы».

Здесь отдыхающих ждут 22 километра прекрасного песчаного морского пляжа, редкие виды птиц и растений, чистый воздух и многовековая история.

И все-таки коса

Если уж украинец привыкнет к какому-то названию, то переубедить его потом говорить «правильно» не получится, как ни старайся. Как жители Днепропетровска называли свой город Днепром многие годы, так и продолжили его так называть даже после того, как представители власти им настойчиво объясняли, что после переименования название города — Днипро. Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас

Такая же упертость наблюдается и с Кинбурнским полуостровом. Как говорили украинцы, что едут отдыхать на Кинбурнскую косу, так и говорят, хотя на самой косе долго не поотдыхаешь. Точнее, отдохнуть здесь можно, но лишь в отведенных для этого палаточных лагерях. Сама же коса представляет собой узкий мыс песчаной степи, вытянутый на запад и разделяющий Днепровско-Бугский лиман и Черное море. Со стороны лимана напротив острова с бывшей тайной базой советского и украинского спецназа — на косе расположен причал «Нибулон». Туда из Николаева прибывают «ракеты» с курортниками.

Тем из них, кому не хватило одного дня на пляже с чудным белоснежным песком, ракушками и прозрачной водой, предстоит путь на полуостров. Там есть отели, где можно переночевать не в полевых условиях.

Сам полуостров стоит того, чтобы на нем остаться. 68% его площади занимают заповедные объекты, среди которых региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса», водно-болотные угодья «Ягорлицкий залив», национальный природный парк «Белобережье Святослава», Волыжин лес, Ковалевская сага и соленые озера, некоторые из которых окрашены в розовый цвет. На приморских лугах между ними удалось сохранить одно из самых больших в Европе мест произрастания диких орхидей — Покровское орхидное поле.

Любителям фауны на Кинбурнском полуострове тоже раздолье: здесь зимуют и гнездуют свыше 240 видов птиц, например, лебедь-шипун и орлан-белохвост. В 2001 году здесь зафиксировали рекордное для Восточной Европы количество розовых пеликанов. Для наблюдения за птицами на полуострове построили специальные вышки.

Кроме птиц здесь живут черепахи, енотовидные собаки, пятнистые олени и другие редкие звери.

В общем, на полуострове можно увидеть и степь, и лес, и заповедных птиц, и животных, и многие растения. А если охота просто «потюленить» на пляже, то к услугам отдыхающих 22 километра белоснежного песка вдоль черного моря.

Богатые историей места

Если по климату Мальдивы для отдыхающих в некоторые периоды и лучше — зимой на Кинбурне не позагораешь, то своей яркой историей полуостров может дать фору распиаренным островам. Одно из мест Кинбурна называется Геродотов лес. Это не простое бахвальство. Упоминание полуострова действительно есть в знаменитом труде «отца истории». Роковой август для контр-адмирала: как командир дяди Стёпы впечатлял британцев и боролся с немцами © РИА Новости, Александр Невежин | Перейти в фотобанк

«Если переправиться через Борисфен, то первой от моря будет Гилея, а вверху от неё живут скифы-земледельцы», — писал Геродот в V веке до нашей эры.

Гилеей у скифов назывался священный лес, в котором находилось святилище Матери богов. Сейчас этот лес остался лишь на Кинбурнском полуострове да в двух местах в Николаевской и Херсонской областях.

Именно эта земля считалась священной и у ольвиополитов — древнегреческих колонистов, чей полис — Ольвия — был основан к северу отсюда в первой четверти VI века до н.э. Их монеты среди прочего находили на полуострове. Сами ольвиополиты здесь бывали по делам торговли — здесь с IV века до н.э. существовало Ягорлицкое ремесленное поселение, где работали выходцы из Фракии. Было оно сезонным. Вообще же археологи нашли здесь стоянки, древнейшая из которых датируется II тыс. до н. э. Позже здесь располагалась одна из стоянок на пути из варяг в греки. В 971 году здесь якобы зимовал князь Святослав со своим войском.

В XV веке турки основали крепость, фактически отрезавшую Кинбурнскую косу от остального полуострова. Саму косу турки называли Kılburun — это название состоит из двух слов — kıl — волос и burun — нос, мыс. В XVII веке крепость неоднократно атаковали запорожцы. В июне 1736 года крепость впервые взяли русские войска при помощи запорожских казаков. Однако через три года ее пришлось отдать. По условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года крепость отошла к России. Османы с потерей не смирились: в 1787 году, во время очередной русско-турецкой войны, они попытались высадить десант и взять крепость. Им противостоял прославленный русский полководец Александр Суворов, кошевой атаман Черноморского казацкого войска Сидор Белый и американский адмирал Джон Пол Джонс — один из основателей ВМС США, находившийся на русской службе. Десант отбили, как и остальные попытки турок завладеть крепостью. В разгар войны — в 1788 году — в крепости скончался Белый, которого похоронили здесь же. Сейчас его могила утеряна, но на острове есть мемориалы в честь трех знаменитых воинов.

Ясским мирным договором от 1791 года Османская империя в очередной раз признала Кинбурнскую крепость российской. Однако через полвека с небольшим разразилась Крымская война. В октябре 1855 года крепость была атакована англо-французским флотом и после бомбардировки была вынуждена капитулировать. В 1857 году крепость разобрали, однако ее остатки и сейчас можно видеть на косе.

Через десять лет после исчезновения крепости в селе Покровка на Кинбурнском полуострове родился мальчик, которому суждено будет стать одним из героев Цусимского сражения и исследователем-полярником. Несмотря на то, что он родился на юге России, Николай Коломейцев львиную долю своей жизни посвятил северным морям. В 1900-1901 годах он был командиром яхты «Заря» в полярной экспедиции барона Эдуарда Толля. В 1902-1904 он был командиром первого в мире ледокола арктического класса «Ермак». По иронии судьбы через 14 лет именно лёд спасет Коломейцева: по нему он бежит в Финляндию из Петрограда. До этого Коломейцев успеет повоевать в русско-японской и Первой мировой войнах, а также стать секундантом на так и не состоявшейся дуэли между одним из лидеров партии кадетов Владимиром Набоковым — отцом знаменитого писателя — и редактором «Нового времени» Михаилом Сувориным. Окончит свои дни родившийся на Кинбурнском полуострове вице-адмирал во Франции и будет похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Жуть африканская. Что поедал беспощадный хозяин виллы Ахметова на Лазурном берегу

Перед эмиграцией во Францию Коломейцев воевал на стороне белогвардейцев на Черном море. По иронии судьбы, именно на его малой родине — на Кинбурнском полуострове — несколько дней скрывался один из его заядлых врагов — батька Махно, уходивший от красных после окончательного разрыва с большевиками в 1920 году. В 1941 году на полуострове развернулись бои эвакуированного сюда гарнизона Очакова с нацистскими захватчиками.

Долгое время полуостров и коса были не так уж легко досягаемы — качество дорог оставляет желать лучшего. Теперь же, особенно после того, как в 2017 году заработал новый причал, к которому ходят быстрые «ракеты» из Николаева, добраться сюда стало проще. До этого на остров нужно было добираться на менее вместительных судах из Очакова.

Сейчас, когда на дворе последние летние деньки, тем украинцам, кто хочет успеть отдохнуть на пляже, стоит присмотреться к Кинбурнской косе. Где еще они смогут позагорать на белоснежном песке, посмотреть на редких птиц и зверей, увидеть леса и степи, которые помнят скифов и древних греков, турок и Суворова, отца американского флота, командира первого в мире арктического ледокола и батьку Махно, а также посмотреть на резвящихся в морской воде скатов? И никакие Мальдивы не заменят такой красоты.