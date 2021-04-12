В понедельник, 12 апреля, исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. До Юрия Гагарина ещё никто и никогда не видел нашу планету с высоты 300 километров. Гагарин стал примером для многих поколений космонавтов и астронавтов, а также для миллионов мальчишек и девчонок на Земле

В пятницу, 12 марта, Букингемский дворец распространил видео онлайн-встречи королевы Великобритании Елизаветы II с учёными. Встреча состоялась в рамках научного форума.

Одна из учёных — космолог, почётный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок — спросила королеву о Юрии Гагарине, с которым та встречалась.

«Одна из причин, почему я стала ученым-космологом, — человек, с которым у меня день рождения в один день, 9 марта, Юрий Гагарин, первый человек, который побывал в космосе, и мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?» — задала Адерин-Покок вопрос Елизавете II.

«Русским», — сразу же ответила королева, чем вызвала улыбку у учёных.

«Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым [космонавтом], делал его особенно очаровательным», — уже серьёзно рассказала королева.

Она согласилась с Адерин-Покок в том, что, наверное, страшно стать первопроходцем в космосе, не зная, чем закончится путешествие.

«Да и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», — отметила Елизавета II.

В Великобритании о Гагарине помнят. Неподалёку от дома королевы — бывшей резиденции британских монархов в Гринвиче — на территории Королевской обсерватории первому космонавту установлен памятник.

А на Родине Гагарина чтут особо. И сегодня многие мысленно да и в слух подчас обращаются к Гагарину.

«Прости, Юра, мы всё проморгали», — пишут в Сети, узнавая об очередной аварии, произошедшей с нашими спутниками или ракетами-носителями.

«Юра, мы исправляемся», — говорят, когда отечественная космическая отрасль делает рывок вперёд.

А уж сколько связанных с Гагариным традиций есть среди профессионального сообщества — не перечесть.

При всём при этом важно не забывать, что Гагарин был живым человеком — не только со своими сильными сторонами, но и со своими слабостями.

И, конечно же, у него были свои любимые блюда.

«Аромат на весь дом»

Маленький город Гагарин в Смоленской области получил это имя 23 апреля 1968 года — менее чем через месяц гибели Гагарина. Раньше этот город назывался Гжатск. Именно сюда 24 мая 1945 года переехали Гагарины из деревни Клушино, что неподалёку.

После полёта в космос в родной город Гагарин попал не сразу.

«После полета я его увидела только 17 июня 1961 года, когда он приехал в Гжатск. По решению Совета министров родителям строили дом, поэтому до окончания строительства приезд Гагарина на родину откладывали. В нашем стареньком домике мы жили большой семьей — бабушка с дедом — родители Юры, два брата, моя мама и я, там невозможно было принимать руководство», — рассказывала в интервью РИАМО племянница первого космонавта Тамара Филатова.

В день приезда весь город был около нового дома, вспоминала Филатова. Каждый хотел дотронуться до космонавта. Был и митинг в местном парке культуры и отдыха.

«После митинга в новом доме было новоселье и застолье. В меню — обычная крестьянская кухня, которую так любил Юра», — вспоминала Филатова.

Сегодня в доме космонавта музей. И одна из его сотрудниц ведёт проект «Кухня семьи Гагариных», где она рассказывает про блюда семьи первого космонавта. Так что тем, кто желает узнать о кулинарных пристрастиях семьи первого космонавта и о том, что ели 17 июня 1961 года в его доме, можно порекомендовать съездить в Гагарин.

Но в целом нет никакого секрета, что любил есть Юрий Гагарин.

«Юра любил котлеты, кислые щи, уху, картошку в любом виде, запеченный свиной окорок в ржаном тесте. Когда его запекали в русской печи, аромат стоял на весь дом. После женитьбы на Валентине в нашем доме стали жарить беляши, которые тоже очень любил Юра», — отмечала Филатова.

Свиной окорок в ржаном тесте — популярное в Западной России блюдо. А в современной Белоруссии его и вовсе считают одним из национальных блюд. Подчас, правда, называя разными именами, некоторые из которых могут запутать искушённого кулинара.

Крепкий орешек

Несколько лет тому назад в очередном выпуске передачи «Белорусская кухня» её ведущая Елена Спиридович, шеф-повар Вартан Санамянц, ведущая-этнограф Лариса Метлевская вместе с жительницей села Логовище, что к юго-западу от Минска, Еленой Станкевич рассказали практически о том самом блюде, которое любил Гагарин и которое считается одним из национальных русских блюд.

Формат передачи такой, что может создастся впечатление, будто ведущие соревнуются друг с другом: одна пара готовит на современной кухне, а вот вторая — на кухне, где, как правило, есть печь.

Таким образом пытаются выяснить, можно ли приготовить старинные блюда в современных условиях.

В передаче о свинине, запечённой в тесте, жительница Логовище отмечала, что у них — местных жителей — это блюдо называется ещё и пражанина. Этим она может запутать искушённого кулинара. Всё дело в том, что, как правило, пражаниной называется другое блюдо: тушёное в горшочке с овощами мясо.

Вообще пражаниной в Белоруссии называют разные блюда. В том числе и просто тушёное мясо с подколотой — мукой и водой. В такой рецептуре это блюдо называется также не только пражаниной, но и верашчакой или мачанкой. Рецепт верещаки в своей знаменитой книге «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» от 1861 года упоминала и такой классик русской кухни, как Елена Молоховец. И это блюдо уж точно не напоминало то, что готовили белорусские ведущие.

Кстати, повар Саманянц называл это блюдо по-другому — мясной орех.

От того, что такое блюдо не приготовится в печи, оно вряд ли потеряет во вкусе.

«Конечно, русская печь даёт определённые преимущества — в удобстве, технологичности. Разве что топить придётся. И вкус — тонкости вкусовые, ароматические — русская печь тоже придаёт. Но это вовсе не значит, что русской кухни не приготовить без русской печи. Это ерунда», — рассказывал русский повар Максим Сырников в передаче, посвящённой похожему блюду — печени по-гусарски.

Для этого блюда тоже используется ржаное тесто. Правда, заворачивают в него специально приготовленную говяжью печень.

Следует отметить, что кусок мяса в тесте — довольно распространённое блюдо. Наверняка пробовала его и встречавшаяся с Гагариным Елизавета II.

В британском варианте это блюдо готовится из говядины. А вместо ржаной муки используется пшеничная. Называется это блюдо говядина Веллингтон. И ничего общего с Артуром Уэлсли — 1-м герцогом Веллингтоном — оно не имеет. Когда Веллингтон прославился при Ватерлоо в 1815 году, это блюдо было уже неотъемлемой частью британской кухни.

В наше время такой прославленный британский шеф, как Гордон Рамзи, часто выбирает это блюдо для конкурса в своём шоу «Адская кухня».

Но есть такое же блюдо и у заклятых противников англичан — французов. Называется оно filet de bœuf en croûte — филе говядины в тесте.

Но ни говядина Веллингтон, ни аналогичное французское блюдо уже не являются тем блюдом, которое так нравилось первому человеку в космосе.