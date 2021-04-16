В четверг, 15 апреля, Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования «Оценка медицинской сферы», проведённого 24-28 марта. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2000 респондентов. Погрешность не более 2,2%

Такой же опрос «Рейтинг» проводил в июле 2020 года, поэтому есть с чем сравнивать.

Иерархия проблем

В общей иерархии проблем украинцев за последние месяцы бОльшую значимость приобрели эпидемия коронавируса, повышение тарифов на коммунальные услуги и повышение цен на основные товары. Ковид считают главной проблемой страны 35% респондентов (третье место), в июле-2020 так думало почти вдвое меньше — 18%. Рост тарифов воспринимают главной проблемой 19% респондентов (седьмое место), в июле-2020 — 11%. Инфляцию видят главной проблемой 9% респондентов (десятое место), в июле-2020 — 8%.

Первые две позиции в иерархии проблем традиционно занимают военный конфликт на Востоке Украины и отсутствие работы. Впрочем, за восемь месяцев их острота в восприятии украинцев несколько снизилась: с 51% до 47% и с 38% до 37% соответственно. Всесокрушающая стабильность. Социологи замерили политические настроения украинцев © "Рейтинг"

Парадоксальные изменения наблюдаются в отношении украинцев к власти. Некомпетентность власти стала проблемой, которая в наибольшей степени утратила свою остроту: с 24% в июле 2020-го до 19% в марте 2021-го. В иерархии проблем она опустилась с четвёртого на шестое-седьмое места. При этом взяточничество и коррупция во власти стабильно на пятом месте с показателем 21%. Выходит, украинские вельможи воровать меньше не стали, но теперь делают это более компетентно в глазах общества.

Ещё более интересно выглядит иерархия проблем, когда вопрос касается жизни каждого отдельно взятого респондента. Неоспоримое лидерство тут имеет низкий уровень зарплаты или пенсии. Бедность актуальна для 38% украинцев, в июле 2020-го таких было 42%. А вот война на Донбассе, несмотря на всю пропаганду, за восемь месяцев опустилась со второй (27%) на четвёртую (24%) позицию. На втором месте сейчас рост тарифов — 35%, в июле 2020-го — 25%. На третьем — эпидемия коронавируса — 25%, в июле 2020-го — 12%.

Весьма симптоматично, что последние места в иерархии проблем украинцев занимают факторы, которые, собственно, обусловили и низкую зарплату, и безработицу, и рост тарифов, и войну, и инфляцию. По 4% респондентов считают основными проблемами социальное расслоение, рост преступности и невозможность получить качественное образование. С июля прошлого года значимость этих проблем для украинцев снизилась в среднем в 1,5 раза. Только 1% опрошенных, восемь месяцев назад их было 2%, видит основную беду Украины в недостатке свободы и демократии. Социологи выяснили, сколько украинцев не хотят в Евросоюз © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Не менее показателен ответ на вопрос: «На что в первую очередь должны быть направлены государственные средства в этом году?» 47% респондентов считают, что деньги должны пойти на увеличение зарплат, пенсий и социальных выплат. 36% уверены, что дополнительные средства нужны на борьбу с коронавирусом. Как видим, подавляющее большинство украинцев хотят потратить деньги, которых всё равно нет, на выживание и проедание.

Медицинская помощь

Эпидемия коронавируса обусловила рост оценок украинцами профессионализма медиков. 46% респондентов считают профессиональный уровень врачей высоким или очень высоким. Это лучшие показатели за последние три года. Считают врачей полностью или частично некомпетентными 42% опрошенных. Во всех предыдущих исследованиях абсолютное большинство респондентов считало уровень профессионализма и компетентности украинских врачей очень низким или скорее низким.

Характерно, что личный опыт посещения поликлиники почти не влияет на ответы. В целом/ю позитивнее оценивают медиков респонденты в возрасте до 40 лет.

А вот в том, что касается личного опыта, картина иная. За последние полгода обращались за медицинской помощью в государственные учреждения 47% опрошенных. При этом женщин 53%, а мужчин только 40%. Лишь 23% из них оценили качество полученной медицинской услуги как плохое или очень плохое. 33% посчитали помощь удовлетворительной. 43% остались вполне довольными, оценив работу медиков на хорошо и отлично.

Говоря о последнем визите в государственное медучреждение, респонденты также были достаточно позитивны. При этом прослеживается чёткая корреляция между уровнем достатка и неудовлетворённостью полученной медицинской помощью. Оценили визит к врачу ужасно или плохо 17% обеспеченных, 21% лиц со средним достатком, 25% малообеспеченных и 26% бедных (ещё 2% не смогли дать ответ). Социологи Украины успокаивают: Зеленский по-прежнему на коне © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Мужчины оказались более взыскательными пациентами. 28% посчитали полученную помощь плохой или очень плохой, 38% — хорошей или отличной. У женщин оценки заметно выше: 21% и 45% соответственно.

В городе уровень требований к медицинской помощи заметно выше, чем на селе. 13% горожан назвали последнее общение с медиками ужасным, 12% — плохим, 35% — удовлетворительным, 29% — хорошим, 11% — отличным. У сельчан оценки распределились так: ужасно — 10%, плохо — 10%, удовлетворительно — 30%, хорошо — 38%, отлично — 12%.

Ковид: кто виноват и что делать

Большинство опрошенных считает, что в мартовской волне ковида виноваты сами украинцы. 46% назвали главной причиной роста заболеваемости несоблюдение карантинных мер. Многие объясняют вспышку заболеваемости объективными факторами — сезонным ростом простудных заболеваний (32%) и появлением новых форм коронавируса (17%). Неэффективные действия власти считают основной причиной эпидемии 28% респондентов. На этот вопрос можно было давать один либо два ответа.

Министру охраны здоровья Максиму Степанову стабильно доверяют 19% опрошенных, не доверяют 37%. 10% затрудняются с ответом. 34% вообще не знают никакого Степанова.

Наиболее эффективно реагирует на угрозу ковида, по мнению респондентов, президент Владимир Зеленский. Очень эффективными считают его действия 8% опрошенных, скорее эффективными — 23%. При этом 52% полагают его действия неэффективными, а 17% не смогли ответить на этот вопрос. У Министерства охраны здоровья примерно такие же показатели. Кабинет Министров считают эффективным в борьбе с ковидом 18% опрошенных, Верховную Раду — 16%.

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

Почти две трети опрошенных одобряют отказ власти использовать российскую вакцину «Спутник-V». 42% полностью поддерживают такое решение, ещё 21% скорее поддерживают. Забавно, что большинство из них сформировали своё патриотическое мнение в результате просмотра телевизора российского производства и пользования мобильным интернетом, предоставляемым российским оператором. Только 10% респондентов совсем не поддерживают запрет российской вакцины, а 13% скорее не поддерживают, 14% затруднились с ответом.

Очень показательно, что отрицательное отношение к вакцине «Спутник-V» практически одинаково во всех возрастных группах и не зависит от уровня доходов. В региональном измерении ситуация выглядит так: на Западе полностью одобряют запрет российской вакцины 64%, скорее одобряют — 16%; в Центре — 42% и 21%; на Юге — 27% и 23%, на Востоке — 25% и 26%. Как видим, антироссийская пропаганда результативно наложилась на антипрививочные настроения во всех регионах Украины.